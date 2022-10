Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (21/10)

Gêmeos

Depois de alguns dias mais tensos, essa sexta-feira traz um pouco mais de leveza, como se as coisas estivessem em seu devido lugar, na medida do possível. As coisas que precisam ser resolvidas e agilizadas são favorecidas agora, com a influência da Lua em Virgem. Você pode aproveitar esse momento para tirar o peso dos ombros, resolvendo as pendências que se acumularam durante a semana. Além disso, o senso de discernimento está evidenciado, indicando que esse é um bom momento para refletir mais profundamente sobre aquilo que é verdadeiramente importante para você. Um exercício para te ajudar a perceber a importância de manter apenas aquilo que você valoriza em sua vida, é fazer uma limpeza no armário, retirando aquelas peças de roupa que não tem nada a ver com quem você é hoje, mas que você ainda mantém por apego. Esse pode ser um primeiro passo para praticar o desapego em outras áreas da sua vida.A Lua em Virgem faz com que os geminianos se sintam mais motivados a correr atrás dos seus objetivos. Essa força de vontade pode ser muito positiva e construtiva, mas também é sinônimo de ansiedade. Tenha cuidado para acalmar os ânimos hoje.A Lua em Virgem faz com que você se sinta mais confiante para desenvolver seus projetos pessoais e profissionais. Porém, tenha cuidado com a arrogância e a vontade de tomar frente de todas as situações. É preciso empatia e respeito.A autocobrança das pessoas de Câncer se evidencia neste momento, e você pode querer abraçar o mundo. É importante ter cuidado para não deixar que as suas metas se misturem com as das pessoas que você ama - é preciso ter sonhos e objetivos próprios, que façam sentido para você e sejam alinhados com a sua essência.O trígono que a Lua está formando com Urano hoje no início da tarde pode trazer ideias inovadoras. Aproveite para marcar reuniões com profissionais que te ajudem a desenvolver seus projetos com mais criatividade. Mesmo que não seja possível conversar com alguém, coloque suas ideias no papel para não ficar apenas no âmbito mental.Hoje é um dia interessante para refletir sobre o que pode ser melhorado e aperfeiçoado, com base naquilo que está atrapalhando o seu dia a dia e também naquilo que você deseja conquistar a longo prazo. Muitas vezes, o espírito agitado e criativo de Leão faz com que você tenha muitas ideias, mas não tenha foco suficiente para colocá-las em prática.O aspecto que está se formando entre a Lua e Netuno pode fazer com que você tenha noções ilusórias, seja agindo de forma arrogante em alguma discussão ou criando expectativas irreais sobre seus relacionamentos. Tenha cuidado com o que você for falar quando estiver estressado.Lembre-se que os pequenos passos dados de forma confiante, consciente e assertiva são mais propensos ao sucesso do que ‘jogar tudo para o alto’ para seguir seus sonhos. A Lua em Virgem pode ter despertado uma necessidade de ser mais fiel a si mesmo e aos seus desejos, mas é preciso ter calma para saber a hora certa de agir.O aspecto que Netuno está formando com a Lua, que se encontra no seu signo, pode trazer alguma ideia ilusória envolvendo suas relações afetivas. Tenha cuidado para não ficar dando ouvidos a pensamentos sabotadores, enxergando os problemas de forma ainda maior do que realmente são. Busque identificar o que você consegue resolver agora.A presença da Lua em Virgem pode despertar uma noção de cobrança que faz com que você se sinta angustiado. Você pode estar postergando alguma conversa importante, e é preciso ter cuidado para não acabar deixando os sentimentos tomarem conta quando não for mais possível ignorar o assunto.A presença da Lua em Virgem chama atenção para a necessidade de dar mais atenção a si mesmo. Caso você esteja postergando algum cuidado com a saúde, principalmente, é preciso quebrar esse padrão e correr atrás do que for preciso para melhorar isso. Lembre-se que cuidar de si mesmo é essencial.As pessoas de Áries podem aproveitar a influência da Lua em Virgem para desenvolver um olhar mais racional sobre os relacionamentos que estão construindo. Tente refletir sobre o quanto o orgulho está criando paredes entre você e as pessoas com quem você convive - é preciso estar aberto ao outro para desenvolver relações mais profundas.A força da Lua em Virgem faz com que você se sinta mais ‘confortável na própria pele’. Aproveite essa autoconfiança para dar passos importantes em seus projetos, principalmente no trabalho. Em casa, tenha cuidado com as críticas e cobranças.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.