Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (20/8)

Durante essa noite a Lua ficou fora de curso e só voltou a transitar normalmente após as 5:50, quando ingressou em Aquário.

É comum que você tenha sentido dificuldades para dormir durante essa noite por estar pensando demais, ou até mesmo ter sonhos inquietantes.

Apesar disso, o trânsito da Lua por Aquário pode trazer influências positivas principalmente para o trabalho, te ajudando a pensar ‘fora da caixa’ para lidar com os problemas do dia a dia.

É preciso ter atenção às situações que estão se desenrolando nesse momento, porque a Lua cheia que acontece no domingo(21), ainda nesse signo, serve para iluminar o que você está vivendo, trazendo mais clareza mental.

Porém, para isso é preciso ter a coragem de encarar aquilo que não é agradável, sejam sentimentos, situações ou pessoas.

Para que isso seja resolvido e você possa seguir em frente nessa nova fase lunar, esteja atento aos sinais que os astros estão mandando nesse momento.

Aquário

Desde o início deste mês os trânsitos astrológicos estão criando um contexto que te leva a refletir sobre a necessidade de se conhecer para saber aonde você quer chegar. Agora, o Sol está se aproximando de Virgem e te desafia a ser mais focado(a) em seus próprios objetivos, sem se deixar abalar ou moldar pelo exterior.

Capricórnio

É muito importante estar aberto a dialogar com as pessoas que você se relaciona. Mesmo que você não esteja pronto para enfrentar uma conversa delicada, você pode começar conversando sobre o assunto com alguém que confie. A aproximação da Lua cheia faz com que seus sentimentos fiquem mais evidentes.

Câncer

Você, canceriano(a), tende a basear o seu valor em seus relacionamentos, o que te faz gastar muita energia pensando em como fazer as pessoas que você ama estarem satisfeitas. O encontro entre Mercúrio e Marte te convida a prestar mais atenção nas suas necessidades e no que faz com que você se sinta motivado(a).

Escorpião

O sentimento de culpa e de cobrança pode ser o principal incômodo despertado pelas energias virginianas, que estão se evidenciando nesse momento. Tenha cuidado, principalmente, para não projetar isso em seus relacionamentos e tentar achar uma saída mais fácil para resolver os seus problemas.

Gêmeos

Na última quarta-feira(19), seu planeta regente ingressou em Virgem. Esse é o outro signo regido por Mercúrio, portanto, esse é um posicionamento de exaltação desse astro. Você pode aproveitar este momento principalmente no trabalho, para organizar as ideias, ajustar metas e definir formas de alcançá-las.

Leão

Durante o último mês em que o Sol esteve transitando por Leão, você teve a oportunidade de viver um momento de renovação interna. A Lua cheia que se aproxima pode trazer esclarecimento sobre as situações que você está vivendo e, principalmente, sobre os hábitos que estão prejudicando o seu crescimento.

Libra

A Lua cheia que se aproxima indica um momento de fazer uma ‘faxina interna’, para finalmente colocar tudo o que você está sentindo para fora e lidar com isso de forma consciente. Isso não significa que você tem que expressar tudo o que está pensando em mudar tudo de uma vez, mas todo pequeno passo é importante.

Peixes

Na última quarta-feira(19) Mercúrio ingressou em Virgem, posicionamento de exaltação desse astro. Você pode aproveitar este momento principalmente no trabalho, para organizar as ideias, ajustar metas e definir formas de alcançá-las. É importante sair do mental e colocar suas ideias em prática.

Touro

O ingresso de Vênus (seu planeta regente) em Libra, que aconteceu na última segunda-feira(17), faz com que você sinta uma maior necessidade de se conectar com as pessoas que você ama, de saber o que está se passando com elas e de se sentir compreendido(a). Focar apenas no trabalho te deixa mais estressado(a).

Sagitário

A Lua cheia que está se aproximando traz expansão para tudo aquilo que você está vivendo e sentindo. Isso pode ter efeitos positivos, mas tende a ser especialmente desafiador se você estiver passando por um momento de crise interna. O desafio dessa fase lunar é se ouvir mais, realmente dando atenção para os seus pensamentos.

Virgem

Por mais que você não seja uma pessoa que goste de se expor, a presença de Vênus em Libra desperta uma maior necessidade de comunicação em seus relacionamentos. Lembre-se que em uma conversa madura e enriquecedora os sentimentos de ambas as partes devem ser respeitados.

Áries

Desde a semana passada Vênus, o planeta que rege nossos relacionamentos, está transitando por Libra, o signo da diplomacia e da harmonia. A influência das energias librianas evidencia a necessidade de dialogar com mais serenidade, porque só assim é possível construir uma relação saudável e estável.

