Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (20/5)

Hoje o Sol entra em Gêmeos, o que começa a aliviar a tensão que estávamos sentindo enquanto esse astro estava passando por Touro. Esse último signo é regido pelo elemento terra, o que nos levou a buscar equilíbrio em nossas relações no último mês, refletindo sobre o que desejamos a longo prazo. Apesar de ser um signo relacionado à paciência, a necessidade de constância que foi despertada pela influência de Touro nos levou a evitar qualquer tipo de conflito. Nos casos em que isso não foi possível, você pode ter reagido de forma inadequada, porque o orgulho e a teimosia taurina fazem com que não estejamos aptos a considerar o ponto de vista da outra pessoa. Por isso, devemos aproveitar o ingresso do Sol em Gêmeos para desenvolver a habilidade de nos comunicar com mais clareza e serenidade, compreendendo que não somos ouvidos quando perdemos a razão. Ao falar de forma agressiva ou arrogante, a reação natural da outra pessoa é defender-se e, assim, inicia-se uma discussão que apenas gera frustrações.O posicionamento do Sol em Gêmeos é especialmente benéfico para a sua vida profissional, porque além de impulsionar sua criatividade e sua capacidade de lidar com os imprevistos com desenvoltura, você também consegue comunicar suas ideias de forma convincente. Porém, é preciso ter cuidado para não querer tudo 'pra ontem', porque Mercúrio retrógrado exige prudência e revisão de detalhes.Os librianos são considerados os mais indecisos de todo o zodíaco, e a inconstância de pensamentos geradas pelo trânsito do Sol por Gêmeos evidencia esse traço da sua personalidade. Porém, esse posicionamento te convida a desenvolver sua resiliência para lidar de forma mais natural com as situações que fogem do seu controle.Durante o próximo mês, que é marcado pelo ingresso do Sol em Gêmeos, a sua ansiedade pode ser evidenciada pelo aumento do fluxo de ideias. Por isso, é importante buscar formas de canalizar toda essa energia para organizar seus pensamentos. Escrever aquilo que você está sentindo ou encontrar um novo hobby te ajuda nesse sentido.Durante o próximo mês, em que o Sol estará transitando por Gêmeos, você se sentirá mais ansioso e deve ter cuidado com atitudes impulsivas, baseadas em sentimentos momentâneos. Esse posicionamento solar evidencia sua capacidade de se adaptar à realidade à sua volta, o que te ajuda a lidar melhor com esse momento difícil que vivemos.Os nativos de Escorpião devem aproveitar o trânsito do Sol por Capricórnio durante o próximo mês para compreender com mais leveza que não podemos controlar tudo ao nosso redor, mas somos capazes de transformar os obstáculos em fontes de aprendizagem. A necessidade de controle é o que gera sua ansiedade e você pode modificar isso.Enquanto o Sol estiver transitando pelo seu signo, você pode aproveitar a sua criatividade e habilidade comunicativa para se dedicar a novos projetos profissionais. Dê ouvidos às ideias que te encantam (mesmo aquelas que parecem mais arriscadas) e apresente-as no trabalho expondo todo o seu potencial.Os cancerianos podem se sentir confusos e ansiosos quando influenciados pelas energias geminianas, que faz com que seu fluxo de pensamentos seja acelerado. Para lidar melhor com essa influência, você pode iniciar um hábito que te ajude a focar e se acalmar quando suas emoções se descontrolam, como a meditação.Quando o Sol estava posicionado no seu signo, você sentiu como se o mundo estivesse ‘conspirando ao seu favor’. O ingresso desse astro em Gêmeos mexe com a sua estabilidade emocional, fazendo com que você se sinta vulnerável e irritado. Porém, integrar as energias geminianas te ajuda a lidar melhor com a inconstância da vida.A entrada do Sol em Gêmeos faz com que você fique (ainda mais) falador e extravagante, e você deve ter cuidado para não deixar as pessoas ao seu redor constrangidas. A sua desenvoltura para se comunicar é invejável, mas é preciso saber a hora e o lugar em que você pode se expressar com mais naturalidade.Os nativos de Peixes tendem a ficar mais ansiosos durante o próximo mês, em que o Sol estará transitando por Gêmeos. Por isso, é importante iniciar desde já alguma atividade que te auxilie a manter a calma quando o fluxo de pensamentos estiver intenso, como a meditação, que proporciona o autocontrole e o autoconhecimento.Os nativos de Virgem tendem a ficar mal humorados durante o trânsito do Sol por Gêmeos, porque o seu fluxo de pensamentos é consideravelmente elevado pela influência desse signo, afetando o seu controle emocional. Porém, é importante aproveitar esse posicionamento para desenvolver a sua habilidade de se comunicar com mais clareza.O trânsito do Sol por Gêmeos te deixa mais ansioso e comunicativo, e esse ritmo acelerado pode ser problemático caso você exija o mesmo das pessoas que convivem com você. Tenha cuidado para não ativar o seu ‘modo automático’ devido à ansiedade, esquecendo-se de dar a devida atenção para seu parceiro.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. 