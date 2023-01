Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (20/1)

Capricórnio

Leão

Câncer

Sagitário

Libra

Peixes

Touro

Gêmeos

Áries

Escorpião

Aquário

Virgem

Hoje o Sol entra em Aquário logo pela manhã, trazendo um clima de renovação, independência e autenticidade. Esse novo posicionamento solar evidencia nossa capacidade de ser mais expressivos, buscando inovar e focando no que desejamos construir. Aproveita para deixar para trás toda angústia e medo que te impede de ir atrás dos seus sonhos. Por outro lado, como a impulsividade e um tom de rebeldia também são características que se tornam mais evidentes com a influência aquariana, tenha muito cuidado com a arrogância e com a teimosia. Além disso, a Lua em Capricórnio nos ajuda a reconhecer o que precisamos resolver de forma mais eficiente e prática.A entrada do Sol em Aquário traz soluções mais inteligentes para seus projetos, te ajudando a aprimorar suas ideias de forma revolucionária. Você, capricorniano, pode se sentir mais aberto a mudar sua rota, focando no que deseja transformar para colher os frutos em um futuro próximo.Nas próximas semanas, o Sol estará em oposição ao seu signo. Esse trânsito evidencia a necessidade de ter mais paciência, buscando descansar e recarregar suas energias. Tente se alimentar e dormir melhor, respeitando os limites do seu corpo.A energia aquariana te convida a desapegar um pouco dos padrões criados em seu relacionamentos, buscando entender que cada pessoa tem uma forma diferente de demonstrar o que sente.A entrada do Sol em Aquário evidencia um clima mais livre em seus relacionamentos, sendo muito favorável para você, sagitariano. Esse movimento pode abrir espaço para novos caminhos em busca de atingir suas metas e independência.A entrada do Sol em um signo de ar, assim como o seu, traz muitos questionamentos sobre seus sentimentos e como eles têm regido suas relações. Aproveite esse trânsito para compreender suas necessidades, focando em buscar um caminho mais autêntico.A Lua em Aquário desperta seu lado mais criativo, fazendo com suas ideias possam sair do campo do imaginário e serem colocadas em prática. Para isso, é importante aprender a expressar suas emoções, pensamentos e necessidades sem tantas cobranças externas.No dia a dia, você pode acabar focando muito no campo racional, deixando de lado sua sensibilidade. Vênus, seu planeta regente, está em conjunção com Saturno, te convidando a se aproximar de quem você ama e dos seus sentimentos, para desenvolver mais responsabilidade afetiva.A entrada do Sol em Aquário, signo de ar assim como o seu, evidencia sua busca por crescimento e expansão, focando no seu lado mais criativo e inovador. É um ótimo momento para se desenvolver e buscar novos conhecimentos, que trarão ideias inovadoras para o que você está construindo.Você, ariano, costuma ter um forte contato com sua individualidade, que pode até parecer egoísmo em alguns momentos. Por isso, a entrada do Sol em Aquário representa um convite para que você se conecte com causas sociais, e reflita sobre como o egocentrismo pode estar te impedindo de ter uma visão mais ampla sobre a vida.A presença do Sol em Aquário evidencia o lado mais racional dos escorpianos, fazendo com que suas relações fiquem em segundo plano. Esse movimento pode acabar deixando suas conexões mais frias, fazendo com que questionamentos e dúvidas possam surgir por parte das outras pessoas.A entrada do Sol no seu signo indica um momento de renovação da sua energia, sendo um ótimo momento para expandir suas ideias e relações. Aproveite para colocar em prática suas metas e planos para este ano, reencontrando sua força e motivação.A entrada do Sol em Aquário evidencia seu lado mais inteligente, detalhista e criativo. Sendo um ótimo momento para desenvolver novos projetos profissionais. Busque sua autenticidade, focando em como suas conquistas podem trazer grandes frutos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.