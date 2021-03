Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (19/3)

Comunicação em alta



A Lua está na fase nova e transita pelo signo de Gêmeos, que é mutável, masculino e pertence ao elemento ar. Nesse setor zodiacal, a Lua acentua nosso lado comunicativo e facilita nossos contatos e relacionamentos com todos. O trânsito da Lua por Gêmeos anuncia dois dias muito propícios para a gente dar telefonemas, organizarmos a correspondência, fazer contatos e se dedicar a tudo o que exige capacidade de verbalização. Trocar ideias com os amigos é uma ótima pedida. Além disso, podemos ler e estudar, mesmo porque nossa capacidade de aprender está em alta. Nosso satélite está em tensão com Mercúrio, por isso assinala um dia em que devemos atuar com muito equilíbrio e moderação em todos os setores. Convém a gente não se envolver em discussões nem bater de frente com ninguém. É essencial que evitemos as atitudes impulsivas e impacientes, que podem fazer com que entremos em frias.



Áries

Nesta fase a Lua lhe torna uma pessoa mais flexível, capaz de se adaptar e apreciar as novas situações. Sua necessidade de sair da rotina, curtir novidades e saber mais está em alta. Exatamente por isso as leituras serão bem vindas. DICA: será mais fácil expor seus pensamentos, falar sobre seus sentimentos e entrosar-se com os outros.



Touro

Até amanhã a Lua está em seu setor da realização e anuncia dias produtivos para você, que pode finalizar seus projetos com eficiência e objetividade. A fase é excelente para você colocar tudo seu em dia, mas supere a tendência para a utopia que Urano pode provocar. DICA: os assuntos relativos à carreira vão de vento em popa.



Gêmeos

O fato de a Lua estar sobre seu signo promete dias de intensa energização para você, que pode se dedicar-se com sucesso aos assuntos pessoais e a tudo o que realmente lhe interessa. Cuidar da imagem a renovar o visual também são ótimas pedidas. DICA: a sorte atua a seu favor, mas não se deixe levar pela franqueza excessiva.



Câncer

Durante estes dias a Lua transita pelo seu setor espiritual, onde fortalece sua fé e possibilita que suas imagens mentais se concretizem mais facilmente. Aproveite a fase para visualizar tudo de bom que deseja para si e para toda coletividade. DICA: não se exija demais e distenda-se ao máximo, para se reequilibrar interiormente.



Leão

Nesta fase a Lua favorece as atividades on-line, aumenta a sua popularidade e lhe torna uma pessoa mais participante e idealista. Você anda consciente das responsabilidades e direitos inerentes ao pleno exercício da cidadania. DICA: perceba o quanto o orgulho é contraproducente e aceite a ajuda de seus amigos.



Virgem

Hoje a Lua tensiona seu planeta Mercúrio, portanto faça de "foco" sua palavra-chave. Por outro lado, esse astro facilita sua vida profissional e faz com que seja mais fácil progredir e realizar antigas ambições. Você tende a fazer sucesso, porém não se sobrecarregue. DICA: alterne as horas de trabalho e de descanso.



Libra

Agora a Lua alia-se ao signo no sentido de abrir seus caminhos e faz com que você conte com boas chances de se expandir e ampliar seu campo de ação. Sua capacidade de observação anda marcante e você pode aprender muito com o mundo a sua volta. DICA: seu romantismo está em alta e os momentos a dois serão especiais.



Escorpião

Sua incrível necessidade de mudança e renovação está mais marcante do que nunca, devido ao trânsito da Lua pela sua casa das transformações. Assim, será mais fácil romper com tudo o que já era. Você pode se abrir para novas e interessantes vivências. DICA: nosso satélite lhe torna mais penetrante em sua visão de mundo.



Sagitário

Dedicar-se às outras pessoas, curti-las e unir-se a elas em torno de projetos comuns dará ótimos resultados nesta fase, em que a Lua está em sua casa do "outro". DICA: devido a esse trânsito você tende a mostrar-se uma pessoa mais conciliadora, capaz de compreender o ponto de vista alheio, e isso facilita seus relacionamentos.



Capricórnio

A passagem da Lua por Gêmeos acentua seu desejo de ser útil. Ela faz com que estes dias sejam ideais para você se concentrar nas atividades práticas e demonstrar toda sua boa vontade no trabalho. Seu valor será reconhecido. DICA: sua dedicação tende a dar ótimos resultados e é possível que pinte uma oportunidade.



Aquário

A Lua harmoniza-se com seu Sol natal, por isso estes dias são excelentes para você, que pode dar o melhor de si, em todos os seus setores. Os romances estão particularmente beneficiados e se você está só pode até se apaixonar. DICA: procure dar vazão ao que você tem de melhor e libere plenamente seus dons criativos.



Peixes

O astral em casa está elevado pela Lua, que acentua sua necessidade de sossego e intimidade. Aproveite a fase para repensar o passado e reavaliar antigas experiências, pois assim evitará a repetição de velhos erros. DICA: conviva mais com a família e aproveite este período para tornar sua casa mais gostosa e aconchegante.