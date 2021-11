Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (19/11)

Hoje antes das 6 horas um Eclipse lunar que acontece em Touro marca o início do dia. Nesse momento, precisamos entender que até aquilo que não acontece de acordo com o esperado tem uma razão.

As portas que se fecham nos protegem daquilo que não precisa estar em nosso caminho.

Por isso, é preciso aprender a ter um pouco mais de fé na vida e acreditar que as oportunidades perfeitas vão surgir na hora certa.

Além disso, as energias taurinas que são amplificadas pelo eclipse nos convida a refletir sobre os hábitos e padrões de pensamentos que estão regendo a nossa vida.

Questione-se: aquilo que você tem priorizando no seu dia a dia está te nutrindo ou te intoxicado?

Aquário

Esse é um momento propício para finalizar ciclos e seguir em frente, mas isso tende a acontecer de forma um pouco conturbada. Nesses momentos, busque focar em novos horizontes e deixe o seu orgulho de lado, porque você precisará do apoio de outras pessoas para superar alguns desafios que estão vindo à tona.

Capricórnio

Nesse momento, você pode aproveitar as energias do eclipse para concentrar suas energias para tentar largar velhos hábitos. É preciso ter cuidado para não agir de forma pessimista e acabar afastando pessoas ou oportunidades importantes para você. Acredite na sua capacidade de superar quaisquer obstáculos que surjam no seu caminho.

Câncer

A energia desse eclipse te leva a compreender que, às vezes, é necessário fazer escolhas que não fazem sentido aos olhos dos outros, mas que são um verdadeiro ato de amor próprio. É preciso aprender a priorizar a sua felicidade e a formar a sua própria definição de autorrealização. Não dependa da aprovação dos outros para ser feliz.

Escorpião

Esse é um momento em que você deve procurar conforto em sua espiritualidade. Mesmo que você esteja vivendo um momento de dúvidas ou de conflito com suas crenças, é preciso colocar-se em movimento, buscar as respostas que você necessita e tentar compreender que tudo tem uma razão para acontecer, mesmo que não faça sentido imediatamente.

Gêmeos

Esse eclipse configura um momento em que transformações poderosas podem acontecer na sua vida. É preciso acessar o seu poder pessoal, conectar-se à sua intuição e identificar aquilo que você deseja para viver essas mudanças da melhor forma possível. Além disso, tenha cuidado para não deixar que mágoas do passado te levem a agir impulsivamente.

Leão

Nesse momento, é preciso tentar evitar conflitos e situações de risco. Esse eclipse pode trazer desafios, principalmente envolvendo a sua saúde e a sua vida profissional. Esteja atento a essas áreas e não tome nenhuma decisão arriscada nesse momento. A dor e a raiva podem te fazer perder a cabeça.

Peixes

A influência do eclipse indica a necessidade de ter cautela nesse momento. Busque reavaliar a forma como você se relaciona e o quanto você está depositando a sua confiança nas pessoas a sua volta. Algumas mágoas podem vir à tona e será preciso ter cuidado para não tomar atitudes impensadas. Essa é a hora de colocar o autocontrole em prática.

Libra

Esse eclipse te convida a refletir sobre a necessidade de acessar o seu poder pessoal para se transformar em quem você verdadeiramente é. Desprenda-se da ideia de que você deve agir de tal forma ou ter determinado sentimento. Apenas quando você se livra dessas crenças limitantes, é possível diferenciar o que faz parte da sua essência e o que você acabou absorvendo de outras pessoas, mas que não faz sentido para si mesmo.

Sagitário

A impulsividade é um dos pontos que precisam de mais atenção enquanto estamos sendo influenciados pela energia do eclipse. Nesse momento, você é direcionado a romper com padrões do passado que estão impedindo a sua evolução. Perdoar a si mesmo e as outras pessoas pode ser o primeiro passo para a sua transformação pessoal.

Touro

Como esse eclipse está acontecendo no eixo das casas 6 e 12, é possível que uma condição de saúde acabe te impedindo de dar continuidade a algum projeto profissional que você estava planejando. É preciso compreender que essa é apenas uma oportunidade para que você reavalie seus objetivos e trace um novo caminho.

Virgem

Nesse momento os astros estão te direcionando a dar mais atenção à voz sutil da sua intuição. É preciso aprender a reconhecer os seus sentimentos. Faça das suas dores e frustrações guias de tudo o que pode ser transformado e curado na sua vida. A força de um eclipse acontecendo no seu signo traz transformações, esteja aberto a elas.

Áries

É preciso deixar que os ciclos se encerrem para que as feridas relacionadas a ele possam ser curadas. Libere aquilo que está te prendendo à sua versão passada. Você pode ser quem deseja, mas é preciso escolher isso conscientemente, renascendo de forma mais alinhada à sua verdadeira essência.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.