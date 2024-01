Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (19/1)

A Lua cresce no signo de Touro. E você precisa olhar para dentro e buscar seus valores, cuidar de si mesmo(a). Esse senso de segurança e conexão com o mundo vem de um lugar íntimo e profundo. Você é convidado(a) a satisfazer suas necessidades emocionais ou espirituais. O mundo não é só matéria e razão. Vênus e Netuno se desencontram, não permita que a tendência ao escapismo e as idealizações coloque você em alguma armadilha.

Áries

Fique atento(a), ariano(a)! Hoje você pode se sentir um pouco confuso(a). Sinto que a sua energia criativa pode ser ameaçada e todo seu entusiasmo e ousadia saem de cena. Não se deixe levar pela indecisão e não permita que as dúvidas te paralisem. Por mais que as dificuldades e inseguranças estejam presentes, continue focado(a) nos seus objetivos.

Touro

Hoje, o seu planeta regente, Vênus faz um aspecto bem desafiador com Netuno. Sinto que nem tudo que você deseja é viável. E por mais que você venha se esforçando, a insegurança vai tomar de conta. Cuidado para não exceder os seus limites, principalmente quando se trata de finanças e relacionamentos amorosos.

Gêmeos

Vênus em conflito com Netuno pode trazer alguns tensões nos

relacionamentos, especialmente com uma parceria (de amor ou negócios). Você precisa de muito equilíbrio para lidar com vários problemas de uma só vez. Vá com calma, peça ajuda, pois pode ser a hora de criar uma nova maneira de se relacionar.

Câncer

A sexta-feira pode trazer alguns desafios no seu ambiente de trabalho. Pode ser um estresse, uma mal entendido ou uma tarefa desafiadora. Mas tudo que você precisa é afrouxar a gravata, respirar profundo e manter a serenidade.

Leão

Se você passou a semana inteira esperando pela sexta-feira, sinto muito lhe informar, mas não vai ser como você imaginou. Vênus e Netuno em conflito não vão facilitar sua vida. A dica é: evite conflitos, não tome nenhuma decisão, pois pode ser que você esteja preso(a) a uma bagagem emocional.

Virgem

Pode ser que alguns desafios domésticos e familiares te deixe um pouco mais tenso(a). Vênus e Netuno trazem alguns desafios relacionados a sua casa. Tente se conectar mais com você, baixe a guarda e aceite suas emoções. Chega de negar a si mesmo(a).

Libra

Sinto que hoje a sua comunicação está meio confusa e pode acabar impactando seu ambiente de trabalho de forma negativa. Evite discussões e não tire suas próprias conclusões. Pergunte, revise e tire suas dúvidas.

Escorpião

Pode ser que você faça um cálculo errado ou conte com um dinheiro que não tem e isso pode acabar estragando seu final de semana. Evite investimentos e gastos impulsivos. Tente não fechar nenhum orçamento hoje.

Sagitário

Pode ser que hoje você perca um pouco do seu otimismo. Uma decepção ou uma chateação pode acabar te deixando para baixo. Sinto que o clima na sua casa não está favorável. E o melhor a fazer é não reagir e não tomar nenhuma decisão.

Capricórnio

Hoje você está mais melancólico. E essa sensibilidade vai permanecer no final de semana. Tente elevar seus pensamentos por meio de atividades que tragam paz de espírito. Uma meditação pode te fazer muito bem.

Aquário

Seja honesto(a) com você e com o outro. Você está pronto(a) para viver um novo amor ou renovar seu relacionamento. Expresse seus sentimentos e entre em contato com as suas emoções. Mas muito cuidado com as expectativas que você tem sobre as pessoas.

Peixes

Vênus e Netuno estão se estranham no céu e você vai se sentir mais muito mais frágil e sensível. Sinto que você está pronto(a) para começar de novo, mas os caminhos estão confusos. Não se deixe levar pela maré e foque nos seus objetivos, pois o mundo não está contra você.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.