Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (1º/9)

O Céu anuncia a chegada de setembro. Iniciamos o mês sob a energia do signo de Áries, o signo que personifica os inícios. Busque a melhor forma de recomeçar, pois hoje você recebe uma dose extra de coragem. Cuidado para não perder o foco desperdiçando sua energia em conflitos.

Iniciamos o dia com a Lua conversando com Plutão. A conversa é harmoniosa, mas a presença de Plutão é sempre perturbadora, aproveite o período da manhã para revitalizar e reconstruir situações que pareciam perdidas. Desapegar para recomeçar. Aproveite a Lua no signo de Áries, audaciosa e destemida, e foque no que te revigora.

No período da tarde você recebe uma dose extra de energia, mas a irritabilidade entra em cena. A Lua em Áries vai se opor a Marte que está no signo de Libra. Tente ponderar, evite sair por aí impondo a sua vontade. Fuja de conflitos, evite desafetos. Eu sei que você quer fazer acontecer, mas temos muitos planetas retrógrados no céu, vá com calma.

Áries

Não subestime seu magnetismo e poder pessoal, ariano (a). Hoje pode ser um dia de muita transformação interna. Você está mais impaciente do que nunca, mas abra espaço para as novidades, pois você vai encontrar forças regenerativas ao se abrir para novos começos. Chegou a hora de reavaliar suas necessidades e chegar a um entendimento sobre suas motivações ocultas de ambição, sucesso ou prestígio. Desapegue dessa busca por reconhecimento, sua essência vai muito além de uma posição social.

Touro

Que tal iniciar um novo projeto, taurino? O Universo vai te dar uma mãozinha, pois sua vontade de servir e fazer algo a mais estão pulsando forte no seu coração. Comece com pequenas ações, um passo de cada vez. Compartilhe seu conhecimento. Ajude os outros a modificarem a sua visão e filosofia de vida positivamente. Dê um apoio emocional a um amigo. Ensine com a sua experiência de vida.

Gêmeos

Não tenha medo de percorrer o reino do conhecimento proibido, geminiano (a). Fale sobre tabus, explore o desconhecido, coloque holofotes naqueles assuntos que as pessoas preferem fingir que não existe. Expresse seus sentimentos, libere essa pressão interna. Você será ouvido (a) e poderá transformar as coisas ao seu redor. Mas muita paciência para lidar com questões domésticas.

Câncer

Hoje você pode descobrir uma forma de cuidar melhor de si e dos outros. Não deixe de colocar em prática, vai ser muito bom para você e para quem recebe seus cuidados. Mas muito cuidado com a urgência em expor suas ideias. Escute o que o outro tem a dizer. Não deixe de dizer o que sente ou pensa, guardar é pior.

Leão

Hoje pode ser um dia regenerativo, leonino (a). Reflita sobre seus hábitos, alimentação e rotina. Sinta no seu coração o que precisa ser descartado e eliminado da sua vida. Faça uma faxina emocional, limpe as toxinas acumuladas no seu corpo. Hoje é um dia de cura. Seus pensamentos e sentimentos negativos, conscientes ou inconscientes, enfraquecem suas defesas e o corpo revela o que está errado em seu estado mental e emocional. Cuide-se!

Virgem

Você precisa desenvolver seu próprio sentido de valor, virginiano (a)! Como você se coloca nos seus relacionamentos e parcerias? Pode ser que você tenha se sentido negligenciado (a) em algum momento, principalmente em algumas situações na sua primeira infância. Comece um novo ciclo, se posicione sem medo. Você também tem o seu valor. O segredo é ponderar. Você está cheio (a) de energia, não deixe de praticar uma atividade física.

Libra

Você se sente emocionalmente ligado (a) ao trabalho, libriano (a)? O que está te motivando? Reorganize melhor a sua vida doméstica e aproveite o dia para transmutar conflitos internos. Você tem força para recomeçar. O segredo é romper com as resistências e encarar os seus medos. No período da tarde controle seus impulsos, se resguarde, pois você pode ser provocado (a).

Escorpião

Não tenha medo das ideias que chegam até você. Coloque tudo no papel e não tenha medo de inovar. Você anseia por transcender seus limites, então fale livremente sobre temas que a sociedade considera um tabu. Não tenha receio de falar, escolha sua luta ou causa. Cuidado com discussões com amigos ou pessoas próximas. Tem muita força regenerativa no plano mental. Essa é a sua ferramenta de transformação.

Sagitário

Hoje é um bom dia para visitar o baú de recordações, relembrar algumas situações da sua primeira infância e ressignificar alguns acontecimentos. Essas memórias estão bloqueando sua carreira e seus ganhos financeiros. Você pode expandir e ir mais longe, mas existe algo no passado que ainda te prende.

Capricórnio

Hoje você pode sentir o gostinho de um novo ciclo, capricorniano (a)! Você será reconhecido (a) pelos seus esforços e pode ganhar posição de destaque, mas para isso não se envolva em conflito. Não se deixe abalar pelas ações dos adversários. Ofereça significativas contribuições para sociedade, isso vai te dar muita visibilidade. Você pode transformar o que não tem valor num objeto valioso.

Aquário

Enfrente seus medos, aquariano (a). O Universo está querendo te ensinar a lidar com os fins e os apegos. Existe uma sensação de insegurança. O melhor a fazer é rever o sistema de valores da sua família e promover mudanças. A sua situação financeira flutua, mas você tem muitos recursos interiores e pode se adaptar e fazer algo novo. Só basta eliminar os apegos.

Peixes

O Universo te convida a contribuir com algo maior do que você mesmo. Use sua sensibilidade, se dedique a uma causa, fareje uma oportunidade, mas não negue seus sentimentos. Chegou a hora de renovar seus planos, ou seja, renovar a esperança no futuro. Paciência com seus sócios, parceiros.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.