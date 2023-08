Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (18/8)

O Sol em Leão vem aquecendo os seus sonhos e a Vênus revelando seus desejos. Você está sendo convocado a embarcar em novos começos. E sob a Lua Nova no signo de Virgem, selecione as sementes, ou melhor, seus desejos, pois aquilo que focamos cresce. Chegou a hora de semear o que você quer ver crescer na sua vida.

No período da tarde, a Lua encontra Mercúrio e essa dupla vai facilitar as negociações e as discussões de ideias. É uma sexta com cara de segunda, pois está super favorável para reuniões, compromissos e concluir tudo que está pendente.

Um dia excelente para planejar, organizar e se comprometer com os teus sonhos e com tudo que você quer realizar. “Onde não puderes amar, não te demores”.

Áries

Busque novas experiências, ariano. Que tal se jogar numa aula de dança ou experimentar um novo hobby? Conheça melhor suas potências criativas. Não faça nenhuma escolha que não nutra seu amor-próprio. Chega de negar seu valor.

Touro

Hoje é um bom dia para ficar no ninho. Se comunique, troque ideias. Chegou a hora de se apropriar do seu espaço interno. O dia está super favorável para abrir seu coração, expressar o que sente e se organizar internamente.

Gêmeos

Organize seus compromissos, geminiano. O dia promete muito movimento, troca e interação. Aproveite o dia para iniciar um curso, estudar. Dia super favorável para apresentação de trabalhos e projetos.

Câncer

Aproveite a sexta-feira para colocar ordem na sua casa ou se organizar internamente. Tente separar as emoções em compartimentos, analisar o que você sente e decifrar essas emoções, pois você vai se sentir muito mais seguro.

Leão

Como estão suas finanças? O dia está super favorável para rever suas contas, seus objetivos e planos. Aproveite a Lua em conjunção com Mercúrio no signo de Virgem e foque na sua organização financeira. Pode ser que você consiga compreender como os desequilíbrios emocionais podem se transformar em compulsão e excesso de gastos.

Virgem

Você vem passando por momentos bem intensos de interiorização. Pode ser que você esteja lidando com coisas bem desagradáveis, mas não tenha medo. Aproveite essa sexta e faça uma investigação profunda sobre si mesmo, você vai conseguir negociar melhor com seus medos.

Libra

A sexta-feira pede uma boa conversa. Pode ser no casamento, namoro, parcerias, chefe ou até mesmo um cliente. Você estará super seguro para expressar o que sente, muita empatia para usar as palavras. Hoje é um bom dia para resolver mal-entendidos.

Escorpião

Chegou a hora de fazer um planejamento bem detalhado e olhar para as intenções que você deseja semear. O momento é super importante para sua carreira, mas vejo que a sua rotina não está contribuindo muito. O segredo é planejar.

Sagitário

Aproveite o dia para expor suas ideias e criar vínculos. Os diálogos e publicações podem render bons frutos. Pode ser que você receba boas notícias na sua vida profissional. Mas cuidado com o tom ao fazer uma crítica.

Capricórnio

Hoje é um bom dia para pensar em como realizar seus planos. A Lua em conjunção com Mercúrio vai te ajudar a resolver questões que precisam ser resolvidas. O melhor horário para diálogos e negociações é no período da tarde. Você consegue ser objetivo e direto sem perder a delicadeza.

Aquário

A melhor maneira de atravessar essa época de incertezas é conversando com seus medos. Não se apegue a nada no momento presente. O universo está querendo te ensinar a abraçar as inseguranças. Hoje é um bom dia para você mudar o olhar e renovar seus desejos.

Peixes

Fique atento aos questionamentos do seu parceiro. A conjunção da Lua e Mercúrio no signo de Virgem favorece os diálogos difíceis. Abra espaço para uma conversa, fale sobre suas necessidades, escute o que o outro tem a dizer.

*Julianna Formiga é astróloga, professora e terapeuta de caminhos.