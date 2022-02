Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (18/2)

Hoje o Sol entra em Peixes, trazendo um olhar mais doce e sensível sobre a vida. Durante as próximas semanas em que o Sol estará evidenciando as energias deste signo, seremos direcionados a lidar com questões inconscientes que estão ocasionando sentimentos desafiadores. Muitas vezes, preferimos ignorar as emoções mais difíceis, fingindo que nada está acontecendo e seguindo a vida normalmente.



Porém, isso não faz com que os incômodos ou traumas se dissipem, eles apenas são direcionados a outro ‘lugar mental’. Mesmo que não sejam mais perceptíveis como antes, esses sentimentos acabam afetando nossa rotina e nossos relacionamentos. Por isso, o início da temporada pisciana nos convida a parar de fugir de nós mesmos. Ainda que alguns assuntos ou pensamentos sejam dolorosos a princípio, é mais perigoso deixar que eles influenciem a nossa vida de forma inconsciente.

Áries

As arianas são convidadas a dar ouvidos ao coração e à intuição neste momento. É importante pensar nos outros e agir com cautela para não colocar algo a perder ou magoar alguém que você ama.

Touro

Pare por um momento e visualize aquilo que você mais deseja e o que faz sua alma vibrar. Pode parecer uma realidade distante, mas aproximar-se dela é possível. Comprometa-se com você, taurina.

Gêmeos

Não é certo cobrar do outro algo que você não faz por si mesma, nem esperar que algo em sua vida mude se você continua fazendo as coisas da mesma forma. Foque no autocuidado.

Câncer

As coisas que você repete se tornam cada vez mais reais. Suas atitudes são movidas por suas crenças e o Universo reverbera aquilo que você manifesta. Aproveite esse momento para renovar sua fé.

Leão

Foque em mudar os padrões de pensamento que são limitantes. Para isso, você pode adotar como mantra nos próximos dias a frase “tudo flui para mim com facilidade, alegria e abundância”.

Virgem

Coloque tudo em ordem, resolva pendências e faça o que for necessário para sentir que as coisas estão se encaminhando. É importante não desanimar, sentindo pena de si mesma.

Libra

Não se permita paralisar pelo medo, libriana. Você não precisa jogar tudo para o alto e ser imprudente, mas pode começar a dar os passos necessários em direção ao que seu coração está te pedindo.

Escorpião

As escorpianas costumam ser muito decididas, mas isso pode ser prejudicial. É preciso questionar a si mesma: o que estou sentindo? Por que estou sentindo? Estou considerando todos os ângulos?

Sagitário

Os astros te desafiam a equilibrar o que você deseja e o que deve fazer. Nem toda responsabilidade precisa ser tão pesada, nem todo momento de diversão deve ser vivido como se fosse o último.

Capricórnio

Você tem um potencial enorme para realizar tudo aquilo que se compromete verdadeiramente, mas é difícil evoluir e se aprimorar se você estiver atenta apenas aos erros e impedimentos.

Aquário

Nos próximos dias, pergunte-se sobre o que está movendo a sua vida. Direcione a sua energia para o que você realmente deseja e tenha confiança de que você conseguirá executar isso com maestria.

Peixes

Confie que as decisões que você tomar sendo fiel a si mesma serão as melhores para a sua jornada. Não vibre no medo e na insegurança, pisciana. Foque no que você vai semear agora para o seu futuro.

*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.