Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (17/9)

Hoje a Lua, planeta que rege as nossas emoções, entra em Aquário e nos deixa mais observadores e visionários, além de despertar críticas construtivas que abrem nossa mente para novas possibilidades.

As energias aquarianas nos levam a prezar por sentimentos mais racionais, renegando emoções como o ciúmes e o medo, por considerá-las, de alguma forma, inferiores.

O grande problema é que, dessa forma, ficamos mais frios e irritados (na tentativa de ignorar essas sensações), o que pode acabar criando distanciamento nas relações afetivas.

É preciso ter cuidado para não querer que tudo seja feito de acordo com a nossa vontade, porque essa inflexibilidade apenas dificulta o processo (seja uma conversa com quem você se relaciona ou um problema no trabalho).

Para aproveitar melhor as energias de hoje, principalmente no trabalho, onde a responsabilidade virginiana e a capacidade de criação aquariana podem formar um combo muito poderoso, é necessário ter cuidado para não ser arrogante agir como se fosse o “dono da razão”.

Escorpião

Pelo seu gosto por controle, é desafiador para você compreender que seus sentimentos não devem ser contidos ou reprimidos, quando esses não te agradam. Hoje é um dia propício para que você reflita sobre isso e perceba que aprender a lidar com todas as emoções apenas te auxilia a se conhecer e a manter-se equilibrado.

Capricórnio

Os capricornianos são regidos por Saturno e, por isso, são diretamente influenciados pelo aspecto que esse astro está formando com o Vênus. É necessário ter cuidado com a forma que você expressa suas opiniões para as outras pessoas, porque você tende a ficar mais exigente e mais sensível nesse momento.

Câncer

Para os cancerianos, que têm mais facilidade em refletir sobre suas emoções, hoje é um dia interessante para que você usufrua da criatividade desperta pelo posicionamento do seu planeta regente (a Lua) em Aquário para se dedicar a novos projetos. Internalize que você não precisa da aprovação de ninguém para ter iniciativas geniais!

Aquário

O posicionamento da Lua no seu signo é confortável para você, além de impulsionar sua criatividade para que você expresse todo o seu potencial profissional. Por outro lado, você deve ter cuidado para não exigir demais de si mesmo e das pessoas ao seu redor, criando uma atmosfera hostil no ambiente de trabalho e em casa.

Gêmeos

A presença da Lua em Aquário ativa a sua criatividade e te ajuda a resolver questões conflituosas no trabalho com mais discernimento. Porém, Vênus está formando uma quadratura com Saturno, o que tende a te deixar mais implicante e inflexível. Tenha cuidado para não comprar brigas à toa.

Libra

O posicionamento da Lua em Aquário favorece a sua criatividade, que também é evidenciada pelo sextil que está se formando hoje entre Netuno e Vênus (planeta regente de Libra). Você tende a se sentir dividido entre razão e emoção e deve aproveitar para refletir sobre os conflitos que você está vivendo, mas sem tomar uma decisão importante nesse momento.

Peixes

Os piscianos tendem a se sentir mal humorados nesse momento, influenciados pelo criticismo saturnino e aquariano, que faz com que você enxergue defeitos em tudo ao seu redor. Apesar disso, o posicionamento de Saturno é benéfico para que você desenvolva melhor o senso de responsabilidade, aprendendo a organizar suas prioridades.

Leão

Os leoninos são idealistas e apaixonados por natureza e, por isso, a presença da Lua no signo mais revolucionário do zodíaco é favorável para que você se dedique à sua carreira. Esse posicionamento te ajuda a identificar quais caminhos você deve traçar para estar cada vez mais próximo daquilo que te move e te faz sentir vivo!

Sagitário

A conjunção que está acontecendo entre a Lua e Saturno hoje te auxilia a ter mais responsabilidade e consciência para organizar suas prioridades. Para que você as defina claramente, é necessário compreender o que te motiva e o que te impede. O posicionamento do Sol em Virgem pode facilitar essa reflexão.

Áries

A configuração atual dos astros pode te levar a ficar irritado com facilidade, porque a presença da Lua em Aquário inspira um olhar mais crítico e inclinado a buscar transformações. Sabendo disso, tenha cautela para não ter atitudes extremistas e não tome nenhuma decisão efetiva nesse momento.

Virgem

A presença da Lua em Aquário expande a sua criatividade e desenvoltura. Esse posicionamento lunar traz insights importantes e você deve escutar e confiar em sua intuição nesse momento. Uma dica muito útil é escrever todas as ideias que estão surgindo para retirá-las do campo mental e formular pensamentos mais concretos e claros.

Touro

A proximidade entre a Lua e Saturno configura um bom momento para que você se dedique no trabalho e resolva pendências. Contudo, lembre-se que essa não é a única área da sua vida que precisa de atenção! Estar próximo a sua família é uma boa maneira de integrar as energias piscianas.

