Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (17/6)

Hoje a Lua continua transitando por Aquário e nos deixa mais observadores e visionários, além de despertar críticas construtivas que abrem nossa mente para novas possibilidades. Entretanto, o ceticismo aquariano somado à conjunção que a Lua está fazendo com Saturno (astro que se relaciona à rigidez e ao autocontrole) pode fazer com que você adote um tom de superioridade. Como o Sol em Gêmeos está formando uma quadratura com Netuno em Peixes, é preciso ter cuidado para que você não determine padrões altos demais e acabe sentindo-se frustrado consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor.Pelo seu gosto por controle, é desafiador para você compreender que seus sentimentos não devem ser contidos ou reprimidos. Hoje é um dia propício para que você reflita sobre isso e perceba que aprender a lidar com todas as emoções apenas te auxilia a se conhecer e a manter-se equilibrado.A presença da Lua em Aquário e do Sol em Sagitário te ajuda a refletir sobre o que realmente é autêntico em sua personalidade: o que você gosta de fazer por si mesmo, o que pensa acerca da vida, o que deseja conquistar. Essas análises precisam ser feitas sem considerar a opinião de outras pessoas. Apenas você tem a capacidade de entender o seu processo.Para os cancerianos, hoje é um dia interessante para que você usufrua da criatividade desperta pelo posicionamento do seu planeta regente (a Lua) em Aquário para se dedicar a novos projetos. Internalize que você não precisa da aprovação de ninguém para ter iniciativas geniais!A presença da Lua no seu signo traz insights importantes e você deve escutar e confiar em sua intuição nesse momento. Uma dica muito útil é escrever todas as ideias que estão surgindo para retirá-las do campo mental e formular pensamentos mais concretos e claros.Os leoninos são idealistas e apaixonados por natureza e, por isso, a presença da Lua no signo mais revolucionário do zodíaco é favorável para que você se dedique à sua carreira. Esse posicionamento te ajuda a identificar quais caminhos você deve traçar para estar cada vez mais próximo daquilo que te move e te faz sentir vivo!A proximidade entre a Lua e Saturno configura um bom momento para que você se dedique no trabalho e resolva pendências. Contudo, lembre-se que essa não é a única área da sua vida que precisa de atenção! Estar próximo dos seus amigos e desabafar são coisas que podem te ajudar a se sentir melhor nesse momento.A influência do Sol em Libra no seu mapa natal faz com que seja mais confortável para você não lidar diretamente com seus problemas, mas a falta de expressão gera inseguranças que afetam o dia a dia. Sendo assim, aproveite as energias aquarianas hoje para começar a transformar essa tendência e buscar sua força interior.O contato dos piscianos com suas emoções é algo natural e caracteriza uma intensidade que, não sendo bem dirigida, pode ser destrutiva. O atual contexto astrológico é positivo para que você defina pontos de equilíbrio que possam te sustentar em momentos difíceis e te ajudem a encontrar sua racionalidade.Nesses próximos dias, é importante aproveitar para focar nas coisas que te fazem sentir satisfeitos com a vida, além de dar mais atenção para a sua espiritualidade. O encontro entre a Lua e Saturno em Aquário desperta um posicionamento mais cético, fazendo com que seja necessário se fortalecer agora.A conjunção que está acontecendo entre a Lua e Saturno hoje te auxilia a ter mais responsabilidade e consciência para organizar suas prioridades. Para que você as defina claramente, é necessário compreender o que te motiva a desejar isso e a presença do Sol em Sagitário te auxilia a fazer essa reflexão.Os virginianos tendem a ser céticos e racionais e, por isso, não é fácil para você se deixar afetar verdadeiramente pelas suas emoções. Porém, o movimento de afastamento constante da sua sensibilidade pode criar barreiras e é essencial que você reconheça isso, para aprender a lidar melhor com suas experiências afetivas.A disciplina e o criticismo são características de Saturno que não são muito apreciadas pelos nativos de Áries, além da paciência. Apesar de a conjunção entre esse astro e a Lua ser desafiadora para você, é interessante aprender a equilibrar os seus excessos (como a impulsividade e a pressa) com o auxílio das energias despertadas por Saturno.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.