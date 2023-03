Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (17/3)

Leão

Hoje é um dos dias mais intensos do mês, sendo importante ter bastante calma e paciência consigo mesmo. O dia começa com uma conjunção da Lua com Plutão logo cedo, aumentando sua intensidade emocional e impulsionando transformações profundas. Além disso, a Lua entra em Aquário às 11 horas, e forma um aspecto mais desafiador com Vênus em Touro em seguida. Esse movimento traz uma tensão entre o apego e a necessidade de independência em seus relacionamentos. Para deixar o dia ainda mais sensível, Sol e Mercúrio em Peixes formam uma quadratura com Marte, e dificulta a capacidade de nos comunicar de forma clara e direta, nos deixando mais impacientes.A entrada da Lua em Aquário pode trazer mais inovação e criatividade para seus projetos, permitindo que você dê mais atenção ao que vem deixando de lado. Aproveite para experimentar coisas novas, abusando da sua confiança e capacidade de ser original e autêntico.A entrada da Lua em seu signo pode intensificar suas emoções, proporcionando mais criatividade e potencial para ideias inovadoras. É preciso equilibrar suas necessidades de mudança e a estabilidade em relação aos seus objetivos e valores, sem deixar sua essência de lado.A quadratura da Lua com Vênus desperta um foco maior para seus valores e desejos, sendo importante comunicá-los de forma mais clara e aberta em seus relacionamentos, para não gerar mal-entendidos. Além disso, esteja disposto a se relacionar com pessoas que têm a mente aberta e buscam por ideias inovadoras.Os trânsitos de hoje podem te levar a ficar mais fechado em seus pensamentos, além de te deixar mais sério e focado. Tente não deixar que o estresse e preocupação excessiva acabem te impedindo de reconhecer as coisas boas que acontecem no dia a dia. Busque maneiras de relaxar e cuidar de si mesmo.A Lua em Aquário pode trazer uma maior necessidade de independência e liberdade emocional. Esse movimento pode levar a uma tendência a se afastar de situações que parecem sufocantes ou que limitam a sua expressão pessoal.A entrada da Lua em Aquário pode trazer a necessidade de liberdade e de se expressar de maneira mais autêntica. Esse movimento pode despertar um conflito entre seu lado mais cuidadoso e o lado controlador. É importante ter cuidado para não tomar decisões precipitadas.A conjunção entre o Sol e Mercúrio em Peixes, formando uma quadratura com Marte, pode fazer com que você se sinta mais intenso e apaixonado. É preciso se atentar para que seu lado emotivo não acabe instigando raiva ou ciúmes excessivo. Busque canalizar essa energia em atividades criativas.A quadratura entre o Sol e Marte desperta uma dificuldade na sua forma de expressar seus sentimentos. Tente encontrar equilíbrio, para que sua comunicação seja clara, mas sem deixar a empatia de lado. Cuidado para não dar ouvidos para as opiniões das pessoas à sua volta.Os trânsitos do dia podem te deixar mais sensível e intuitivo, proporcionando ótimos insights. Por outro lado, é preciso ter cuidado para não se deixar levar pela emoção ou fantasia. Procure ter disciplina em relação aos seus objetivos a longo prazo.O sextil entre Vênus e Saturno pode ajudar você a lidar com o desequilíbrio entre seu lado mais aventureiro e a necessidade de estabilidade em seus relacionamentos. Busque trabalhar seus objetivos, para encontrar uma consistência sem deixar sua criatividade de lado.A energia de Aquário pode despertar o desejo por algo novo, sendo um bom momento para mudanças. Além disso, a quadratura da Lua com Vênus, pode trazer conflitos entre a necessidade de liberdade emocional e desejo por segurança. Busque encontrar equilíbrio entre essas áreas.A quadratura de Vênus com a Lua pode fazer com que se sinta divido entre sua necessidade de rotina e estabilidade e seu desejo de inovar e ter experiências diferentes. Busque fazer pequenas pausas do seu cronograma para viver novas possibilidades, buscando equilíbrio.