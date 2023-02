Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (17/2)

Hoje a Lua está transitando por Capricórnio, despertando em nós uma postura séria e crítica. A tendência é analisar as situações de forma mais racional, desconfiando dos sentimentos momentâneos. Especialmente para a vida profissional, a influência de Capricórnio nos ajuda a tomar decisões, medindo as consequências negativas e positivas que podem vir. Por outro lado, na vida pessoal, precisamos levar em consideração também aquilo que estamos sentindo. A presença de Vênus em Peixes nos ajuda a ter conversas mais sinceras e profundas com as pessoas que fazem parte da nossa jornada.

Áries

O posicionamento da Lua em Capricórnio te leva a refletir sobre as suas responsabilidades, para identificar quais áreas da sua vida estão precisando de mais atenção e cuidado. Seja mais paciente e respeitoso com você mesmo.

Touro

A influência de Capricórnio te ajuda a olhar para as situações com mais clareza e determinação. Aproveite para encontrar soluções mais práticas no trabalho. Mas lembre-se que nem tudo pode ser tratado de forma impessoal e estratégica.

Gêmeos

O posicionamento da Lua em Capricórnio pode trazer algumas ideias negativas, que te impedem de sair do lugar. Trabalhe a sua autoconfiança para tomar decisões, sabendo que você fará o melhor de acordo com os recursos que têm agora.

Câncer

A presença da Lua em Capricórnio te deixa mais rígido, e você pode acabar sendo injusto com suas expectativas. Seja compreensível consigo mesmo, lembrando que nem todos os dias é possível fazer as coisas com a mesma eficiência.

Leão

As energias capricornianas despertam a vontade de se sentir mais reconhecido pelo que faz, apostando nas suas próprias ideias e acreditando mais em você. Por outro lado, você pode reagir de forma inflexível quando as coisas não acontecerem de acordo com suas expectativas.

Virgem

A Lua em Capricórnio chama sua atenção para o trabalho, buscando aquilo que te motiva a crescer na vida profissional. Faça uma lista do que quer conquistar nos próximos meses, pensando nos recursos que você já têm para alcançar essas metas.

Libra

A Lua em Capricórnio desperta algumas cobranças difíceis, mas você pode aproveitar essas percepções para desenvolver novos projetos, e aprimorar aquilo que você não está achando bom. O primeiro passo para a mudança precisa ser interno.

Escorpião

A Lua em Capricórnio te deixa mais confiante, e proporciona crescimento e reconhecimento em sua vida profissional. Por outro lado, tenha cuidado para não se sobrecarregar, e acabar descontando seu cansaço nas outras pessoas.

Sagitário

Aproveite a Lua em Capricórnio para olhar com mais clareza para as áreas da sua vida que estão precisando de mais cuidado e responsabilidade. Mas não seja tão duro com você - também é preciso reconhecer seus esforços e conquistas.

Capricórnio

O encontro entre o Sol e Saturno te faz desacelerar, para perceber as pequenas coisas que estavam passando despercebidas. Reflita sobre os cuidados que você precisa e está negligenciando, e também sobre as conversas que você está evitando.

Aquário

Aproveite a influência de Capricórnio para fazer as coisas com mais foco e praticidade. Mas lembre-se de respeitar seus próprios limites, porque você também precisa descansar para se sentir bem.

Peixes

Algumas responsabilidades e fardos que você está carregando podem ficar mais pesados agora. É preciso escutar sua intuição, seu corpo e seu coração para saber onde a mudança precisa começar. Trabalhe sua autoconfiança.