Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (17/12)

A presença da Lua em Gêmeos, somada à tensão que está acontecendo entre Vênus e Plutão, pode fazer com que você haja de forma infantil e teimosa. Esse contexto indica dificuldade para dialogar e cooperar com aquelas pessoas que têm opiniões diferentes. Como a Lua está transitando por Gêmeos, nos sentimos mais ansiosos e podemos acabar agindo por impulso. Por isso, precisamos tentar desenvolver mais flexibilidade para aprender a lidar com as divergências sem criar grandes problemas. Tenha cuidado para não agir de forma arrogante e soberba.

Capricórnio

Hoje a Lua forma um trígono com Saturno, planeta regente de Capricórnio. Esse aspecto te ajuda a organizar seus sentimentos com mais clareza, e você deve se dedicar a isso para evitar atitudes impulsivas.

Aquário

Os nativos de Aquário devem ter cuidado com atitudes impulsivas, querendo mudar abruptamente algo que precisa de paciência e tempo para ser alterado, seja sobre os seus próprios sentimentos ou em suas relações afetivas. Tente acolher seus sentimentos para compreender o que está se passando internamente.

Câncer

Os nativos de Câncer são regidos pela Lua, que está em Gêmeos e forma um trígono com Saturno em Aquário hoje. Esse aspecto pode te ajudar a clarear a mente e acessar a sua racionalidade. Hoje é um bom dia para organizar os principais ambientes que você passa o seu tempo, como o seu quarto e o seu escritório.

Gêmeos

Quando a Lua está transitando por Gêmeos, você se sente mais criativo e animado, mas deve ter cuidado com excessos. A aceleração geminiana pode fazer com que você fique irritado, principalmente porque Vênus está prestes a começar o movimento de retrogradação no signo de Capricórnio.

Escorpião

Os nativos de Escorpião podem sentir a necessidade de ficar mais reservados, neste momento em que a Lua faz um trígono com Saturno. A proximidade entre o Vênus e Plutão pode fazer com que você fique mais mais ‘briguento’ hoje e isso requer mais distância e reflexão antes de agir.

Leão

Os leoninos podem ter muita dificuldade para lidar com a conjunção que está se formando entre Vênus e Plutão. Sendo assim, tenha cuidado para não desvalorizar o ponto de vista do outro e tentar impor a sua vontade. Aprenda a respeitar os limites de quem ama para que seja igualmente respeitado.

Virgem

Os nativos de Virgem tendem a se cobrar demais durante as próximas semanas, buscando dar o melhor de si. O problema é quando você começa a ultrapassar seus limites para alcançar metas inconcebíveis. Tenha compaixão com você mesmo, entendendo que não faz sentido cobrar perfeição de ninguém.

Libra

Hoje a Lua está formando um trígono com Saturno, que te ajuda a organizar os pensamentos, mas também gera certa cobrança. Além disso, a retrogradação de Vênus está prestes a se iniciar e pode despertar uma visão crítica sobre seus relacionamentos afetivos.

Peixes

Os nativos de Peixes se sentem prejudicados com o trígono que a Lua forma com Saturno hoje, o que gera certo desânimo. Porém, esse aspecto traz à tona situações que precisam de mais atenção e responsabilidade, e você deve ter cuidado para não reagir mal, como se tivesse razão. Saiba reconhecer as falhas e aprender com elas.

Áries

Os questionamentos que vêm à tona neste momento não devem ser ignorados, mas você deve estar em constante diálogo consigo mesmo, analisando se não está tomando um posicionamento inflexível. Lembre-se que para se chegar a um consenso, ambas as partes precisam estar dispostas a se compreender.

Sagitário

Os nativos de Sagitário têm dificuldade para organizar suas prioridades e, por isso, podem ser rotulados de 'irresponsáveis'. Muitas vezes, você acumula compromissos por esperar o momento certo, em que não haja problemas, para ‘resolver a sua vida’. Porém, é preciso viver um dia de cada vez fazendo o que está ao seu alcance.

Touro

Os nativos de Touro costumam ter dificuldade para sair da sua zona de conforto. Por isso, você tende a evitar conflitos e mudanças, mesmo quando elas são necessárias. A conjuntura astrológica atual te convida a refletir sobre aquele tipo de comportamento que você sabe que não faz bem, mas que tem permanecido.



