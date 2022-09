Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (16/9)

Capricórnio

Hoje a Lua em Gêmeos formará diversos aspectos desafiadores com outros astros. Especialmente durante à noite, precisaremos tomar cuidado com as situações e lugares nos quais escolhemos estar, porque as pessoas estarão mais reativas e arrogantes no geral. Além disso, o Sol está formando uma oposição com Netuno; enquanto Vênus forma uma quadratura com Marte. Todos esses aspectos indicam um momento um pouco caótico, principalmente envolvendo a forma como tratamos as pessoas com quem nos relacionamos afetivamente. A falta de paciência com pequenas atitudes dos outros pode acabar causando situações desgastantes. Por isso, saiba escolher quais incômodos realmente são importantes para tomar a proporção de uma discussão. Lembre-se que a outra pessoa não tem culpa da sua irritação, e é preciso contorná-la antes de ter conversas delicadas.Hoje a Lua forma um trígono com Saturno, planeta regente de Capricórnio. Esse aspecto te ajuda a organizar seus sentimentos com mais clareza, e você deve se dedicar a isso para evitar atitudes impulsivas. Esse tipo de ação se torna mais provável quando você está se sentindo inseguro, porque seu julgamento fica prejudicado.Hoje a Lua em Gêmeos formará uma quadratura com Vênus, planeta regente de Libra, no fim do dia. Esse movimento pode fazer com que os seus ideais sejam colocados em jogo. Por isso, tenha cuidado com o hábito de julgar demais a si mesmo, pensando que você deve manter uma conduta perfeita - isso não é possível.A oposição que o Sol (planeta regente de Leão) em Virgem está formando com Netuno em Peixes pode fazer com que você deixe seus sentimentos falarem mais alto. Nesse momento, tenha cuidado para não desvalorizar o ponto de vista do outro. É importante respeitar os limites de quem você ama, para ser igualmente respeitado.A quadratura que está se formando entre Marte em Gêmeos e Vênus em Virgem pode fazer com que os escorpianos hajam de forma um pouco egocêntrica. Você deve ter cuidado para não projetar suas frustrações nas pessoas ao seu redor. É mais fácil colocar a culpa no outro, mas isso não te faz sair do lugar - foque em resolver as questões, e não em encontrar culpados.Os nativos de Aquário devem ter cuidado com atitudes impulsivas, querendo mudar abruptamente algo que precisa de paciência e tempo para ser alterado, seja sobre os seus próprios sentimentos ou em suas relações profissionais. Tente acolher suas emoções para compreender o que está se passando internamente.Hoje a Lua está formando um trígono com Mercúrio retrógrado, que te ajuda a ter novas ideias sobre os problemas que você está enfrentando. Porém, a quadratura que a Lua forma com Netuno pode fazer com que você perca a sensibilidade para se expressar, esquecendo-se de pensar em como suas palavras impactam quem as recebe.Hoje é um dia especialmente desafiador para os geminianos, já que a passagem da Lua pelo seu signo faz com que seu humor fique muito instável. O trígono que a Lua forma com Mercúrio, seu planeta regente, proporciona boas ideias e reflexões pela manhã. Aproveite para dar ouvidos a si mesmo e coloque as ideias no papel, mas não tome decisões definitivas neste momento.Hoje a Lua em Gêmeos formará uma quadratura com Vênus, planeta regente de Touro, no fim do dia. Esse aspecto faz com que suas prioridades se tornem mais evidentes, mas é preciso ter cautela com a forma que você comunica isso em seus relacionamentos, para não tentar colocar suas vontade acima das outras pessoas.Hoje a Lua em Gêmeos formará uma conjunção com Marte, planeta regente de Áries, por volta das 22 horas. Além da tensão e ansiedade que você tende a sentir durante todo o dia, a impulsividade se torna evidenciada à noite e pode provocar algum desentendimento. Tente fazer algum programa mais tranquilo nesta sexta-feira.Hoje a Lua em Gêmeos formará diversos aspectos desafiadores com outros astros. Como esse é o seu planeta regente, os seus sentimentos tendem a ser intensificados e você pode acabar se sentindo confuso. Por isso, lembre-se que você tem a capacidade de ser resiliente às frustrações, lidando com a situação de forma mais centrada e introspectiva (é importante refletir sobre suas emoções antes de conversar sobre elas).Hoje a Lua em Gêmeos forma um trígono com Mercúrio, que é o planeta regente de Virgem e está em movimento retrógrado. Novas ideias podem vir à tona, e a sua criatividade estará acentuada. Hoje a Lua em Gêmeos forma um trígono com Mercúrio, que é o planeta regente de Virgem e está em movimento retrógrado. Novas ideias podem vir à tona, e a sua criatividade estará acentuada. Porém, é importante saber elaborar seus projetos e planos, sem tomar decisões precipitadas.A quadratura que está se formando entre o Sol e Netuno, planeta regente de Peixes, faz com que você seja colocado em um embate entre razão e emoção. É importante se dedicar ao aterramento, à 'volta para a realidade' quando seus sentimentos estiverem tomando conta - eles são importantes, mas não condizem com a verdade absoluta do que você está vivendo.