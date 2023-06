Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (16/6)

Aquário

Sagitário

Escorpião

Gêmeos

Leão

Libra

Peixes

Virgem

Áries

Capricórnio

Touro

Câncer

O Sol está completando seu ciclo em Gêmeos, o que nos faz acelerar entregas acadêmicas e profissionais, como se tivéssemos a sensação de que é preciso finalizá-las antes que não tenhamos mais tempo para isso. A Lua entra no signo de Gêmeos e ali faz conjunção com Mercúrio, trazendo um dia leve e divertido para boa parte do zodíaco. Favorece também os encontros descontraídos com amigos, a alegria dos momentos efêmeros da vida, como jogar conversa fora ou rir de coisas sem qualquer sentido. No céu, Marte pede que sejamos mais independentes, e causa problemas para aqueles que entregam aos outros as decisões que deveriam ser suas. Saturno em mau aspecto com a Lua nos leva a cometer pequenos deslizes egoístas que, depois de um tempo, podem se tornar um grande problema.Lua e Mercúrio estão alinhados no signo de Gêmeos, o que favorece o seu humor rápido e inteligente. No trabalho, seus insights serão muito importantes, e você receberá o destaque que merece se conseguir colocar as suas ideias na mesa. É um bom momento para diversificar seus negócios e fontes de renda.A entrada da Lua no signo de Gêmeos, oposto ao seu, traz incertezas e dificuldade de concentração. Você sentirá um nervosismo maior, como se seus níveis de paciência e tolerância estivessem realmente baixos. Tente se abrir com amigos próximos, não deixe toda essa sensação guardada no peito - assim você evitará uma explosão desnecessária.Plutão faz um sextil com a Lua em Gêmeos, e isso traz boas oportunidades no ambiente de trabalho. Sua mente está muito ativa, até mais do que o normal, e isso deve ser aproveitado. Leia um livro interessante, faça algumas aulas na internet, tenha conversas com pessoas inteligentes - aproveite essa energia para evitar criar paranoias.Com a chegada da Lua ao seu signo, é normal sentir-se um tanto confuso emocionalmente. Para reforçar esse aspecto, Lua e Mercúrio (seu planeta regente) caminham lado a lado no céu. Seus pensamentos estarão voltados para o mundo interior, e você pode perder alguns compromissos por estar, literalmente, no mundo da Lua.Vênus faz ângulos bem harmônicos no céu e promove oportunidades para que você consiga resolver eventuais contendas de forma justa. É importante para você que todos se sintam bem ao seu redor hoje. Marte e Lilith continuam a pedir que você trabalhe a sua relação com o exercício da autoridade, que olhe para o espelho e tente reconhecer seus aspectos sombrios em relação a essa necessidade de dominar e controlar tudo.Vênus, Mercúrio e Lua trazem a clareza necessária para que você possa resolver muitas coisas no dia de hoje, colocando em dia compromissos que estão atrasados há algum tempo. Além disso, a Lua em Gêmeos trará lembranças de sua infância, além da vontade de reviver sentimentos, como sabores que não prova há muito tempo, filmes que viu anos atrás etc.O alinhamento de Netuno com o Meio do Céu em Peixes é ótimo para o seu trabalho, mas é preciso que você confie em seus instintos na hora de tomar decisões. Nem tudo na vida profissional será baseado em dados e experiências passadas, você pode (e deve) inovar, arriscar quando for possível. Se você mora com a pessoa amada, terá uma noite muito especial.Boa fase para o amor. Se estiver solteiro, é possível que se apaixone por alguém com características diferentes do que está acostumado. Se já tiver alguém ao seu lado, sentirá vontade de fazer programas divertidos e jogos picantes. Permita-se ser visto e elogiado: você pode ser muito crítico em relação a si mesmo, mas quem te vê de fora pensa diferente.Você encontrará forças entre as pessoas que mais gosta, e provavelmente terá motivos para se orgulhar de sua família e origens. Essa é uma fase em que você precisa aprender a lidar com as questões do ego, separando bem em sua cabeça o que faz por si mesmo e aquilo que faz apenas para agradar os outros.Dia marcado por confusão mental, esquecimentos e pequenos desentendimentos. Redobre a sua atenção quando estiver conversando com contatos profissionais, pois há uma grande chance de entender algo errado e até dizer alguma coisa totalmente fora de contexto. Você continua a sentir amparo espiritual e um bom momento na carreira.A Lua deixou o seu signo, o que traz os sentimentos para uma nova calmaria e perspectiva, sem muitas atribulações. Uma grande vitória está a caminho, prepare-se para receber boas notícias. Aos poucos, você já começa a sentir a proximidade do Sol, deixando para trás as sombras do passado. A conjunção da Lua e Mercúrio em Gêmeos faz desta sexta-feira um delicioso dia para se divertir, brincar e viver momentos leves com amigos.