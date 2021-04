Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (16/4)

Relaxar é preciso



O Sol, em Áries, hoje está em exata quadratura com Plutão, que acha-se em Capricórnio. Esse aspecto tenso assinala uma fase em que devemos evitar as encucações e certa propensão para ver segundas intenções onde elas não existem. Para que tudo corra bem nas relações pessoais é essencial que superemos certa tendência para as desconfianças excessivas e infundadas. Convém que evitemos todo tipo de desperdício, inclusive de nossas energias físicas e emocionais. É importante que a gente administre bem nosso potencial e faça com que ele renda ao máximo. Devemos estar alerta contra atitudes rudes, impulsivas ou agressivas, e pensar antes de agir e fazer de "prudência" nossa palavra-de-ordem. Para que tudo vá bem, é essencial que a gente não crie atritos, evite enfrentamentos e faça vista grossa a tudo o que soar como provocação. Também devemos reservar um tempo para relaxar.



Áries

O fato de Plutão vibrar de modo tenso para o Sol, que está em seu signo, assinala uma fase em que você deve agir com diplomacia, em especial no trabalho. Acautele-se contra atitudes mandonas e prepotentes, que só servem para dificultar tudo. DICA: seja prudente nos negócios e finanças e evite especular.



Touro

Plutão tensiona o Sol, portanto procure preservar-se ao máximo. Desacelere o ritmo e dê maior atenção à sua necessidade de descanso e reflexão, para não sofrer desgastes físicos ou emocionais. Atue com habilidade e procure não bater de frente com as outras pessoas. DICA: ao invés de competir, procure cooperar.



Gêmeos

Agora o planeta Plutão vibra de modo tenso e aconselha você a usar de especial tato ao relacionar-se com todos. Não se envolva discussões nem confrontos, especialmente com os amigos, seja tolerante com todos e preserve a harmonia ao seu redor. DICA: acautele-se contra todo tipo de desperdício.



Câncer

Hoje é exata a quadratura do Sol com Plutão, portanto tenha muito tato ao se relacionar e preste atenção para não provocar os outros. Convém que você seja prudente nas questões profissionais, evite a pressa e não se impaciente se o ritmo das coisas parecer lento. DICA: durma e descanse ao máximo.



Leão

Nestes dias o Sol está em tensão com Plutão, por isso aconselha você a ser mais flexível e tolerante com todos a sua volta. Não se deixe levar pela franqueza excessiva e procure agir com a máxima diplomacia no trato com todos. DICA: convém você valorizar devidamente o lado bom da realidade.



Virgem

O astro-rei Sol tensiona Plutão, por isso evite criar atritos com as pessoas mais queridas e pense bem antes de agir, tomar qualquer decisão ou iniciativa. É importante que você atue com maior prudência e objetividade. DICA: supere certa propensão para atitudes impulsivas, que não lhe levam a parte alguma.



Libra

O fato de Plutão tensionar o Sol assinala um período em que convém você não se exigir demais, principalmente em casa, e evitar atritos com os familiares. Procure relaxar e evite a ambição exagerada. DICA: seu organismo anda vulnerável aos desgastes excessivos, portanto trate de preservar-se ao máximo.



Escorpião

Agora o Sol vibra desarmoniosamente e aconselha você a não agir de modo agressivo ou autoritário nem querer impor sua vontade no trabalho. Evite envolver-se em atritos, em especial com as pessoas mais queridas, e não provoque rupturas indesejáveis. DICA: a Lua convida à prática da auto-análise.



Sagitário

Durante esta fase Plutão forma um contato desarmonioso com o Sol, portanto use de muito bom senso em relação às finanças e atenha-se aos gastos de rotina. Não especule e prefira não correr riscos. DICA: os astros fazem com que você conte com o apoio de pessoas bem colocadas, recorra a elas.



Capricórnio

O Sol, em tensão com Plutão, aconselha você a precaver-se contra o autoritarismo e a superar certa tendência para agir de modo rude em relação aos outros. Procure pensar ainda melhor antes de fazer ou dizer qualquer coisa e não se deixe levar pelas emoções. DICA: graças à Lua, seu espírito crítico está em alta.



Aquário

Evite a predisposição para a inquietude excessiva e não se disperse em atividades demais. Convém você evitar a pressa e não querer fazer tudo ao mesmo tempo. Não se impaciente se o ritmo das pessoas lhe parecer muito vagaroso. DICA: convém você não implicar nem discutir com as pessoas a sua volta.



Peixes

Nesta fase o Sol forma um contato desarmonioso com Plutão, portanto use de muito bom senso em relação às finanças e atenha-se aos gastos de rotina. Não especule e prefira não correr riscos. DICA: convém você não pedir nem conceder empréstimos e sim manter-se estritamente dentro do orçamento.