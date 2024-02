Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (16/2)

Temos um Céu elétrico. Aquário está no comando, subvertendo a ordem das coisas e te enviando mensagens de alforria. Quando você se reinventa, chega mais perto de si mesmo(a) e, consequentemente, se aproxima mais do outro. E no ápice da Lunação aquariana, enquanto você busca um jeito diferente de se movimentar, a Lua cresce no signo de Touro. Você quer ser livre, mas vai precisar de chão, de Terra, corpo e aconchego. Touro é regido por Vênus, que por sinal, hoje também chega no signo de aquário. Agora a trupe está formada: Sol, Mercúrio, Marte, Vênus e Plutão, todos no signo de Aquário. Mas Plutão não vai dar passagem para Vênus assim tão fácil. Existe um pedágio a ser pago. O que você precisa entregar ou desapegar para que seja possível prosperar? Reflitam e continuem acompanhando essa narrativa celeste diariamente, pois enquanto a lua cresce, você vai sentir os padrões antigos que precisam ser rompidos. E a provocação do dia é: Valioso é o que você entrega.

Áries

Organize as suas finanças, ariano(a). Faça alguma movimentação financeira. Desapegue de algo valioso que você vem guardando. Desapego é retorno.

Respire novos ares, tente fazer novos amigos. Você é capaz de se transformar e se libertar das feridas emocionais que te limitam.

Touro

Foque em si mesmo(a). Essa semana pode ser de muito crescimento. Coloque no palco uma ideia nova ou invista num novo hobby. Talvez a Vênus traga uma oportunidade de ouro, do jeito que ela gosta. Mas antes, pode ser que ela te entregue uma revelação profunda transformadora.

Gêmeos

Tente diminuir um pouco o ritmo, geminiano(a). Tente se entregar as leituras, escrever um texto ou busque inspiração. Nessa semana você estará mais introspectivo(a). Mas Vênus é mais um planeta a chegar em Aquário e os encontros podem ser muito harmoniosos e criativos; mas antes disso você precisa fazer uma entrega emocional profunda. Chega de esperar recompensas.

Câncer

Sugiro que você tente se conectar mais com pessoas. Talvez você precisa reavaliar suas metas e repensar alguns planos, pois com a entrada da Vênus em Aquário, você vai sentir a necessidade de alinhar o que você é com o que você faz. E é na interação com grupos e amigos que você vai descobrir o que realmente importa. Chega de reprimir suas dores.

Leão

Foque no seu trabalho, projetos e se apresente para o mundo sem medo.

Vênus, vai movimentar suas relações e parcerias. Sinto que agora tudo vai fluir melhor. Aguarde um convite inesperado e esteja pronto(a) para as mudanças, chega de resistência.

Virgem

Existe algo maior esperando o seu SIM. Mas não deixe de se movimentar. Você precisa se envolver mais profundamente em seu trabalho ou se conectar profundamente com seu parceiro(a). Que tal buscar uma rotina mais leve? Mas antes disso Plutão vai cutucar suas emoções, não vai ser confortável, mas você terá uma compreensão mais profunda de si mesmo e do mundo ao seu redor.

Libra

A próxima semana é perfeita para revisar seu orçamento e para adicionar um pouco de leveza a esse período turbulento, Vênus entra em Aquário, prometendo diversão e romance, mas como nem tudo é perfeito, Plutão, vai trazer à tona emoções intensas que não são muito confortáveis pra você.

Escorpião

Foque nas parcerias. Seja no amor ou nos negócios, é hora de dar atenção às

relações que realmente importam. Essa lua crescente traz uma energia de comprometimento. A chegada de Vênus em aquário vai harmonizar mais o seu lar, mas ainda você precisa resolver algumas questões internas. Tente desacelerar, a abraçar as atividades simples da vida.

Sagitário

Sua atenção se volta para a rotina e o trabalho. Se concentre no que traz

resultados tangíveis, não desista. Preste atenção aos detalhes e avalie cuidadosamente cada passo antes de avançar. Vênus em Aquário aumenta a sociabilidade e nesses encontros algumas possibilidades podem surgir.

Capricórnio

Com a Lua Crescente em Touro sua atenção se volta para ganhos materiais e prazeres pessoais. Tente dedicar mais tempo e energia a projetos pessoais que tenham potencial. Não desista do que começou e não esqueça de buscar pausas e momentos de prazeres.

Aquário

Sua atenção está voltada para os assuntos domésticos e familiares. Durante os próximos dias, tente harmonizar o seu lar ou fazer melhorias em

casa. A chegada de Vênus em Aquário, traz uma energia mais amável e simpática para sua vida. O trabalho foi árduo, mas agora prepare-se para a colheita.

Peixes

Com a Lua Crescente em Touro o foco se volta para sua comunicação e trocas mentais. Nos próximos 7 dias, é hora de concentrar seus esforços em questões relacionadas à comunicação e ao aprendizado, buscando maior clareza e estabilidade mental. Estude e troque ideias.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.