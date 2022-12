Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (16/12)

Peixes

Aquário

Touro

Câncer

Escorpião

Sagitário

Libra

Leão

Áries

Virgem

Gêmeos

Capricórnio

Hoje a Lua entrará na fase Minguante em Virgem, formando um ângulo tenso com o Sol em Sagitário. Precisaremos parar, analisar o momento atual e perceber em quais situações é mais interessante dar um passo para trás. Essa fase lunar, influenciada pelas energias virginianas, indica um momento de limpeza, em que precisaremos esclarecer mal entendidos nos relacionamentos pessoais, além de rever as estratégias profissionais neste fim de ano. Toda essa cobrança virginiana se aliviará um pouco por volta das 18 horas, quando a Lua entrará em Libra, despertando um clima mais harmônico. Por isso, podemos aproveitar o fim de semana para ter encontros e momentos em que seja possível nos conectar de forma mais profunda com quem amamos.A Lua minguante pode trazer à tona uma postura mais reflexiva, te ajudando a refletir com mais assertividade sobre as situações que você está vivendo. Apesar de a objetividade ser fundamental para se alcançar o aperfeiçoamento de um projeto, é importante desenvolver a sensibilidade a fim de se compreender e aceitar as falhas pessoais, bem como as alheias.A postura crítica despertada pela Lua minguante em Virgem, somada à impulsividade característica dos arianos, pode ter efeitos negativos. Busque harmonizar isso acessando o bom humor despertado pelo posicionamento do Sol em Sagitário.Aproveite a mudança de energia, que acontece com a influência da Lua Minguante em Virgem para reconhecer a necessidade de desacelerar um pouco, e refletir sobre as fronteiras pessoais que precisam ser estabelecidas.O desapego não é fácil para os cancerianos e essa Lua minguante te convida a se libertar de hábitos e crenças que estão te limitando. Por isso, tenha paciência e serenidade para lidar com essas mudanças, mas não deixe de realizá-las.A Lua Minguante em Virgem nos deixa mais atentos aos pequenos detalhes. Por isso, nessa fase é interessante olhar para dentro de si e se permitir a reconhecer suas falhas.A fase Minguante da Lua simboliza o momento de refletir um pouco sobre os pontos positivos e negativos da sua trajetória pessoal até agora, a fim de traçar novas metas para movimentar o que não está te satisfazendo neste momento.A última fase do ciclo lunar, associada à mente analítica e pragmática despertada pela influência de Virgem, é muito favorável ao aperfeiçoamento mental e emocional. É um momento interessante para começar a estruturar novos projetos no trabalho.O movimento dos astros agora convida as pessoas de Leão a se movimentarem em busca de equilíbrio entre seus objetivos profissionais e seus desejos pessoais, para colocar em prática aquilo que você pode fazer de diferente para o mundo.A Lua Minguante em Virgem indica um momento propício para se desapegar daquilo que não tem sido construtivo, remetendo a grandes mudanças. Porém, as transformações que não partem de você podem causar muita irritação, e será preciso ter cuidado para não lutar contra a maré.A Lua Minguante no seu signo evidencia a necessidade de dar mais atenção ao seu processo de autoconhecimento, para acessar sua sabedoria interior e encarar os desafios que está vivendo com mais assertividade.Nesta fase lunar, é importante ir atrás de informações verdadeiras e não se deixar levar por boatos. Cuidado para não ser impulsivo, esse momento requer esclarecimentos e reflexões.A Lua Minguante em Virgem instiga a reclusão e reflexão, pois é um ciclo que necessita manter a distância de desentendimentos e bate-bocas. Busque encerrar todas as situações e relacionamentos que não agregam, mas lembre-se que você não precisa fazer isso de modo abrupto.