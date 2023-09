Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (15/9)

Novos começos, projetos e ideias estão em plena germinação. As Luas Novas são boas ocasiões para começar a desenvolver algo, pois, por darem início ao ciclo, elas têm o simbolismo de começo. Nada começado aqui terá um resultado imediato, mas é o melhor momento para iniciar e, principalmente, lapidar. Virgem está no comando.

Pode ser que você sinta um alívio. A liberação das pressões do ciclo anterior traz a sensação de disponibilidade para começar algo novo em folha. Pegue uma folha e escreva. Agenda nova. Momento de arriscar. Esse é o período mais fértil, o ponto de partida, já que o Sol e a Lua estão unidos no mesmo grau, firmando um pacto. Esse novo ciclo, que vai até o dia 13 de outubro, está propício para aprimoramentos e exige muita presença. E a mudança vai acontecendo lentamente na cadência de uma rotina minuciosa.

E o deus das asas nos pés, filho de Zeus, que recebeu a dádiva do poder das palavras e, por isso, a função de emissário. Mercúrio é nosso mensageiro! Por ser tão veloz, atravessa o zodíaco com ansiedade de captar e levar adiante todas as notícias, ideias, pensamentos! E hoje ele volta ao movimento direto, muito mais forte que antes. As notícias podem ser animadoras. Assim, como Mercúrio se movimenta, saia da estagnação. Você é grande, não permita que as situações lhe diminuam.

E tudo que você pode fazer por você nesse momento é enfrentar seus medos. A mais temida estrela estará presente nesse ciclo, Algol, a cabeça da medusa. A palavra-chave é coragem, não permita que nada te petrifique, não deixe que suas ideias sejam decepadas.

Áries

Hoje, Mercúrio volta ao movimento direto e o Sol em harmonia com Urano, e algo pode ser revelado para você. Mas não se assuste, esteja aberto (a) para boas surpresas e revelações incríveis. Permita-se ser surpreendido (a), uma ideia genial pode surgir do nada. Pense numa nova forma de monetizar um hobby. Se expresse criativamente para o mundo, você tem a chave para abrir novas portas financeiras.

Touro

Marque o dia 15 no seu calendário, pois com Mercúrio retomando o movimento direto e o Sol em sintonia com Urano, espere por uma série de insights. Uma situação que você considera perdida pode virar ao seu favor. O acaso está lhe protegendo e você está muito mais magnético (a). Aproveite e se movimente por aí.

Gêmeos

Geminiano (a), seu planeta regente, Mercúrio, voltou ao movimento direto hoje. Você sabe como isso afeta você mais do que qualquer outro signo, não é? Assuntos que pareciam empacados, agora começam a se desembaraçar. Além disso, com Sol e Urano ajudando, você vai se sentir mais inspirado (a) e centrado (a) do que nunca. Pode ser o empurrãozinho que faltava para você finalmente tomar decisões pessoais importantes e que estava adiando.

Câncer

Se você se sentiu enrolado (a) nas últimas semanas, respire aliviado (a): Mercúrio está voltando ao movimento direto. Sabe aquele e-mail importante que você estava evitando? Aquele conversa que você estava adiando ou aquele contrato? Chegou a hora de colocar em movimento. Foque nas trocas, na comunicação e uma ideia inovadora pode surgir. Sua mente está mais criativa do que nunca.

Leão

Se Mercúrio andou dificultando um pouco as coisas na sua vida ou deixando o caminho mais tortuoso do que nunca, hoje ele volta ao movimento direto, então você pode esperar por uma clareza mental que fazia tempo que não sentia. Negociações estão favorecidas, então pode ir em frente com aquele acordo que você estava adiando.

Virgem

Hoje, seu planeta regente, Mercúrio, vai retomar seu curso normal, tirando de cena aquele nevoeiro mental. Além disso, Sol e Urano estão trabalhando a seu favor e você vai se sentir revigorado (a) e pronto (a) para ação! Chegou a sua hora, virginiano (a)!

Libra

Com Mercúrio direto, o caminho está livre e sua mente também. O céu agora vai te ajudar a pensar nos próximos passos com mais clareza. Um bom aspecto entre Sol e Urano hoje te coloca no lugar certo e na hora certa diante de decisões importantes que precisam tomar. Se a dúvida insistir em roubar a cena, ouça seu coração e siga sua intuição.

Escorpião

Sabe aquele projeto que você enviou para aprovação? Ou aquela ideia que estava lhe rondando e você nunca conseguiu executá-la? Com Mercúrio voltando ao movimento direto e a boa conexão entre Sol e Urano, tudo indica que você vai receber uma resposta positiva que tanto espera ou vai conseguir colocar em prática tudo que estava estagnado. Este dia é um terreno fértil para convites e oportunidades que você nem imaginava que viriam por agora. Depois me conta qual sonho que virou realidade!

Sagitário

Com a retomada de Mercúrio ao movimento direto, o sinal fica verde para sua carreira e caminhos abertos para a autorrealização. Isso não quer dizer que você não vá encontrar bloqueios no caminho, mas o Sol também está em ótima sintonia com Urano, trazendo novas oportunidades e mudanças para a vida profissional. Aproveite!

Capricórnio

Hoje, com Sol e Urano em perfeita sintonia, tudo indica que alguma coisa que estava presa, encalhada ou parada, pode ser liberada. Se entregue ao acaso, sua sorte está lá. E você está em alta, o que te beneficia em muitas áreas e assuntos. Como se não bastasse, Mercúrio volta ao movimento direto, o que é mais um ponto para o avanço nos seus projetos.

Aquário

Mercúrio finalmente volta ao seu curso normal e isso, a partir do dia 15, é mais uma bênção na sua vida. Use essa energia para desenrolar assuntos pendentes, tomar decisões porque agora ficou tudo mais claro, principalmente os que envolvem seu patrimônio e projetos que estão pausados. Se movimente e confie.

Peixes

Mercúrio retomando seu curso hoje, promete desenrolar qualquer questão pendente. É um bom momento para assinar contratos, fazer acordos e, talvez, anunciar uma parceria ou um projeto que estavam ali esperando o momento certo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.