Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (15/10)

Hoje a Lua fica fora de curso durante a maior parte do dia, ingressando em Peixes apenas às 23 horas. Por isso, é normal sentir certa confusão mental e emocional, além de oscilações de humor.

A distração e o cansaço, que também são efeitos deste trânsito lunar, dificulta a execução das tarefas, mesmo aquelas que fazemos diariamente.

É importante ter paciência com você mesmo e não se cobrar demais hoje, entendendo que o corpo e mente também precisam de descanso.

Com o fim de semana chegando em um momento em que somos influenciados pelas energias da Lua crescente, os próximos dias podem ser muito benéficos para desenvolver melhor os relacionamentos que você quer levar para frente.

Quando esse astro ingressa em Peixes, temos mais facilidade em entrar em contato com nossas emoções, configurando um bom momento para ter diálogos construtivos, mas lembrando de não nos vitimizar.

Capricórnio

As energias intensas de hoje podem fazer com que você fique irritado e se aborreça com facilidade, por isso, tente ficar mais reservado. Os aspectos astrológicos te deixam introspectivo mais e você pode usufruir disso para fazer algo que te faça sentir conectado mais próximo do divino, seja uma oração ou ter momentos de contemplação.

Escorpião

O posicionamento tenso dos astros hoje solicita um dia mais calmo. Sendo assim, acolha suas emoções com carinho, mas não expresse nem decida nada que tenha sido impulsionado por sensações que surgiram hoje. Todos estão mais sensíveis e isso pode ser positivo ou catastrófico! Transmute as tendências negativas sendo mais tolerante.

Câncer

A Lua é o seu planeta regente e, por isso, você é especialmente afetado quando ela está fora de curso. Tendo isso em mente, não se cobre muito durante a parte da manhã, porque é natural que você se sinta confuso e indisposto, tenha a mesma compreensão que você teria por outra pessoa consigo mesmo!

Aquário

Hoje você se sente mais sensível e, por isso, é importante que tome cuidado para não gastar energia com situações que não merecem seu envolvimento emocional. Seja tolerante consigo mesmo e busque fazer alguma atividade que te propicie relaxamento e te ajude a escutar a si mesmo.

Leão

Os leoninos tendem a ficar mal humorados hoje, em especial na parte da manhã, porque a lua fora de curso e o Sol em Peixes dificulta a manutenção do seu ritmo acelerado. Se for necessário, fique mais reservado nesse período para evitar desentendimento e deixe para ter diálogos importantes quando estiver se sentindo mais tranquilo.

Libra

Você tende a ser mais diplomático e sociável, mas, mesmo assim, é interessante que redobre sua calma no período da manhã para lidar com as confusões que podem surgir. Além disso, hoje é um dia muito interessante para praticar algo como meditação ou yoga, o que, além de auxiliar o relaxamento, te ajuda a integrar as energias piscianas.

Gêmeos

A configuração dos astros hoje gera sentimentos instáveis, te deixando confuso e irritado. Sendo assim, seja compreensivo e gentil consigo mesmo para passar por isso sem muito estresse. Apenas acolha e respeite suas emoções, mas não tome nenhuma decisão motivada por algo que pensar hoje, porque as consequências podem ser desastrosas.

Sagitário

Hoje é um dia marcado por muitos aspectos astrológicos tensos e, por isso, é importante que você tenha cuidado para não ser sincero demais e gerar discussões desnecessárias. Com a entrada da Lua em Peixes na parte da tarde você consegue ter mais empatia e isso configura um bom momento para a sua vida amorosa.

Touro

Sua personalidade forte torna o dia de hoje muito desafiador! Cuidado para não descontar sua irritabilidade em pessoas importantes para você, isso pode gerar grandes conflitos, pois todos estão muito sensíveis nesse momento. Praticar alguma atividade física pode te ajudar a canalizar as emoções acentuadas e propiciar alívio.

Peixes

O dia será intenso para os piscianos, que ficam confusos com a Lua a fora de curso durante a parte da manhã e a forte influência do seu signo neste momento tende a tende a gerar um turbilhão de sentimentos desafiadores. Tente lidar com essa situação com serenidade, apreendendo o que cada uma dessas emoções pode te ensinar.

Virgem

Durante a manhã, busque realizar atividades mais práticas que não exijam interação direta com outras pessoas, mas, se esse contato for essencial, lembre-se de se policiar para não ser crítico e implicante. Aproveite a entrada da Lua em Peixes após o almoço para ser mais empático ao lidar com situações difíceis.

Áries

