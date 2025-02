Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (14/2)

A energia da Lua em Virgem se alinha harmoniosamente com Marte, impulsionando suas ações com praticidade e atenção aos detalhes, enquanto Mercúrio entra em Peixes, ampliando sua intuição e sensibilidade para perceber nuances além do óbvio. Ao mesmo tempo, a oposição da Lua a Saturno, combinada com o trígono com Urano, sugere que é hora de repensar rotinas e métodos que não mais funcionam, sinalizando a necessidade de uma mudança em sua realidade.



Nos últimos dias, o foco tem sido o trabalho sobre o seu brilho e poder pessoal, mas se você tem adotado atitudes que estão apagando sua luz e drenando sua vitalidade, é fundamental acreditar em si mesmo e seguir adiante.

Áries

A energia prática da Lua em Virgem aliada a Marte te impulsiona a agir. Revise seus métodos, elimine o que não serve e acredite no seu potencial para transformar desafios em oportunidades.

Touro

Equilibre sua natureza estável com a flexibilidade que Mercúrio em Peixes oferece. Ouça sua intuição para identificar hábitos que já não lhe impulsionam, abrindo espaço para a renovação.

Gêmeos

Sua habilidade de comunicação pode revelar insights valiosos. Este é um momento para questionar rotinas desgastadas e se permitir adotar novas formas de pensar e agir, mantendo sua versatilidade.

Câncer

Com a sensibilidade em alta, confie na sua intuição para perceber o que precisa mudar. Afaste hábitos que drenam sua energia e valorize práticas que fortaleçam seu poder pessoal e emocional.

Leão

Sua luz é inegável, mas até o brilho mais intenso precisa ser renovado. Questione práticas que possam estar ofuscando sua vitalidade e permita-se transformar para que seu fogo interior resplandeça ainda mais.

Virgem

Aproveite a influência da sua própria energia, marcada pela Lua em Virgem, para aprimorar seus métodos. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença, potencializando seu poder e eficiência.

Libra

Busque harmonia entre o tradicional e o novo. Se algo na sua rotina não está funcionando, confie na intuição e esteja aberto às mudanças que promovam equilíbrio e realce sua verdadeira essência.

Escorpião

Use sua intensidade para transformar o que já não lhe serve. Liberte-se de padrões que apagam sua vitalidade e permita que sua luz interior se manifeste com autenticidade e força.

Sagitário

Seu espírito aventureiro precisa de liberdade para evoluir. Reavalie os caminhos que você tem seguido e esteja disposto a abandonar rotinas que limitam seu crescimento, abrindo-se para novas possibilidades.

Capricórnio

Sua disciplina é sua aliada. Hoje, ela pode ser direcionada para revisitar e melhorar seus métodos. Permita que mudanças estratégicas reforcem sua trajetória de sucesso e autoconfiança.

Aquário

Sua visão inovadora está em destaque. Aproveite para romper com padrões obsoletos, abraçando novas ideias que reflitam sua autenticidade e impulsionem sua jornada rumo a uma vida mais alinhada com seus ideais.

Peixes

Com Mercúrio iluminando seu signo, sua sensibilidade ganha nova dimensão. Este é o momento ideal para abandonar hábitos que drenam sua energia e se reconectar com sua essência, permitindo que sua luz brilhe de forma única.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.