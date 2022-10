Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (14/10)

Aquário

Esta sexta-feira é marcada por três aspectos importantes: a Lua em Gêmeos forma trígono com Saturno em Aquário, um com Vênus em Libra e outro com o Sol em Libra. Esses trânsitos trazem mais leveza e fluidez para seu dia, principalmente a partir das 14 horas. Ao mesmo tempo que esses trígonos nos ajudam nos processos de mudanças e nas tomadas de decisões, melhorando nosso fluxo de pensamento, a influência da Lua em Gêmeos, em conjunto com a forte influência de Libra, podem desencadear algumas inseguranças. Permita-se ouvir os outros e amenizar essas dúvidas, mas lembre-se de não delegar suas decisões a outras pessoas. A energia do momento vem pedindo que façamos as coisas com amor e que confiemos mais no que realmente queremos fazer. Por isso, movimente-se e busque os caminhos que são verdadeiramente importantes para você.As pessoas de Aquário tendem a fugir um pouco das suas expressões emocionais, podendo até ser distantes mesmo quando realmente sentem algo por alguém. A energia dos trígonos de ar e a grande influência de Libra desperta a necessidade de estar mais próximo de quem ama, e demonstrar aquilo que sente.Vênus, seu planeta regente, vem trazendo grande influência de Libra nas últimas semanas, e elas podem ser amplificadas hoje pelos trígonos que ocorrem durante a tarde. Esses aspectos são desafiadores para as pessoas de Touro, já que sua estabilidade pode ser afetada pela necessidade de movimentação e fluidez do dia. Hoje é um ótimo dia para mudanças no visual e tomadas de decisões.O Sol em Libra vem influenciando a forma de agir dos leoninos, buscando mais harmonia e equilíbrio em relação às coisas que você prioriza Com a influência de mais signo de Ar, devido a influência da Lua em Gêmeos, esse momento astrológico desperta a necessidade de focar nas atividades que você tem mais afinidade e que podem fluir melhor no trabalho.A Lua, seu planeta regente, está transitando por Gêmeos, podendo fazer com que você se sinta mais carente e com necessidade de se sentir ouvido pelas pessoas que ama, seus amigos e familiares. Essa instabilidade emocional pode tirar um pouco seu foco das atividades do trabalho, lembre-se de buscar equilíbrio para o seu dia.A presença da Lua em Gêmeos, formando trígonos com signos de ar (Aquário e Libra), pode despertar frustração para as pessoas de Escorpião, já que algumas de suas ideias podem não estar dando certo, e esse signos trazem uma necessidade de movimento e mudança. Você pode aproveitar esse momentos para deixar o receio e as dúvidas de lado e se arriscar em novos projetos.A presença da Lua em Gêmeos pode amplificar sua busca por sair da realidade, deixando as pessoas de Peixes com a 'cabeça nas nuvens'. Tente focar nas tarefas do dia e organizar seus compromissos para criar um equilíbrio, amenizando um pouco a ansiedade e o fluxo de pensamentos que podem surgir fora de hora.A presença da Lua em Gêmeos desperta uma sensação de perda de controle para as pessoas de Capricórnio. Aproveite esse momento para trabalhar usando a sua criatividade. Hoje é um ótimo dia para desenvolver projetos que você vem postergando - tenha um pouco mais de coragem para ousar.A presença da Lua em Gêmeos amplifica as energias de mudança e fluidez, que já estavam evidentes na sua vida, devido ao trânsito do Sol pelo seu signo. Tente não deixar que esse fluxo constante de ideias e sentimentos faça você se perder e paralisar. Tire um momento para organizar seu dia, isso pode te ajudar a estabelecer prioridades.A influência dos signos de ar pode fazer com que você sinta a necessidade de buscar equilíbrio entre organização e disciplina no trabalho, para movimentar novas ideias. As energias do dia podem ajudar na criatividade, fazendo com que você saia um pouco da sua 'caixinha', e busque por diversidade.A Lua em Gêmeos traz uma necessidade emocional de dialogar, isso pode ser bem desafiador para as pessoas do signo de Áries, já que acabam sendo muito agitadas e motivadas pela impulsividade. As energias do dia podem te deixar em dúvida sobre suas escolhas e emoções. Tenha atenção e observe bem antes de agir ou falar coisas importantes, principalmente no trabalho.A Lua em seu signo potencializa suas características mais marcantes, tanto na sua forma de se comunicar quanto na sua curiosidade e busca por novos pontos de vista. Além disso, a busca por fluidez somada à influência de Libra, pode guiar boas conversas em seus relacionamentos pessoais.A presença da Lua em Gêmeos tende a deixar os nativos de Sagitário mais fechado nos seus próprios sentimentos. Isso acaba deixando vocês mais ansiosos, pois suas emoções vão ser processadas muito rapidamente. Tenha cuidado com os excessos, principalmente na hora de conversar com quem ama, isso pode gerar desentendimentos e intrigas.