Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (14/1)

Hoje Mercúrio começa a retrogradar pela primeira vez no ano, enquanto está transitando por Aquário. Como esse é o planeta regente do intelecto, da comunicação, das trocas e do raciocínio, a sua retrogradação desperta uma sensação de confusão mental. Por isso, esse período costuma ser marcado por imprevistos, mal entendidos e problemas tecnológicos. Além de influenciar todas essas áreas da nossa vida, Mercúrio também é o planeta regente do próximo ano. Isso significa que a influência desse astro será mais perceptível. A produtividade se torna mais baixa durante as próximas semanas e nos sentimos mais estressados por isso. É importante não lutar contra os efeitos da retrogradação, os pontos desafiadores que são causados por ela apenas evidenciam a necessidade de fazer as coisas com mais presença, atenção e consciência. A desaceleração causada por Mercúrio retrógrado pode mostrar pontos a serem melhorados na vida pessoal e profissional, mas é preciso ser flexível para enxergar a necessidade de mudança.Os nativos de Gêmeos, que é um dos signos regidos por Mercúrio, são muito desafiados pela retrogradação. Sua habilidade de comunicação fica em déficit e isso te causa frustração. Além disso, a sua produtividade também cai e você pode sentir os efeitos disso no trabalho.A personalidade dramática dos cancerianos pode fazer com que o período de retrogradação seja muito sofrido. É importante ter cuidado para não se deixar levar pela emoção e acabar tomando decisões precipitadas. Aproveite esse momento para redirecionar sua atenção, já que ela tende a ser focada nas pessoas que você ama, para se redescobrir.O desafio que Mercúrio retrógrado traz para os nativos de Capricórnio, que são caracterizados pelo seu pensamento conservador, é a flexibilidade para considerar novos pontos de vista. Além disso, sua impaciência também pode ser um fator agravante para lidar com os contratempos que ocorrem nesse período.O espírito progressista de Aquário faz com que a retrogradação de Mercúrio configure um momento propício para se libertar de tudo aquilo que não faz mais sentido para você. Porém, é preciso ter cuidado para não ir com muita sede ao pote e acabar se arrependendo de decisões precipitadas.Mercúrio retrógrado desafia os nativos de Escorpião a lidar com sua intensidade, já que os imprevistos desencadeados por esse movimento tendem a deixar os escorpianos irritados e inseguros. Lembre-se que a retrogradação ocorre para te direcionar a mudanças e viver com mais leveza pode ser a primeira delas!A indecisão característica dos nativos de Libra pode ser atenuada pelos questionamentos que são incitados por Mercúrio retrógrado, gerando certo desespero. Tenha calma e perceba que sua capacidade de considerar as possibilidades mais diversas pode ser uma ótima ferramenta para tomar decisões mais conscientes e assertivas.Os nativos de Peixes costumam ser apegados, além de ceder ao escapismo quando precisam lidar com algo que seja emocionalmente complexo para eles. Por isso, é necessário prestar atenção para que essas predisposições não te impeçam de lidar com as situações que precisam da sua atenção e que são evidenciadas por Mercúrio retrógrado.A personalidade expansiva e resiliente dos sagitarianos faz com que consigam lidar um pouco melhor com a retrogradação. Porém, você pode se sentir impulsionado a transformar coisas importantes em sua vida e pode acabar agindo por impulso, na hora de empolgação. Reflita com coerência e serenidade antes de tomar qualquer decisão.Para os taurinos, que apreciam a estabilidade tanto em sua vida prática quanto no quesito emocional, o maior desconforto causado por Mercúrio retrógrado está no fato de que esse movimento evidencia a impossibilidade de ter controle sobre a nossa própria vida. Por isso, é preciso ser paciente para lidar com os imprevistos e desentendimentos.As necessidades de nos reestruturar e de desacelerar, que são evidenciadas por Mercúrio retrógrado, são muito desafiadoras para os nativos de Leão, que têm a personalidade decidida e eufórica. Utilize esse momento para exercitar sua paciência e introspecção.Os virginianos precisam tomar cuidado para que o seu lado crítico e controlador não faça com que o período de retrogradação seja um martírio. Você tem a capacidade de transmutar o criticismo para analisar de maneira mais coerente as situações que precisam ser transformadas em sua vida.Os arianos são naturalmente acelerados e inquietos e, por isso, vivem como se estivessem constantemente sem tempo. Durante a retrogradação, somos obrigados a desacelerar, o que se configura como um desafio para os nativos desse signo. Além disso, a impulsividade característica de Áries é perigosa, já que as decisões tomadas nesse período tendem a não ser assertivas.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.