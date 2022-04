Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (1/4)

Capricórnio

O primeiro dia de abril é marcado pela Lua nova em Áries, o que indica que o começo do mês será muito movimentado. Você se sente mais animada e sente mais vontade de conviver com as pessoas com quem se relaciona, mas, de forma contraditória, a impaciência e a irritabilidade podem gerar discussões. Apesar disso, será um bom momento no trabalho, principalmente para fazer planos práticos e iniciar novos projetos - que vão se desenrolar pelos próximos seis meses. Por esse motivo, você pode aproveitar esse momento para ter novas experiências que possam ser divertidas.Com as emoções afloradas, você pode acabar levando tudo para o lado pessoal. Apesar disso, é possível aproveitar as vibrações mais altas dos astros para ter novas experiências com quem você ama.A conjunção entre Mercúrio e Netuno faz com que seu pensamento fique um pouco nebuloso. Tenha cuidado para não iniciar discussões por motivos que poderiam ser relevados, aquariana.A Lua nova em Áries desperta mais ânimo, mas será preciso ter muito cuidado para não deixar que emoções intensas te levem a agir de forma excessiva - ficando “brigona” ou se fazendo de vítima.Nesta semana, a impaciência e a irritabilidade geram discussões. Caso você controle esses impulsos, será um bom momento no trabalho, para fazer as coisas com mais criatividade e liberdade.Neste momento, o que lhe parece injusto ou incômodo se torna mais nítido - como se não fosse mais possível ignorar aqueles pequenos incômodos nos relacionamentos ou em situações cotidianas.A forte influência de Áries faz com que você ‘desenrole’ as coisas, mas a vontade de ter resultados rápidos pode trazer problemas. Sair um pouco da rotina te ajudará a lidar melhor com a ansiedade.A influência do Sol e da Lua em signos de fogo te leva a atitudes por impulso. A dica é não tomar decisões que não fariam sentido para você há um dia ou mesmo há algumas horas atrás.A proximidade entre Júpiter, Mercúrio e Netuno pode fazer com que você fantasie demais algumas situações, e acabe se decepcionando no meio do caminho. Cuidado com as expectativas que você alimenta.Para as sagitarianas, a dica para esta semana é cultivar momentos de ancoramento consigo mesma, desenvolvendo um ponto de paz em que você possa se ‘deslocar’ em situações estressantes.O ciclo lunar que se inicia em Áries traz muito movimento. Neste momento, aquilo que parece injusto ou desagradável para você se torna mais claro, e pode gerar a necessidade de mudanças.Nesta semana, analise a forma como você irá re-agir ao que acontecer. Você não pode controlar os acontecimentos, mas pode começar a entender o efeito deles sobre o seu controle emocional.A Lua nova em Áries desperta mais ânimo e esperança sobre o futuro. Porém, tenha cuidado, ariana. Não é inteligente focar mais nos resultados, do que nos processos que te levarão até eles.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.