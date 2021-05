Hoje a Lua ficará fora de curso praticamente durante o dia inteiro, entre as 7h52 e 22h32. Isso significa que o dia será mais desafiador que de costume, porque quando a Lua não está aspectando com nenhum outro astro (o que é chamado de Lua ‘fora de curso’ por ser algo anormal para esse planeta), nos falta clareza mental para realizar mesmo as tarefas mais comuns do cotidiano, o que nos deixa irritados e impacientes.

Além disso, também estamos mais propensos a imprevistos e, caso você tenha algum compromisso importante hoje, é indicado sair de casa com antecedência e conferir tudo pelo menos duas vezes.

Após esse horário, a Lua ingressa em Câncer, nos deixando mais emotivos e sensíveis, principalmente devido à entrada de Júpiter em Peixes ontem, sendo que ambos os signos são regidos pelo elemento água, tendo efeito direto sobre a forma como lidamos com as nossas emoções.

Por isso, é importante ter cuidado para não deixar que qualquer mal entendido te magoe de maneira profunda.

Veja o seu signo de hoje (14/05)

Áries

Lembre-se que é normal ficar chateado e ter dias mais difíceis, mas você escolhe a forma como encara cada situação. Ao analisar apenas o lado negativo, você se esquece que tudo aquilo que não ocorre de acordo com o que planejamos tem o poder de nos ensinar alguma lição importante sobre a vida. Seja grato pelas pequenas coisas.

Touro

Os nativos de Touro estão sendo afetados de forma profunda pelo trígono que o Sol está fazendo com Plutão desde o início da semana. Esse aspecto incita questionamentos que te levam a perceber as transformações que você está vivendo por um outro ângulo, e é interessante tentar perceber o que essa situação pode te ensinar.

Gêmeos

A Lua fora de curso faz com que você tenha mais facilidade de perder a paciência. Sabendo disso, lembre-se de pensar duas vezes antes de falar, para não descontar isso nas pessoas ao seu redor. Faça questão de ter momentos de descontração com as pessoas que convivem com você ao fim do dia.

Câncer

Como a Lua é o seu planeta regente, quando ela está fora de curso você tende a se sentir “fora do ar”, como se não conseguisse raciocinar ‘normalmente’, o que afeta diretamente a sua produtividade no trabalho. Tenha paciência consigo mesmo e faça uma lista das suas prioridades no começo do dia, para conseguir se organizar.

Leão

Os nativos de Leão ficam muito irritados quando a Lua fica fora de curso, e tendem a se comportar de forma explosiva quando as coisas não acontecem da maneira esperada. Saiba que os imprevistos não são culpa de ninguém em específico, e também é necessário ser compreensivo quando uma pessoa comete um erro diretamente.

Virgem

A necessidade de controle te leva a ser uma pessoa perfeccionista, que tem dificuldade em lidar com qualquer coisa que seja de alguma forma insatisfatória. Saiba que, apesar de toda a sua capacidade racional, você ainda é um ser humano e, consequentemente, um ser imperfeito. Tentar controlar tudo não extingue os erros.

Libra

Você fica mais ansioso quando a Lua está fora de curso, porque as coisas não saem conforme o esperado, o que te deixa frustrado. Saiba que, apesar de termos a ideia de que podemos controlar tudo, isso é humanamente impossível. Procure ter resiliência para lidar com esse fato e aprecie as pequenas coisas da vida.

Escorpião

Hoje é um dia difícil para você, porque os imprevistos são como testes de paciência para você. Saiba que eles são inevitáveis e você precisa aprender a lidar com esse fato de forma mais natural, para sofrer menos no dia a dia. Tente se planejar e iniciar a manhã com uma atividade física para aliviar a ansidade.

Sagitário

A Lua fora de curso pode te influenciar a agir de forma impulsiva, porque você se sente confuso e irritado. Tente redobrar a paciência antes de ter uma conversa delicada, ou mesmo evite dialogar sobre assuntos mais estressantes, se for possível. Lembre-se que você tem a capacidade de lidar com os imprevistos com resiliência.

Capricórnio

Hoje é um dia em que você se sente frustrado com a redução da sua produtividade. Nesses momentos, é importante lembrar que o seu corpo e a sua mente não funcionam como máquinas, então você não precisa se sentir culpado por ser imperfeito. Saiba aproveitar as situações desafiadoras como fonte de aprendizado.

Aquário

Os nativos de Aquário são inteligentes e criativos, mas quando a Lua fica fora de curso, a sensação de descontrole pode fazer com que você aja de forma autoritária, principalmente no contexto profissional (caso existam pessoas subordinadas a você). Tenha cuidado para não ser grosso e arrogante, criando um clima desagradável.

PEIXES

Você tem a capacidade de dar conselhos incríveis para outras pessoas, mas tende a dificultar tudo aquilo que vive, por causa da sua ansiedade excessiva. A Lua fora de curso te convida a sair do modo automático, desacelerar e olhar para dentro, para compreender com calma o que está sentindo e pensando.

*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.