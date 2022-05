Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (13/5)

Capricórnio

As influências librianas, evidenciadas pelo posicionamento lunar neste momento, tendem a melhorar o nosso humor, nos deixando mais carismáticos e comunicativos. As energias desse signo despertam em nós a vontade de harmonizar as áreas da vida que estão passando por algum tipo de transformação incômoda. Porém, é preciso ter cuidado para não tomar decisões precipitadas com base em sentimentos que estejam intensificados nesse momento. Como Mercúrio está retrogradando e Júpiter acaba de entra em Áries, as nossas emoções podem tomar conta e, deixando a racionalidade em segundo plano, temos dificuldade de enxergar essas situações por todos os pontos de vista e acabamos tomando decisões arriscadas.Tenha cuidado para não deixar suas emoções influenciarem decisões financeiras e desconfie daquelas propostas que parecem 'boas demais para ser verdade'. Compras impulsivas podem fazer com que você perca o controle dos gastos ou se frustre por outros motivos, principalmente neste momento em que Mercúrio está retrogradando.Os efeitos da retrogradação de Mercúrio tendem a deixar você mais irritado, principalmente caso precise enfrentar algum contratempo. Tenha cuidado para que isso não defina o seu humor durante todo o dia. Lembre-se que você não pode controlar as coisas exteriores a si mesmo, mas pode modular a forma com que reage a elas.O trígono que a Lua em Libra está formando com Saturno em Aquário, somado à influência de Mercúrio retrógrado, pode dificultar a sua capacidade de julgamento e acabar gerando decepções no trabalho. Tenha cuidado ao tomar decisões e lembre-se da importância do trabalho em equipe.A presença da Lua em Libra faz com que você, canceriano, sinta (ainda mais) a necessidade de estar cercado de pessoas amadas. Reserve um tempo de qualidade para dividir com quem mora com você. Você tende a se sentir melhor quando organiza o ambiente ao seu redor, por isso, esse é um bom momento para cuidar da casa e deixá-la mais aconchegante.No trabalho e até mesmo em suas relações afetivas, você está se sentindo mais ansioso para resolver as pendências, mas é preciso parar e organizar suas prioridades para, então, colocar as ideias em prática. Quando existe muita energia e pouco planejamento, você acaba se perdendo e se sentindo frustrado.As energias librianas que se evidenciam nesse momento podem te ajudar a ter mais simpatia para dialogar, mas também tendem a te deixar mais carente. Tenha cuidado para não acabar agindo de forma infantil. É mais interessante buscar ter momentos de conexão com quem você ama.As energias librianas tendem a evidenciar o traço inconstante da personalidade dos nativos de Gêmeos. É preciso ter cuidado para focar não nas dúvidas e criar especulações mirabolantes sobre as situações que você está vivendo. Foque naquilo que é palpável e busque dar pequenos passos em direção ao que você deseja.Com a presença da Lua em Libra, você precisa ter cuidado para não ter oscilações de humor e também para não questionar aquelas decisões que você já havia feito com base em muita reflexão. Busque organizar uma lista de afazeres práticos que te ajudem a enxergar que você está se aproximando dos seus objetivos, mesmo que com pequenos passos.A presença da Lua em Libra representa um momento mais tranquilo, porque as energias do trânsito lunar nos últimos dias podem ter te deixado mais mal humorado. Aproveite esse momento para demonstrar carinho a quem ama e até mesmo para conciliar os desentendimentos que aconteceram (seja no trabalho ou em casa).O trânsito da Lua por Libra faz com que você se sinta mais bem humorado, mas a necessidade de ter pessoas amadas ao seu redor se torna mais evidente e pode gerar certa emotividade. Aproveite esse sentimento para demonstrar carinho, mesmo que seja por uma ligação.Na primeira parte do dia, é muito importante organizar seus afazeres para que os imprevistos e a falta de clareza mental não façam com que você perca a razão e acabe se estressando logo pela manhã. A presença da Lua em Libra se configura como um momento adequado para que você dialogue sobre pendências no trabalho e em sua vida afetiva.A presença da Lua no seu signo nos últimos dias te deixou mais exigente e pode ter te levado a iniciar discussões por motivos triviais, como algum afazer doméstico. Lembre-se que, para conviver com alguém de forma saudável, é preciso aprender a dialogar com paciência para se chegar a um consenso. A presença da Lua em Libra hoje te ajuda a conversar com paciência.