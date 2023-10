Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (13/10)

Hoje é sexta-feira 13, mas não vejo nada de agouro ou azar. Eu vejo um Céu gentil, que observa, pondera e concilia. É a Lua que segue no signo de Libra indo de encontro ao Sol. Amanhã é dia de eclipse, a Lua alinha-se entre o Sol e a Terra. Enquanto isso, o céu arruma a casa e possibilita os encontros. O encontro com você mesmo e com os outros.

Entre altos e baixos, considere, pois muito se cria nas interações. Não é só sobre o Sim e o Não. Não é só sobre o Eu e o Tu. É sobre o que transforma em você e no outro.

Eu só sei que ninguém está na sua vida por acaso, existe um impasse e uma decisão a ser tomada. Avalie pesos e medidas.

Marte, o Planeta guerreiro, e Saturno, o Senhor do tempo, criam uma poderosa aliança. E hoje pode ser um dia bem estratégico. Você já possui todas as informações. E agora basta lutar pelo que deseja e pegar na mão de quem te cativou. Teu sexto sentido está aguçado, teus sonhos vão te contar o que você precisa saber. Sonha e depois acorda para teus acordos.

Áries

Conquistar. Esse é o teu verbo ariano(a). E com Marte fazendo uma boa conexão com Saturno, algo me diz que você está prestes a uma grande conquista. Você tem algo a receber, mas primeiro, acesse o merecimento. Você se sente merecedor(a)? Pode ser que exista um investimento financeiro, um acordo ou comissão para você. Cuidado com as recaídas. Nada de viver de passado.

Touro

Um gesto fala mais alto que mil palavras, taurino(a). Eu sei que a promessa acalenta, mas é o esforço que abre o caminho. Continue firme nas decisões. Um bom aspecto entre Marte e Saturno, favorece teus relacionamentos. Algo decisivo pode acontecer e pode ser que você não consiga fugir de uma situação que precisa ser resolvida.

Gêmeos

Marte e Saturno em sintonia sugerem que todo esforço e dedicação a um trabalho serão recompensados. Um projeto pessoal que não estava fluindo, pode deslanchar agora.

Ainda que aos trancos e barrancos, continue firme. Eu sei que a rotina anda pesada, mas para melhorar você precisa desapegar de um passado que está pesando. Se priorize!

Câncer

Se você for comprometido(a), é o momento de reacender a chama da relação. Marte no signo de escorpião vai te ajudar a liberar alguns desejos. E hoje Marte e Saturno prometem tirar da gaveta um sonho ou projeto pessoal importante para você. Eu sei que nessa semana você viveu altos e baixos emocionais, mas vejo reviravoltas. Se prepare para novos começos!

Leão

A boa sintonia entre Marte e Saturno promete ações e resoluções que trazem paz e equilíbrio, especialmente em assuntos pendentes nas finanças e nos relacionamentos. Aposte na sua criatividade, pois ela vai te ajudar a equilibrar as contas. Se você conseguir se manter equilibrada internamente, você transforma chumbo em ouro.

Virgem

A parceria entre Marte e Saturno sugere que um projeto que você estava muito determinado(a) a concretizar irá avançar muito bem a partir de agora. Quem sabe a assinatura de um contrato importante? Cuidado com os excessos de expectativas e aproveite as novidades! Nem tudo é como esperamos, mas é como deve ser. O segredo é focar na “decisão”.

Libra

E hoje, fique atento(a) ao telefone ou ao e-mail, libriano(a). Aquele retorno sobre uma entrevista, projeto ou proposta de trabalho pode chegar. Quero saber depois, viu? Ultimamente você viveu muitos altos e baixos, mas chegou a hora de abraçar as mudanças e se jogar nas transformações. O segredo é uma dose extra de coragem e amor-próprio.

Escorpião

O alinhamento harmonioso de Marte com Saturno indica que você ganha uma dose extra de força. E esse impulso pode te levar a retomar um sonho que estava arquivado. Agora é a hora de fazer acontecer. Aprofunde-se no que você sabe e por mais que esteja barulhento ao seu redor, o poder da sua voz interna é inigualável.

Sagitário

A conexão entre Marte e Saturno traz boas notícias para o seu lar. Se estava negociando algo relacionado a um imóvel, esperando uma resposta ou tentando resolver um problema familiar, as coisas começam a se alinhar a seu favor. Sabe aquela reforma que você estava planejando? Agora é a hora! Cuide do seu lar, pois é a sua base.

Capricórnio

Com o alinhamento positivo de Marte e Saturno, seus esforços coletivos começam a dar frutos. Aquele desafio que parecia insuperável é enfrentado com a ajuda de conexões valiosas. Olhe para o lado. Esse é o momento de celebrar pequenas vitórias e reconhecer a força do coletivo. Ligue o som e cante alto: “Você não sabe o quanto eu caminhei. Pra chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu nem cochilei. Os mais belos montes escalei…” (A estrada, Cidade Negra)

Aquário

Marte e Saturno dão as mãos e trazem boas notícias. Eu falei que ia melhorar, lembra? Tudo indica que você vai colher frutos de um trabalho bem-feito. Talvez algum investimento ou decisão financeira feita no passado comece a dar retorno. Ou, quem sabe, essa combinação dá aquele impulso que faltava para que um projeto profissional decole de vez. O Universo te desafia a se conhecer melhor e brilhar mais alto. E, olha, você está mais do que pronta para isso!

Peixes

A sintonia perfeita entre Marte e Saturno te dá a estrutura e a coragem necessária para transformar sonhos corriqueiros em realidade palpável. Planeje, aja e embarque nessa jornada, seja ela física, mental ou espiritual. Afinal, sonhar é bom, mas viver o sonho é melhor ainda.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.