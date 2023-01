Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (13/1)

Câncer

Gêmeos

Capricórnio

Leão

Peixes

Áries

Libra

Touro

Aquário

Sagitário

Escorpião

Virgem

A Lua entrou em Libra durante a última noite, evidenciando a necessidade de se relacionar e estar em contato com outras pessoas. Essa energia, em conjunto com o movimento direto de Marte em Gêmeos, signo da comunicação, pode deixar seu diálogo mais fluido e cativante. Aproveite a influência libriana, que diz muito de relação, trocas e parceria, para estar com as pessoas próximas a você, tendo momentos mais leves durante essa sexta e buscando estar em harmonia com seus ideais. Apesar de Libra ser um signo muito romântico, a noite hoje terá aspectos mais desafiadores, já que a Lua forma uma quadratura com Mercúrio Retrógrado e uma oposição com Quíron em Áries. Será preciso ter paciência com as falhas de comunicação que podem acontecer.A entrada da Lua em Libra enfatiza seu lado mais emocional e sensível, podendo deixar você, canceriano, mais carente. Busque estar com pessoas que ama e ter trocas gostosas ao longo do dia. Mas cuidado com pequenas discussões que podem surgir por motivos bobos.A entrada da Lua em Libra traz a necessidade de buscar equilíbrio entre razão e emoção, buscando controlar seus impulsos, sem se intrometer no que não te diz respeito. Aproveite a volta do movimento direto de Marte em Gêmeos para agir com mais maturidade, aprendendo a calcular as consequências dos seus atos.A entrada da Lua em Libra traz um lembrete para não estar sempre ‘ligado no 220’. Você, capricorniano, pode estar deixando algumas necessidades pessoais de lado, focando apenas nas suas obrigações. É importante estar mais atento às pequenas coisas que te motivam e te deixam mais leve.A presença da Lua em Libra pode trazer alguns questionamentos sobre suas crenças, especialmente sobre apego e amor, sendo necessário abrir espaço para essa reflexão. Tire um tempo do seu dia para entender seus sentimentos, e analise como você tem se expressado.O Sol em Capricórnio está formando um sextil com Netuno, planeta regente de Peixes, evidenciando a importância de definir seus objetivos e ideais de forma mais alinhada a sua essência. Aproveite a entrada da Lua em Libra para buscar equilíbrio entre os desejos e as obrigações.A entrada da Lua em Libra enfatiza a necessidade de se relacionar e ouvir outros pontos de vista. Você, ariano, pode estar mais disposto a se comunicar, principalmente com a volta do movimento direto de Marte, que traz mais leveza para seus pensamentos e relacionamentos. O período da tarde pode ser um ótimo momento para trocas construtivas.A entrada da Lua em seu signo traz luz para a necessidade de abordar alguns assuntos delicados, que precisam ser trabalhados com mais paciência. Aproveite para ter trocas e conversas importantes, principalmente no período da tarde, já que a Lua em Libra forma um trígono com Marte em Gêmeos, signo da comunicação.Vênus, seu planeta regente, está formando uma quadratura com Urano durante toda a semana, tendo seu ápice hoje. Aproveite esse movimento para focar em suas ideias e buscar crescer e expandir. Mas lembre-se que você não precisa mudar tudo do dia para a noite.Vênus, planeta regente dos relacionamentos, está em seu signo, fazendo com que você se sinta mais confiante e busque se relacionar com pessoas que respeitem sua necessidade de liberdade. Aproveite a entrada da Lua em Libra para ter trocas mais harmoniosas.A entrada da Lua em Libra indica um momento positivo para as pessoas de Sagitário, proporcionando uma clima mais leve e harmonioso. Aproveite para abordar assuntos delicados de forma mais comunicativa e paciente. É importante apontar seu ponto de vista, mas dê espaço para ouvir opiniões diferentes sem tantos julgamentos.A entrada da Lua em Libra traz a necessidade de refletir sobre suas escolhas, seus hábitos e os relacionamentos que vem cultivando. Busque estar em harmonia com seus ideais, para perceber se suas ações estão alinhadas a eles.A entrada da Lua em Libra traz um clima mais leve e harmonioso, focando em seus sentimentos e como tem lidado com eles. Busque equilíbrio entre seu lado emocional e racional, isso pode ajudar a lidar com assuntos mais delicados de uma forma mais diplomática.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.