Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (12/5)

Aquário

Câncer

Escorpião

Capricórnio

Leão

Libra

Gêmeos

Sagitário

Áries

Touro

Virgem

Peixes

Hoje a Lua em Aquário entra em sua fase Minguante, trazendo um pouco mais de clareza para seus questionamentos e indecisões. Esta fase lunar marca um momento para ter mais calma e se libertar de algumas questões que vem pesando sua energia, estabelecendo prioridades e administrando melhor o seu tempo. Com a Lua em Aquário, aproveite seu lado mais autêntico e criativo para se posicionar de uma forma diferente diante dos dilemas. Além disso, tenha cuidado com a tendência de tratar tudo de forma muito superficial, sem dar atenção aos seus sentimentos e desejos. Na parte da noite, lembre-se de separar um tempo para si mesmo e para seus amigos.A Lua Minguante em seu signo traz um momento de reflexão e renovação. Você pode se sentir impelido a avaliar sua identidade e sua conexão com as pessoas a sua volta. É um momento para se libertar de antigas ideias, para abraçar uma visão mais autônoma de si mesmo. Use essa energia para se reinventar e para definir novos objetivos.Hoje Vênus em Câncer forma um trígono com Saturno em Peixes, enfatizando sua energia emocional e favorecendo um momento de autocuidado e expressão amorosa em relação a si mesmo. Invista seu tempo em atividades que tragam prazer e satisfação pessoal, buscando estabilidade e compromisso em suas relações.O trígono entre Vênus e Saturno que acontece hoje pode ajudar na busca por estabilidade financeira e emocional. Por outro lado, tenha cuidado para que a necessidade de segurança e estabilidade não te faça agir de forma controladora e arrogante.A quadratura entre a Lua e Urano pode acabar criando um conflito entre a busca por segurança emocional e a vontade de se libertar das limitações. É importante encontrar maneiras de equilibrar a estabilidade emocional, buscando por crescimento e transformação.Os trânsitos do dia podem trazer clareza emocional e ajudá-lo a entender melhor suas necessidades e a dos outros. É preciso identificar padrões emocionais negativos em sua vida e como vem trabalhando eles em seu dia a dia. É um bom momento para estabelecer momentos de lazer e autoconhecimento.A fase lunar que se inicia hoje influencia sua criatividade, expressão e vida amorosa, sendo um momento para refletir sobre suas paixões e projetos criativos. Você pode sentir a necessidade de liberar padrões de comportamento que te impedem de crescer e se aproximar da sua essência.A entrada da Lua em sua fase Minguante estimula uma revisão de suas crenças e filosofias de vida. É um momento para se questionar sobre suas ideias e se abrir a novas perspectivas. Você pode se sentir mais leve para abandonar velhos padrões de pensamento e buscar conhecimentos mais progressistas.A Lua Minguante em Aquário pode fazer com que você sinta a necessidade de introspecção e auto-reflexão. É um momento propício para rever suas crenças, valores e filosofias de vidas, libertando-se de ideias ou padrões de pensamento que não estão alinhados com seu crescimento pessoal.O sextil entre a Lua e Quíron pode ajudar você a se conectar com seus sentimentos e entender melhor as razões por trás de suas ações impulsivas. É um momento de trazer à tona feridas emocionais que precisam ser curadas, descobrindo seus limites e como se posicionar diante deles.A Lua em Aquário forma uma quadratura com Urano em seu signo, podendo gerar alguns conflitos internos entre a sua necessidade de segurança emocional e a vontade de se libertar das restrições. Busque trabalhar maneiras de integrar as mudanças e inovações em sua vida, sem se sentir tão ameaçado.A Lua Minguante em Aquário pode trazer à tona questões relacionadas ao seu bem-estar e saúde, sendo um momento para avaliar seus hábitos e rotinas, buscando entender o que precisa ser melhorado. Aproveite para tentar abandonar comportamento e padrões que vem prejudicando sua saúde.A Lua Minguante em Aquário pode fazer com que você se sinta mais introspectivo, buscando compreender seus sentimentos e anseios. Aproveite para olhar para dentro de si mesmo e acolher suas emoções, buscando definir seus limites e o que precisa ser curado.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.