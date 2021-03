Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (12/3)

Astros elevam o astral

Júpiter, em Aquário, harmoniza-se com Vênus, que transita pelo signo de Peixes, por isso provocam em nós maior sensação de otimismo e bem-estar em meio a estes dias, tão difíceis para toda a humanidade. As boas vibrações de Júpiter nos concedem inventividade, imaginação e sensibilidade, qualidades que podemos aplicar nas atividades práticas, no trabalho e no desempenho de nossas funções. O bom aspecto de Vênus com Júpiter também faz com que nos mostremos mais compassivos e capazes de aceitar as pessoas como são, com suas humanas imperfeições. Nosso espírito de solidariedade está em alta e podemos atuar objetivamente no sentido de ajudar os mais frágeis e menos favorecidos. Além disso, tende a haver um clima de amizade e companheirismo entre as pessoas que se gostam. Na verdade, como Vênus é o planeta do amor, os assuntos do coração estão bastante propiciados. Mercúrio e Plutão, também em harmonia, convidam à troca de confidências e revelações pessoais.



Áries

Vênus, em harmonia com Júpiter, torna você uma pessoa ainda mais compreensiva, capaz de aceitar as imperfeições alheias. Ao vibrar positivamente, Vênus aumenta o poder da sua fé e faz com que, cedo ou tarde, suas imagens mentais se concretizem. DICA: os momentos de solidão serão vitalizantes e enriquecedores.



Touro

Estes dias são ideais para você curtir os amigos e a vida em grupo on-line. A fase é propícia para você frequentar as redes sociais, atuar e exercer mais sua cidadania. Você anda mais consciente da importância de sua participação nas questões relativas a toda coletividade. DICA: as atividades culturais estão especialmente beneficiadas.



Gêmeos

Em harmonia, Vênus e Júpiter dão a maior força a tudo relativo à carreira e tornam esta fase bastante produtiva. Você pode criar novas bases para seus empreendimentos e as coisas tendem a fluir muitíssimo bem. DICA: procure adotar uma alimentação mais leve e saudável, que lhe ajude a manter a forma sem muito sacrifício.



Câncer

Durante estes dias sua religiosidade natural está reforçada por Vênus e Júpiter. Esses astros acentuam seu lado sensível e receptivo e acentuam sua necessidade de religar-se ao Todo. Tende a haver um entendimento muito mais profundo, intuitivo e amistoso com quem você mais gosta. DICA: curta os momentos e os papos a dois.



Leão

Agora os planetas Vênus e Júpiter anunciam um período muito favorável para você ficar o maior tempo possível em casa. Aproveite para relaxar e restaurar suas energias físicas e psíquicas. Você está em condições de curtir devidamente os familiares e de entender-se melhor com eles. DICA: o momento é de intensa renovação íntima.



Virgem

O excelente aspecto de Vênus, que está no signo complementar ao seu, com Júpiter acentua sua necessidade de contato e faz com que curtir os outros seja ainda mais estimulante e enriquecedor. As associações e parcerias estão particularmente beneficiadas e o trabalho em equipe dará excelentes resultados. DICA: evite disputas.



Libra

Seu planeta Vênus e Júpiter, em harmonia, assinalam um período particularmente propício para você se dedicar ao serviço e revelar toda sua imaginação e inventividade nessa área. Você tende a executar suas tarefas com especial boa vontade. DICA: o Sol acentua sua capacidade de trabalho e lhe torna muito mais responsável nele.



Escorpião

Vênus e Júpiter reforçam sua capacidade criativa e lhe dão condições de sair-se bem em todas as áreas nas quais você atua. Você pode afirmar-se vigorosamente e agir de modo muito mais determinado, sem se dispersar em coisas sem importância. DICA: nesta fase os amores e encontros vão de vento em popa.



Sagitário

Esteja de olho nestes dias, que são ideais para você ler,estudar e se atualizar. Vênus e seu planeta Júpiter ativam sua mente e lhe ajudam a aprender com facilidade. Até mesmo sua capacidade de verbalização está em alta e você pode aproveitar para fazer contatos e dar telefonemas importantes. DICA: expresse suas necessidades com clareza.



Capricórnio

Os astros anunciam dias particularmente produtivos para você, que pode ter ideias bastante originais e inventivas no sentido de progredir e realizar seus projetos. O sucesso profissional está mais do que nunca ao seu alcance. DICA: lembre-se de que "nem só de pão vive o homem" e respeite suas necessidades espirituais.



Aquário

Júpiter, em seu signo, acha-se positivamente ativado por Vênus, que lhe transmite uma dose extra de charme e faz com que você se mostre uma pessoa muito mais otimista, aberta e confiante. Além disso, favorece os amores. DICA: sua necessidade de aprender e ampliar seus horizontes mentais está em alta, por isso estudar é uma excelente pedida.



Peixes

Nestes dias Vênus e Júpiter lhe tornam mais forte psiquicamente, portanto cultive o hábito de alimentar somente pensamentos otimistas e elevados e lembre-se de que suas imagens mentais tendem a se realizar. DICA: sua capacidade de síntese está em alta e você está em condições de analisar as coisas de modo bastante amplo e abrangente.