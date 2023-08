Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (11/8)

E quando Vênus entra em cena, o amor, as finanças, o conforto, os prazeres, a beleza e a harmonia também sobem no palco. Somos encorajados a amar e desejamos receber amor. Então… o que seria da vida na Terra sem Vênus?

O dia amanheceu com a Lua em Gêmeos negociando com a Vênus em Leão. Isso quer dizer que não adianta tentar se defender, pois até aquele que raramente faz concessões, vai acabar dizendo sim.

E enquanto a lua joga com as palavras e o planeta Vênus ruge, apresente um projeto, tente vender uma ideia ou compartilhe seus sentimentos. A palavra ganha poder de sedução e você vai sentir muita segurança emocional para se comunicar, vender, indicar um caminho atraente ou solucionar um conflito afetivo.

No período da tarde, Netuno rouba a cena e a produtividade cai. É melhor não criar expectativas. Tudo fica mais lento, abstrato e confuso. As pessoas tendem a ficar mais dispersas. E o melhor a fazer é se desconectar, fechar os olhos e tirar os pés do chão. Ouça uma boa música, leia um poema ou marque sua terapia. Tente chegar em casa mais cedo, pois às 20h, a lua chega no signo de Câncer pedindo casa, colo e aconchego.

E como o céu de hoje está meio Chico Buarque, segue uma música-conselho, do geminiano mais geminiano de todos, para cada signo.

Áries

Hoje é um bom dia para explorar a sua imaginação. Sente-se e escreva sobre suas emoções, memórias e romances. Veja álbuns de fotos da sua infância e escreva uma carta para sua criança interior. Se você tem filho, confisque os celulares, e confeccione um brinquedo com ele ou brinque de faz de conta. Você pode ser o Rei, a princesa, o herói ou o cowboy. A noite não vai ter fim.

Sugestão de música: João e Maria - Chico Buarque

Touro

Olhe para suas necessidades, sentimentos e emoções e se permita ser acolhido, cuidado e amado. Arrume sua casa, coloque flores, perfume o ambiente e experimente um lar de paz e harmonia. Tente romper com as memórias de discórdia ou tensão do passado. Expresse esse amor reprimido, esse grito contido porque amanhã vai ser outro dia…

Sugestão de música: Apesar de Você - Chico Buarque

Gêmeos

Experimente se comunicar de forma mais criativa. Cante, solte sua voz. Espontaneidade é a palavra chave. Não se deixe afetar pelo outro ou por alguma experiência de rejeição vivida na infância. A sua voz é única. Você já silenciou por muito tempo tentando se proteger.

Sugestão de música: História de uma gata - Chico Buarque por Nara Leão

Câncer

A sexta-feira pede uma declaração de amor. Não demore tanto para se revelar. Não tenha medo, canceriano! Sua tarefa para hoje é colocar para fora a sua sensibilidade em vez de ser esmagado por ela. Não procure uma forma, nem garantias, o importante é liberar esses sentimentos e sair dessa carapaça. Abre esse coração. De amores, eternamente de amores.

Sugestão de música: Iolanda - Chico Buarque

Leão

Experimente se abrir mais ao convívio social. Junte pessoas e crie espaços acolhedores. Que tal aproveitar a sexta-feira e promover um encontro com amigos? São nesses momentos que você toma consciência do seu brilho e do seu poder. Se você sente que estancou de repente, não esqueça que você tem voz ativa e só você pode fazer acontecer.

Sugestão de música: Roda Viva - Chico Buarque

Virgem

Não tenha pressa, virginiano! O momento pede silêncio e reflexão. Explore seus medos, pois é assim que você encontra sua força. Daqui a pouco você vai iniciar uma nova fase, mas antes disso é preciso mergulhar dentro de si e iniciar um processo de lapidação. O dia pede que você fique atento aos sinais, pois algumas portas podem ser abertas.

Sugestão de música: Futuros amantes - Chico Buarque

Libra

Libriano, “nenhum homem é uma ilha”. É nos grupos que você se encontra consigo mesmo, se desenvolve e reconhece o seu valor. Não se isole. Seu desenvolvimento pessoal depende dos seus amigos, grupos e coletivos. O dia é super favorável para juntar pessoas e formar grupos de estudos.

Sugestão de música: Meu caro amigo - Chico Buarque

Escorpião

Hoje é um bom dia para reconhecer aqueles sentimentos nocivos que dificultam sua subida no topo. Chegou a hora de viver novas experiências. Não se apegue a nada e não tenha medo dos novos desafios. O Sol está trazendo consciência da sua missão. E por mais que não seja visível ainda, um novo ciclo profissional já está acontecendo. Se entregue ao fluxo. O que será que será.

Sugestão de música: O que será - Chico Buarque

Sagitário

As últimas experiências foram bem intensas, mas agora você enxerga mais longe e quer ir mais longe também. Mas não quer ir sozinho. Aproveite, hoje o planeta Vênus estará disseminando as sementes do amor. Se você está à toa na vida, tente se divertir um pouco.

Sugestão de música: A Banda - Chico Buarque

Capricórnio

Aproveite o período da tarde e faça uma pausa. Tente explorar suas qualidades sensíveis. E aproveite a lua minguante para estabelecer as prioridades e cortar os excessos na sua rotina. Se é para chegar lá, vá sem pausa e sem pressa. Pode chegar lá, sem se sobrecarregar.

Sugestão de música: O meu guri - Chico Buarque

Aquário

Aquariano, como estão os seus relacionamentos? Hoje é um bom dia para celebrar os encontros e aprender sobre a potência de um relacionamento. Pode ser que você sinta um desejo maior de estar com alguém. Ame como se fosse a última. Beije, flutue...

Sugestão de música: Construção - Chico Buarque

Peixes

Hoje é um dia de curtir a sua casa ou curtir em casa. Seus amigos não são os mesmos. Agora você já sabe quem são seus amigos de verdade. Que tal convidá-los para aproveitar essa sexta venusiana? Amigo é para dividir a dor e a labuta.

Sugestão de música: Cálice - Chico Buarque

*Julianna Formiga é astróloga, professora e terapeuta de caminhos