Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (11/3)

Essa sexta-feira se inicia com a Lua fora de curso durante as primeiras horas da madrugada. Por esse motivo, é normal sentir dificuldade para dormir, ter sonhos estranhos, acordar sentindo como se não houvesse descansado ou ficar de mal humor no começo do dia. Após 4:30, aproximadamente, a Lua ingressa em Câncer e nos ajuda a acalmar os ânimos e a ter mais disposição para nos relacionar. Esse signo é considerado como o mais romântico (e até meloso, em alguns casos) do zodíaco. Sendo assim, podemos aproveitar esse momento para nos conectar com as pessoas amadas, tendo momentos agradáveis em conjunto. Apesar dessa atmosfera amorosa, ainda precisamos ter cuidado com a tendência de dramatização e vitimismo. Esses são outros traços cancerianos que podem nos levar a levar tudo para o lado pessoal - nem tudo que acontece ao nosso redor foi feito com a intenção de nos atingir negativamente.Devido a forte influência de Peixes, os aquarianos podem se sentir confusos ou irritados com os seus sentimentos, porque se torna mais difícil controlá-los. Lembre-se que a falta de habilidade para lidar com suas emoções não é culpa dos outros, que não merecem sofrer as consequências. É importante aprender a acolher suas emoções com serenidade.Neste momento, os nativos de Capricórnio tendem a se sentir magoados por tudo que é dito em momentos estressantes, ainda que ajam como se não fossem afetados. Reflita sobre a possibilidade de que, na maioria das vezes, é você mesmo que inicia esses conflitos, tentando controlar o comportamento das outras pessoas.Quando a Lua está transitando pelo seu signo, podemos dizer que 'o amor está no ar'. Apesar de se magoar com certa facilidade, caso se sinta desvalorizado ou reprimido, a Lua em Câncer também aflora a sua sensibilidade de modo positivo, fazendo com que você fique mais compreensivo e cuidadoso.É preciso ter cuidado para não agir de forma manipuladora, ainda que você pense que está fazendo isso por um bom motivo. Se você precisa manipular a situação para ter o que quer, talvez seja preciso repensar sobre por quê você deseja tanto ter esse resultado.As energias cancerianas podem evidenciar o lado egocêntrico dos geminianos. Apesar de estar relacionado à empatia, a influência de Câncer pode fazer com que você pense que sabe o que é melhor - para si mesmo e para as outras pessoas. Em vez de olhar para o outro nesse momento, busque acolher seus próprios sentimentos e ser verdadeiro consigo mesmo.A entrada da Lua em Câncer hoje tende a aflorar a tendência dos leoninos de manipular situações e pessoas para que as coisas aconteçam exatamente como você deseja - um cenário em que você seja visto como 'correto' ou 'superior'. A tendência ao egocentrismo é uma tendência de Leão que precisa ser cuidada diariamente.O posicionamento da Lua em Câncer pode fazer com que você leve tudo para o lado pessoal. Por esse motivo, é importante ter muito cuidado com a forma que conversa com as pessoas com quem se relaciona (em casa ou no trabalho), porque a teimosia de ambas as partes pode acabar em briga.A presença da Lua em Câncer faz com que você esteja mais disponível e carinhoso, o que também espera da outra pessoa. Porém, a liberdade aquariana, despertada pelo posicionamento de Vênus e Marte, faz com que você também precise do seu próprio espaço. É necessário encontrar o equilíbrio entre doar-se e cuidar de si mesmo.A influência da Lua em Câncer sobre o signo de Touro indica que esse é um ótimo momento para compartilhar momentos em família, buscando harmonizar o clima entre vocês. Aproveite para prestar mais atenção nas pessoas que vivem com você, buscando desenvolver um olhar mais carinhoso e compreensivo.Os piscianos tendem a fazer 'tempestade em copo d'água' quando a Lua está em Câncer, porque sentem tudo de forma ainda mais intensa - seja amor ou ódio. Lembre-se que, para dialogar, é preciso estar calmo, para não tirar conclusões precipitadas e acabar ficando feliz demais (e depois sentir-se decepcionado) ou triste demais (e depois ver que 'nem era tudo isso').A emotividade aflorada representa um perigo, porque tendemos a interpretar mal a intenção das outras pessoas ou a dar valor excessivo a pequenos problemas e desentendimentos. Por isso, é preciso tomar cuidado para que suas ações não façam com que o seu dia seja ainda mais difícil.A tendência de agir como se o mundo girasse ao seu redor já é uma das tendências mais marcantes da sua personalidade, ariano. Por isso, o posicionamento lunar hoje pode fazer com que você tenha reações desagradáveis à situações que não aconteceram da exata maneira que você esperava. Lembre-se que nem tudo gira ao seu redor.