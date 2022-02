Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (11/2)

Aquário

Hoje a Lua ingressa no signo de Câncer. A influência das energias cancerianas faz com que nossos sentimentos estejam à flor da pele e, consequentemente, ficamos mais propensos a agir de forma dramática e vitimista. É preciso ter cuidado para conter seus impulsos, porque a saída mais fácil é se colocar como alvo das outras pessoas, mas isso não altera a realidade ao seu redor e não muda aquilo que está lhe fazendo sentir mal. A Lua está formando um trígono com Júpiter em Peixes, o que facilita a compreensão do ponto de vista das outras pessoas, configurando um bom momento para dialogar e resolver conflitos que se desenrolaram nos últimos dias. Porém, nesses casos é extremamente necessário se manter atento para não se permitir dramatizar demais essas situações, porque isso apenas dificulta a resolução dos desentendimentos.A presença da Lua em Câncer pode fazer com que você tenha atitudes imaturas, por não conseguir encarar sentimentos como frustração ou decepção. Tenha cuidado para não descontar a falta de compreensão acerca de si mesmo nas pessoas que você ama, gerando confusões infundamentadas.Os nativos de Capricórnio tendem a se sentir mais vulneráveis hoje, devido à influência do trígono que a Lua em Câncer está formando com Júpiter em Peixes. Esse aspecto evidencia a sua vulnerabilidade e a sua capacidade de se conectar com quem você ama. Não reprima esses sentimentos, mas saiba aproveitá-los para expressar suas emoções.O posicionamento da Lua em seu signo pode fazer com que você acredite que tudo o que acontece ao seu redor é feito diretamente para te afetar. Esse comportamento te leva a interpretar erroneamente as atitudes das outras pessoas, tirando conclusões precipitadas que podem causar discussões sem fundamento.Nesse momento, é possível que você interprete erroneamente as atitudes de outras pessoas e, consequentemente, acabe iniciando discussões sem fundamento. Esclareça a situação antes de tomar conclusões.É preciso aprender a respeitar os sinais que o seu corpo te dá para desacelerar, olhar para dentro e cuidar do lado emocional. Lembre-se que a vida profissional não deve ser a sua única prioridade.Os librianos se sentem mais vulneráveis hoje, devido à influência do trígono que a Lua em Câncer está formando com Júpiter em Peixes. Você tende a ser uma pessoa muito altruísta, que consegue refletir sobre diversos pontos de vista para compreender alguém e fazer o que pode para ajudá-lo(a). Tenha cuidado para não se aproveitarem da sua boa vontade.Os nativos de Peixes são diretamente afetados pelo trígono que a Lua em Câncer está formando com Júpiter em Peixes. Esse aspecto te leva a direcionar a sua atenção para os outros, pensando em como pode ajudar as pessoas que ama. Porém, você precisa ter cuidado para não criar a expectativa de que façam o mesmo por você e acabar decepcionando-se.Os nativos de Sagitário tendem a perder a paciência com facilidade, principalmente ao ter que lidar com os sentimentos das pessoas com quem se relaciona. Tenha cuidado para não fazer com o outro aquilo que não deseja que seja feito com você.Para os leoninos, a presença da Lua em Câncer pode fazer com que você tenha atitudes infantis, por não conseguir encarar sentimentos como frustração ou decepção. Tenha cuidado para não descontar esses sentimentos em pessoas ao seu redor, que não tem culpa do que está se passando internamente com você.O trígono que Júpiter está formando com a Lua hoje te convida a ser um pouco mais calmo e flexível com as pessoas com quem você convive, sabendo a importância de dialogar e perdoar. Não deixe que o orgulho faça com que você seja uma pessoa imatura, que não consegue ser compreensiva nem mesmo com quem você mais ama.Para os nativos de Touro, a presença da Lua em Câncer representa um momento em que as suas inseguranças se tornam mais evidentes, porque a sua capacidade de controlar as emoções é prejudicada. Tenha cuidado para que os sentimentos de impotência e de vulnerabilidade não te levem a afastar as pessoas que você ama.A presença da Lua em Câncer te faz sentir que a sua capacidade de raciocínio está afetada e você deve ter cuidado para não se cobrar uma produtividade semelhante à de uma máquina.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.