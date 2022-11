Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (11/11)

Aquário

Essa semana chega ao fim em um dia que é considerado uma ‘data portal’ (11/11/22), o que indica que esse dia pode proporcionar uma expansão de coisas boas, conectando-se com o Eclipse que ocorreu nesta semana. Esse é um ótimo momento para abraçar as mudanças de paradigmas - você pode perceber um pequeno sentimento diferente, a vontade de tomar uma decisão que não está acostumado a tomar, e essas mudanças podem ser muito significativas mais pra frente. No período da manhã, precisamos ter cuidado com brigas e discussões, já que nossa mente pode estar mais acelerada, porque a Lua está formando uma conjunção com Marte retrógrado. Além disso, a Lua em Gêmeos potencializa a capacidade de nos comunicarmos. Por isso, atente-se às mudanças que vem acontecendo, e a como você vem direcionando sua fala nessas situações. Tente reclamar um pouco menos sobre o que está te incomodando, e busque falar sobre o que você sente que é importante, manifestando o que você deseja conquistar e se enxergando como uma pessoa merecedora dessas conquistas. Além disso, a Lua fica fora de curso no período da noite, então, lembre-se que alguns imprevistos podem acontecer. Caso for sair nesta sexta-feira, tome cuidado com possíveis acidentes e com os seus pertences.A energia desta semana vem potencializando mudanças nas relações familiares e em como você, aquariano, precisa se desapegar do passado para se permitir viver o novo. A quadratura entre o Sol e Saturno que ocorre hoje te convida a criar novos projetos com seus amigos. Use e abuse da sua criatividade.A energia do Eclipse vem trazendo mais criatividade para seus dias. Essas novas formas de ver o mundo podem ser muito bem implementadas no trabalho e em seus relacionamentos afetivos. Além disso, a presença Lua em Gêmeos potencializa sua vontade de aprender coisas novas e usar elas a seu favor. Não tenha medo de se abrir a novas experiências.A energia de Gêmeos hoje pode trazer um foco para seus relacionamentos, e até mesmo te levar a buscar se aproximar de novas pessoas. Para os sagitarianos, é um ótimo momento para um date com seu amor ou para sair e viver experiências novas. Porém, apenas lembre-se que ser livre não significa desrespeitar seus próprios limites (físicos e emocionais).A presença da Lua em seu signo pode deixar você mais ansioso e acelerado. Muitas vezes, você pode sentir vontade de começar várias coisas ao mesmo tempo, e acabar se perdendo em meio a multidão de pensamentos. Busque se organizar e estabeleça seus compromissos e prioridades, tomando cuidado para não acabar tomando frente de coisas demais, sem priorizar a sua saúde mental.A Lua em Gêmeos potencializa sua forma de se comunicar. Lembre-se que a sua fala pode ser usada para atrair o que deseja. Por isso, escolha melhor sobre como você deseja se pronunciar, e aquilo que você quer que retorne para você. Além disso, com o Eclipse que ocorreu no começo da semana, muitas oportunidades podem surgir, use sua comunicação e habilidades a seu favor.É importante viver as transformações que estão acontecendo agora com mais leveza, confiando mais em si mesmo para crescer com essas situações. Tenha cuidado para não deixar que coisas pequenas do dia a dia afetem todo o seu humor, como se tudo fosse por água abaixo em frente a algum imprevisto. Lembre-se de comemorar cada conquista.O dia começa com um clima mais tenso, podendo ocorrer muitos imprevistos no trabalho. Além disso, a energia de Gêmeos pode deixar as pessoas de Escorpião com pensamento muito agitado e intenso. Este é um momento para se concentrar em você mesmo, no que precisa e em como você pode transformar as coisas que te incomodam. Permita-se mudar de ideia, mesmo que isso cause uma reviravolta em sua vida.Os aspectos vivenciados durante a semana, como influência do Eclipse, trouxeram várias mudanças e questionamentos, chamando atenção às escolhas que você precisa tomar no trabalho e na vida pessoal. Como a Lua continua transitando por Gêmeos, hoje você pode acabar se sentindo muito ansioso. Por isso, tire um momento para si mesmo e aproveite para refletir sobre as transformações que você está vivendo.Hoje a Lua se encontra com Marte retrógrado em Gêmeos, o que pode deixar as pessoas de Câncer mais tensas, ampliando a instabilidade emocional. É preciso se atentar sobre como você está se comunicando e resolvendo problemas. Tome cuidado para não se decepcionar e acabar dramatizando questões que não dependem só de você.As pessoas de Leão podem estar desconfiando da sua própria capacidade de lidar com os contratempos e com as transformações que estão acontecendo. Além disso, Saturno está oposto ao seu signo, e hoje seu planeta regente, o Sol, está formando quadratura com Saturno em Aquário. Todos esses aspectos acabam deixando os leoninos mais sobrecarregados e desencorajados de agir. Busque descansar o corpo e a mente, para se reconectar com sua autoconfiança.A agitação e ânimo característicos de Gêmeos pode ser favorável na busca dos librianos de quebrar padrões que não estão mais sendo construtivos para a sua vida. O Eclipse trouxe a necessidade de focar em novos hábitos e metas. Aproveite essa energia da Lua em Gêmeos para colocar seus planos em ação e consolidar suas metas.A presença da Lua em Gêmeos pode dar energia para que os capricornianos foquem mais na sua saúde e bem estar. Aproveite a energia e agitação desta sexta para se movimentar e exercitar. Além disso, é importante observar o que vem acontecendo nos seus dias e quais mudanças você precisa realizar para viver sua versão mais autêntica.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.