Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (10/2)

Capricórnio

Aquário

Leão

Gêmeos

Peixes

Virgem

Câncer

Sagitário

Libra

Áries

Escorpião

Touro

Hoje a Lua permanece o dia todo em Libra, nos deixando mais disponíveis para conversar. Além disso, Mercúrio forma uma conjunção com Plutão, ambos em Capricórnio - e é a última vez que isso acontece em mais de 200 anos. Esse encontro desperta muitos aprendizados, nos ajudando a enxergar as coisas de forma mais profunda. Aproveite para refletir sobre as questões que estão sendo repetitivas no seu dia a dia - sentimentos, discussões e ideias. Mercúrio te convida a refletir sobre como curar certas feridas que estão abertas há algum tempo. Lembre-se que sempre é possível fazer mudanças e melhorias.O encontro entre Mercúrio e Plutão desperta algumas questões mal resolvidas do seu passado. Reflita sobre o que precisa ser encerrado e o que precisa ser curado para seguir seus sonhos.Mercúrio em conjunção com Plutão pode trazer muita clareza para os pensamentos, colocando um pouco mais de racionalidade em seus objetivos. É um momento de ser assertivo, focando em suas tarefas e percebendo quais são as principais distrações em seu dia a dia.A Lua em Libra desperta seu lado mais cuidadoso e romântico, possibilitando que você se abra e se aproxime de quem ama com mais leveza. Aposte em suas qualidades e no autocuidado, para enxergar melhorias no seu dia.Mercúrio, seu planeta regente, forma uma conjunção com Plutão, despertando seu lado mais intenso e reativo. Preste atenção ao que te faz perder o foco no dia a dia, e está te afastando de alcançar seus objetivos e desejos.A Lua em Libra traz clareza para seu coração e sua mente. Aproveite para se cuidar e tirar um tempo a só, para ser sua própria companhia e ouvir seu coração. Nem sempre você precisa da opinião dos outros para tomar decisões - por que não ouvir seus próprios conselhos?Mercúrio se encontra com Plutão em Capricórnio, impulsionando algumas mudanças que podem estar sendo adiadas por você. Aproveite para investigar sobre como você está doando seu tempo às outras pessoas, e em como isso tem afetado o seu dia a dia.Os trânsitos do dia te levam a refletir sobre seu lado mais intenso e profundo. É importante ter consciência para fazer suas escolhas hoje, para não agir sobre impulso, ou investir seu tempo em algo que não é prioridade.A conjunção entre Mercúrio e Plutão traz questionamentos sobre sua trajetória - você tem se movimentado a partir dos seus desejos, ou com base na opinião de outras pessoas. Lembre-se que você está no controle da sua vida.A Lua te convida a dar mais atenção para suas angústias, já que alguns sentimentos podem despertar gatilhos em seu dia. Aproveite esse movimento para se acolher e perceber que você pode ajudar os outros sem deixar de lado os seus limites.Os trânsitos do dia amplificam sua força de vontade para buscar seus desejos mais profundos. Tenha cuidado nas conversas mais delicadas, já que muitas pessoas não vão estar abertas a receber suas opiniões.Mercúrio se encontra com Plutão, seu planeta regente. Essa conjunção te direciona a desconstruir padrões e ideias que não condizem mais com a sua realidade. Diante de impasses, procure enxergar as situações pelos olhos de outras pessoas, tentando enxergar novas possibilidades.A Lua em Libra te faz refletir sobre o que está causando desarmonia em sua vida. Aproveite a conjunção entre Mercúrio e Plutão para se localizar em meio aos seus pensamentos, pensando em quais ciclos devem ser finalizados.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.