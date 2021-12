Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (10/12)

Hoje a Lua, que está em Peixes, entra na fase crescente e forma um sextil com Urano, nos deixando mais intuitivos e sensíveis.

Esse posicionamento, conjunto às energias sagitarianas que também estão nos influenciando fortemente, evidencia a nossa capacidade intelectual, o que é interessante para a estimular o desempenho profissional e também para aprender algo novo.

Assim, para dar espaço à sua criatividade, é muito importante que você saia do modo automático que costuma fazer as atividades do dia a dia e busque novas formas de realizá-las, mesmo que seja apenas realocar seu ambiente de trabalho para um cômodo diferente.

Dessa forma, você cria um contexto propício para que surjam novas ideias, as quais, iluminadas pela influência de Urano, te auxiliam a se adaptar aos desafios que você está enfrentando em seu trabalho.

Além disso, esse aspecto também é benéfico para a sua vida amorosa, conferindo mais empatia para que você consiga compreender o outro.

Aquário

Urano é o planeta regente de Aquário e, por isso, o aspecto que está se formando entre esse astro e a Lua te afeta diretamente. Além de aguçar a sua criatividade e a sua intuição de forma expressiva, você também consegue acessar suas emoções com mais facilidade, o que é positivo para o processo de autoconhecimento.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos são naturalmente criativos e, caso esse não seja um traço marcante da sua personalidade, você pode aproveitar o momento astrológico atual para trabalhar a sua autoconfiança e, assim, conseguir dar credibilidade às suas ideias e desenvolvê-las. Não deixe que as suas inseguranças te impeçam de alcançar o seu potencial.

Escorpião

A presença da Lua em Peixes evidencia a intensidade das suas emoções e você deve ter cuidado para não reagir de forma exagerada a situações que te desagradam. Busque se desconectar um pouco dos sentimentos que estão te incomodando, redirecionando o seu foco para atividades práticas que deem resultados visíveis.

Capricórnio

A presença da Lua em Peixes faz com que você perceba as suas emoções de forma intensa e, assim, você consegue expressá-las com mais facilidade. Contudo, isso acontece apenas se você não tentar reprimir seus sentimentos, o que pode ser um hábito destrutivo dos capricornianos.

Câncer

O aspecto que está se formando entre a Lua e Urano hoje te convida a reinventar seus hábitos, tanto profissionais quanto pessoais, para que você aprenda a se desapegar de padrões de forma menos dolorosa. Saiba que todo esforço é válido e que nenhuma transformação ocorre da noite para o dia.

Leão

As influências sagitarianas fazem com que você fique impaciente, o que pode ter te afastado de pessoas importantes, mesmo que de forma inconsciente. Além de impulsionar sua vida profissional, a criatividade desperta hoje te auxilia a enxergar as situações desafiadoras que você está vivendo em seus relacionamentos por outro ponto de vista.

Peixes

O posicionamento da Lua em Peixes intensifica as suas emoções e, por isso, pode te levar a formular uma percepção vitimista sobre os problemas que você tem vivenciado. Sendo assim, é interessante que você busque desenvolver a sua independência emocional, o que é facilitado pela influência de Urano.

Áries

A conjuntura astrológica atual é interessante para que os nativos de Áries direcionem a sua atenção para cultivar seus relacionamentos, o que pode ser feito através de pequenas ações que demonstram carinho. A impaciência pode ter gerado um distanciamento entre você e pessoas amadas nos últimos dias e isso pode ser modificado hoje.

Virgem

O aspecto que está se formando entre a Lua e Urano hoje te motiva a ter uma postura mais flexível para lidar com os problemas que você tem enfrentado, sejam estes pessoais ou profissionais. Colocar seus interesses como prioridade é algo essencial, mas também é necessário equilibrar as suas necessidades com as de quem você se relaciona.

Sagitário

A sensibilidade não é um traço marcante da personalidade dos sagitarianos, o que pode fazer com que a pessoa que você se relaciona sinta-se insegura. Por isso, é importante encontrar uma forma de expressar seus sentimentos que seja confortável para você, o que é facilitado pela presença da Lua em Peixes.

Touro

Os taurinos costumam padronizar a sua rotina e a forma com que cumprem as suas tarefas, o que é importante para o seu bem-estar, mas também pode fazer com que você tenha muita dificuldade em lidar com imprevistos. Por isso, é interessante fazer mudanças periódicas, mesmo que pequenas, para que você aprenda a ser mais flexível.

Libra

Os librianos tendem a ficar emotivos com a presença da Lua em Peixes, mas o aspecto que esse astro está formando com Urano hoje te auxilia a internalizar seus sentimentos com mais leveza. Entretanto, é importante ter em mente que reprimir as emoções não significa que você conseguiu lidar com elas de forma saudável.



