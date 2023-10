Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sexta (27/10)

Estamos na fase pré-lua cheia e conforme a lua se enche, ansiedades podem aflorar. E hoje a Lua está em Áries, solitária e silenciosa. Não interage com nenhum outro planeta. A lua guerreira não quer guerra com ninguém.

O desejo de poder é forte, a luta é intensa, mas tudo acontece nos bastidores. E o melhor a fazer nesse momento é se preparar e se concentrar, assim como um guerreiro se prepara para a guerra. Amanhã é dia de eclipse lunar. O último eclipse no eixo Touro-Escorpião (o próximo só em 2031). Então aproveita, fecha o ciclo. Acabou. Nos últimos dois anos, você teve que lidar com o ter e o perder, teve que morrer e renascer, viveu um caos, várias crises e muitas dores. Mas sua guerra nos próximos dois anos será conquistar a si próprio.

As inseguranças estão vindo à tona. Mas tudo bem, ninguém pode garantir o resultado. Só o perigo é certo. E a única coisa que posso lhe garantir é o crescimento. Uma flor quer desabrochar, mas para isso você precisa aceitar o desafio do desconhecido, afinal, é o primeiro passo, o início, não espere pelo outro.

Leia o seu signo e veja o que precisa ser curado na sua vida agora, Marte em Escorpião é cirúrgico, ele vai fundo e corta o mal pela raiz.

ÁRIES

Você está se sentindo suscetível e afetado por alguma situação? Eu sei que seu maior desejo é gerir sua vida ao seu modo. E chegou a hora! Liberte suas potências adormecidas. Uma nova experiência está surgindo na sua vida e você está pronto(a) para enfrentar os riscos. Mergulhe de cabeça, ninguém vai te deter.

TOURO

Hoje você está mais sensível e prefere fugir do burburinho externo. Se recolha, pois os medos ficarão mais aflorados. Chegou a hora de iniciar um novo ciclo nos relacionamentos. Sua vontade de se relacionar está atiçada. Batalhe por quem você deseja ao seu lado ou lute pelo bem-estar do seu relacionamento atual.

GÊMEOS

Como estão as suas relações sociais? Você se sente mais afetado(a) por elas e chegou a hora de fortalecer sua rede. Eu sei que sua rotina anda super agitada, mas abra espaço na sua agenda para seus verdadeiros amigos. Tente não se irritar e sair brigando com todo mundo. Você andou sendo ou será provocado(a) no seu trabalho. Mas chegou a hora de tomar uma decisão que vise uma melhor qualidade de vida.

CÂNCER

Se envolva mais com seu trabalho, se aproxime dos seus superiores ou cuide do que deseja se tornar no futuro. Você só precisa ser verdadeiro com você mesmo(a) e agir por vontade própria. Mergulhe nas suas inseguranças, pois haverá a possibilidade de vencer os medos, superar os bloqueios e se libertar das inseguranças.

LEÃO

Saia de casa, da rotina e aventure-se em busca de novidades. Chegou a hora de buscar um sentido maior para sua vida. Suas memórias do passado estão aquecidas, mergulha nas recordações e vença as barreiras emocionais. Seu lar está mais agitado, muito cuidado para não ferir seus familiares.

VIRGEM

Que medo é esse de perder? Não se apegue, pois um dia tudo acaba. Abandone os velhos valores e renove seus desejos. Não tenha medo de expor suas ideias ou lutar por suas opiniões. Parece tenso, mas vejo uma negociação bem sucedida. Não deixe passar nenhuma mensagem despercebida.

LIBRA

Você se sente nutrido(a) com as suas relações de trabalho? Essas relações precisam de poda para crescer. Faça alguns ajustes. O melhor a fazer agora é ir à luta da sua independência material, tentar ganhar espaço e lutar pelo que é seu. Faça valer os seus talentos e agregue valor ao que produz.

ESCORPIÃO

Chegou a hora de aperfeiçoar-se profissionalmente e produzir com qualidade. Cuide da rotina, corte os excessos e tudo aquilo que não está lhe nutrindo. Lute para conquistar sua independência e pela afirmação de sua identidade. O universo está facilitando para que você se torne alguém com opiniões autênticas e dono(a) do seu próprio nariz.

SAGITÁRIO

Pode ser que você esteja passando por uma experiência de fechamento de ciclo. Vá fundo em si mesmo(a) e reconheça os resultados das suas lutas, vitórias e derrotas. Rompa com as resistências e enfrente seus medos. Não tenha vergonha do que você sente.

CAPRICÓRNIO

Cuide da sua casa e das relações familiares. Se você estiver longe de casa ou da sua família, certamente sentirá com mais intensidade a falta de um espaço afetivo. Uma saída é mergulhar fundo nas suas amizades e fazer os cortes necessários nas amizades que não valem a pena. Muito cuidado com os atritos, tanto com amigos quanto entre grupos.

AQUÁRIO

Que tal circular um pouco pela cidade? Vá num café, boteco ou livraria. Converse com um vizinho, amigos próximos ou alimente-se das discussões, trocas e diversidade de ideias. Essas conexões vão te dar uma força nos seus empreendimentos profissionais. Não se acomode, coloque sua energia na sua carreira. Cuidado para não se envolver em conflitos no ambiente de trabalho.

PEIXES

Chegou a hora de investir nas aptidões e valorizar seu trabalho. Lute pelos seus ideais e expanda suas qualidades. O seu poder está nos seu conhecimento, mergulhe nele. Mas evite confronto de ideias.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.