Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sexta (10/11)

E a partir de hoje, Mercúrio, o planeta mensageiro, vai fazer viagens mais longas. Mercúrio chega à Sagitário e aponta sua seta para mundos distantes, numa busca incessante por conhecimento. É um mercúrio que galopa no céu e ascende o fogo do conhecimento. E até o dia 1 de dezembro você estará mais sincero, direto e impulsivo nas palavras. A comunicação flui com mais facilidade, as discussões estarão mais acaloradas. É uma oportunidade para aprender e ensinar. Abra sua mente para novas possibilidades. Mas Saturno entra em cena e pede cautela, não vai te deixar fazer escolhas e vai colocar alguns limites.

Áries

Mercúrio chega à Sagitário trazendo muitas novidades. Novos horizontes estão te chamando, pode ser uma viagem ou um curso. Mas atenção a esses primeiros dias, porque Saturno está trazendo alguns limites. Pode ser até que você enfrente alguma burocracia que atrasa sua vida, por isso, mantenha a calma.

Touro

Mercúrio entra em Sagitário e desperta uma curiosidade intensa. O momento é perfeito para descobrir mistérios, se aprofundar em um conhecimento ou até mesmo entender melhor suas finanças. O momento é ótimo para investir. Mas mercúrio em conflito com Saturno, então antes de assinar qualquer documento ou fazer acordos, revise bem os detalhes.

Gêmeos

A partir de hoje, Mercúrio entra em Sagitário, prepare-se para receber novos clientes e parceiros. Mas muito cuidado! Mercúrio está em conflito com Saturno se você está em vias de assinar um contrato (e não puder esperar até semana que vem), leia a letra miúda. O momento é ótimo para parcerias, mas não é para se jogar de cabeça.

Câncer

A partir do dia 10, Mercúrio chega em Sagitário, movimentando sua rotina até dezembro. No entanto, logo no dia 10, ele faz uma quadratura com Saturno. Este é um sinal para frear um pouco. Se você estava pensando em enviar uma proposta de trabalho ou assumir uma nova tarefa, talvez este não seja o melhor dia.

Leão

Mercúrio chega a Sagitário, trazendo mais leveza e otimismo para sua vida. É um período que favorece a criatividade, o romance e o lazer. No entanto, no mesmo dia, uma quadratura com Saturno sugere um momento de pausa. Não é o dia ideal para grandes decisões ou ações impulsivas.

Virgem

Até o dia 1 de dezembro suas atenções voltam para o lar e a família. Enquanto a energia é em geral positiva e animada, um conflito com Saturno no mesmo dia pede que você vá com calma nas decisões sérias que envolvem relacionamentos. O universo pede para esperar um pouco.

Libra

A partir de hoje, Mercúrio chega em Sagitário e ativa sua comunicação, tornando você ainda mais eloquente e sociável. Mas atenção: no mesmo dia, ele faz uma quadratura com Saturno. Isso pode significar uma pequena pausa nas conversas, talvez uma mensagem importante que precisa de uma revisão minuciosa antes de ser enviada.

Escorpião

Quando Mercúrio chega em Sagitário, o foco será o dinheiro e os valores pessoais. Mas cuidado: o planeta faz uma quadratura com Saturno essa semana, então não é hora de deixar os medos de lado e valorizar seus recursos.

Sagitário

Prepare-se! Sua autoconfiança e comunicação estarão lá em cima. Mas calma lá porque neste mesmo dia, Mercúrio faz uma quadratura com Saturno, sugerindo que você ainda vai precisar exercitar a paciência em assuntos familiares. Talvez um assunto mais delicado venha à tona até o dia 1 de dezembro e exigirá sua atenção.

Capricórnio

Mercúrio chega à Sagitário e você vai precisar pensar bem antes de falar. Hoje Mercúrio faz uma quadratura com Saturno. Essa dupla pode trazer alguns obstáculos em projetos que envolvem comunicação. Talvez um texto ou uma reunião que você achava que seria moleza, acaba sendo mais complicado.

Aquário

Quando Mercúrio chega em Sagitário faz uma quadratura com Saturno. Essa dupla mostra que você pode se deparar com algum imprevisto. Então, revise tudo antes de dar o passo final, ok? De resto, a passagem de Mercúrio por Sagitário até o início de dezembro aponta para um período de maior sociabilidade e conexão com grupos. Você vai sentir uma vontade maior de compartilhar ideias e discutir questões mais amplas que vão além do dia a dia.

Peixes

Mercúrio entra em Sagitário e faz uma quadratura com Saturno. Haverá desafios, especialmente quando se trata de carreira e imagem pública. Pode ser que você enfrente algumas críticas ou obstáculos; então, cuidado para não bater de frente, e mesmo assim, esteja pronta para se adaptar ao que não saiu como tinha planejado.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.