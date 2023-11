Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sexta (03/11)

A sexta-feira pode ser delicada. Iniciamos o dia sob o confronto entre Sol e Júpiter e finalizamos o dia sob Vênus em confronto com Netuno.

Ainda bem que a Lua, ainda no signo de câncer, está no papel da mãe que embala e acalma. Ela tenta trazer um pouco mais de leveza e entendimento ao interagir amigavelmente com Mercúrio, Urano, Vênus e Netuno. E por mais que Sol e Júpiter te deixem entre a cruz e a espada, foque no seu aprimoramento, mas tudo dentro dos limites das possibilidades reais.

Porque Vênus e Netuno vão tentar te levar para o mundo das ilusões e fantasias, mas aceite a verdade como ela é. Não negue o que chegou ao fim, desapegue das lembranças e não faça uma tempestade num copo d’água. Vai doer, mas vai passar. Não é o fim. É o recomeço.

Áries

Você está repensando sua vida e sua grande questão é: “Estou bem ou não com a vida que escolhi para mim”? Profundo né? Mergulhe sem medo. Tudo que você precisa nesse momento é rever sua rotina, trabalho e todas as tarefas que você realiza diariamente. Torne o seu espaço cotidiano o mais agradável possível. A vida acontece nos pequenos detalhes.

Touro

O final de semana se aproxima e pode ser que você tenha que enfrentar conflitos ou mal-entendidos no círculo social. Talvez uma mensagem mal interpretada ou um convite negado causem desconforto. Mas continue focado(a) no seu valor e no que você é de verdade.

Gêmeos

Há coisas demais para fazer ao mesmo tempo. Para ficar mais leve, esqueça o que você está fazendo, o que importa é a maneira como você faz. Esteja presente, dê uma passo de cada vez e dedique toda a sua atenção naquele momento. Alguns hábitos são difíceis de deixar, mas não desista.

Câncer

As crenças e valores que sempre guiaram você são questionadas. E isso não é ruim, vejo como uma forma de crescimento. Não faça nenhuma mudança radical agora e não tome nenhuma decisão, apenas reflita.

Leão

Você se sente mais valorizado(a) e seguro(a), mas pequenas crises podem surgir, especialmente relacionadas às parcerias ou assuntos financeiros. É muito importante que você não crie expectativas exageradas e tenha cautela com o consumo.

Virgem

Abra o coração para compreender o quanto o amor-próprio é importante. Não deixe que os seus medos e inseguranças estraguem a sua sexta-feira. Alguns comportamentos do seu par vão lhe incomodar. Busque se valorizar mais e não idealize muito o outro.

Libra

Você se sente dividido(a), libriano(a). Existe algo que você gostaria de realizar, mas não é possível nesse momento. Sua rotina anda bagunçada e acho que sua saúde mental precisa de atenção. Uma mudança de emprego cai bem. Você precisa alinhar o que você quer de verdade e o que você precisa.

Escorpião

Nem tudo é como parece, escorpiano(a). O que você espera de um relacionamento ou parceria? Pare de insistir em relações amorosas ou de trabalhos que não estão nada alinhados com você. Não se iluda.

Sagitário

A sua estrela da sorte continua brilhando na sua carreira. Muitas oportunidades estão surgindo. Pode ser que você se sinta culpado(a) por não estar tão presente na sua casa ou com muito tempo para sua família. Seu aprendizado do momento é manter o equilíbrio perfeito entre carreira e vida pessoal sem fazer sacrifícios.

Capricórnio

Sol e Júpiter estão tentando lhe ensinar que você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, atendendo a todos os chamados e desejos. Faça escolhas conscientes e priorize o que realmente importa para você. Antes de dizer sim para o próximo convite, pense se isso é realmente o que você quer.

Aquário

Não entregue seu tempo e dinheiro para qualquer pessoa ou situação. Não se comprometa mais do que poderia. É muito importante manter os pés no chão, chega de ilusão. O melhor a fazer agora é focar nos projetos para o futuro. O sol está aquecendo suas ambições.

Peixes

Se alguma novidade surgiu na sua vida, não faça muitos planos. Dê um tempo para a coisa se desenrolar com mais calma. Pode ser que as coisas não estejam claras e o melhor é não esperar que milagres aconteçam.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.