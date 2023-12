Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sexta (01/12)

A sexta-feira pode não ser tão leve como você gostaria. No início da manhã, a Lua, ainda no signo de Câncer, faz aspectos desafiadores com Vênus e Plutão. Será difícil levantar da cama e sair de casa, se possível evite compromissos desgastantes. Os ânimos ficam mais exaltados. E tudo isso ocorre para que você expulse os sentimentos nocivos, pois são eles que provocam essa turbulência emocional.

E depois de dias confusos, dezembro chega trazendo clareza e discernimento. Mercúrio, o planeta da comunicação, chegou hoje no signo de capricórnio, super focado, disciplinado e alinhado com o que é importante. Aproveite essa praticidade capricorniana para organizar suas ideias e pensamentos.

ÁRIES

Hoje, Mercúrio entra em Capricórnio, chegou a hora de planejar, definir metas ou repensar o rumo que você quer dar a sua carreira. Se posicione, amplie sua rede de relacionamentos e foque no diálogo. Mas não esqueça que Mercúrio retrógrado vem aí, se prepare e foque nos planejamentos a médio e longo prazo. Depois do dia 13/12, evite fazer lançamentos de produtos ou serviços.

TOURO

A chegada de Mercúrio em Capricórnio vai te convidar a pensar grande. Será um tempo para descobrir novos caminhos, planejar aquela viagem dos sonhos ou buscar novos conhecimentos.. Mas lembre-se que Mercúrio está prestes a retroceder, ligue o pisca alerta dos obstáculos mentais. E se for viajar entre os dias 13/12 e 02/01, acerte os detalhes com antecedência.

GÊMEOS

Você está vivendo um momento crucial na tomada de decisões, não deixe de pensar a longo prazo. Aproveite esse fim de ano para planejar suas finanças e carreira. Seja prudente, comece uma reserva financeira e corte gastos desnecessários. Será tempo de não arriscar.

CÂNCER

A partir de hoje, Mercúrio se move para Capricórnio, o que trará uma energia mais pragmática nesse fim de ano. De qualquer forma, aproveite o mês de dezembro para trabalhar em parceria. O trabalho em conjunto pode te ajudar a alinhar melhor suas metas e obter os melhores resultados.

LEÃO

Mercúrio em Capricórnio exige disciplina na sua rotina, leonino(a). Você terá mais trabalho esse fim de ano, por isso, foque em planejamento e mantenha suas prioridades. Entre os dias 13/12 a 02/01, reveja seus hábitos e suas tarefas cotidianas. Cuide da sua saúde e não se estresse.

VIRGEM

Com a entrada de Mercúrio em Capricórnio, sua autoestima será testada. Faça as escolhas que façam seu coração vibrar. Aproveite que a sua criatividade está em alta e se envolva num projeto que lhe dê prazer, sem se importar com o que os outros pensam.

LIBRA

Até janeiro de 2024, o foco da sua atenção estará voltado para questões íntimas e familiares. Que tal se envolver com a organização da casa para as festas de fim de ano? A partir de hoje resolva as pendências domésticas, pois Mercúrio fica retrógrado a partir do dia 13/12 e os desencontros podem acontecer no seu lar.

ESCORPIÃO

Com a chegada de Mercúrio no signo de Capricórnio suas ideias amadurecem e seu pensamento fica mais estruturado. Você estará no melhor momento para expressar suas ideias. Se for assinar um contrato, que seja antes do dia 13/12. Se não, deixe para o ano que vem.

SAGITÁRIO

Quando Mercúrio chega em Capricórnio, sua atenção se volta para questões práticas. Até janeiro de 2024, é provável que você se envolva em algum tipo de negociação. E será muito positivo para você. Aproveite a retrogradação de Mercúrio e planeje um orçamento para o próximo ano ou reavalie seus investimentos.

CAPRICÓRNIO

E hoje Mercúrio chega no seu signo e você ganha clareza e assertividade. Até janeiro seu foco estará voltado para si mesmo(a), suas necessidades e como você se expressa no mundo. E entre os dias 13/12 e 02/01 Mercúrio fica retrógrado e eu sugiro que você tente recuperar as memórias de doze meses atrás.

AQUÁRIO

Até janeiro do próximo ano, aproveite para fazer um balanço da vida e questionar o caminho que está seguindo. É esse mesmo ou você acredita que precisa analisar novas rotas? Pode ser um momento para planejar mudanças na sua vida pessoal ou profissional, garantindo que suas ações estejam alinhadas com seus valores mais autênticos.

PEIXES

Mercúrio chega em Capricórnio, trazendo um novo foco para suas conexões sociais e objetivos a longo prazo. Até janeiro de 2024, aproveite para sair de casa, conhecer gente nova, fazer amizades e se movimentar mais. Talvez você inicie um novo projeto colaborativo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.