Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira-feira (19/6)

Essa semana se inicia com a Lua em Escorpião, onde também estava durante o fim de semana. Esse posicionamento nos convida a olhar para o nosso processo de evolução com mais leveza, buscando nos acolher e observar quais feridas internas estão precisando de mais atenção para serem curadas. Por isso, se você ignorou seus sentimentos mais incômodos durante os últimos dias, é preciso parar de negá-los. Durante o dia, a Lua crescente forma uma quadratura com Marte em Leão e um sextil com Plutão em Capricórnio, nos chamando a agir e a transformar aquilo que não está nos agradando em nós mesmos (como hábitos destrutivos). Além disso, a Lua também está formando uma quadratura com Vênus em Leão, o que mostra que tem algo ou alguém mexendo com a harmonia em nossas vidas, principalmente envolvendo os relacionamentos afetivos. Todos esses aspectos nos convidam a realmente tomar coragem para fazer as mudanças que precisam ser feitas, envolvendo aqueles incômodos que estamos carregando há algum tempo.

Aquário



Você precisa ter cuidado com a forma que escolhe expressar aquilo que está te incomodando, porque o aspecto tenso que a Lua está formando com Marte faz com que você se estresse com mais facilidade. Resgate o seu poder pessoal para lidar com as situações desafiadoras que você está passando.

Câncer



O posicionamento da Lua em Escorpião, que é um signo de água assim como o seu, te convida a refletir sobre aquilo que está te deixando cansado(a) e sobrecarregado(a). A tendência de colocar as necessidades das outras pessoas acima das suas é algo que suga suas energias, principalmente se ficar esperando que façam o mesmo por você.

Capricórnio



A intensidade emocional ocasionada pelo posicionamento da Lua em Escorpião faz com que você perceba com mais facilidade aquilo que está te magoando. Quando você se deixa levar pelo padrão de ficar apenas reclamando, você está manifestando apenas coisas negativas e acaba não fazendo nada para alterar efetivamente.

Escorpião



Os desafios que você está vivendo em suas relações afetivas precisam ser acolhidos, para que você consiga aprender o que é necessário com essas situações e, finalmente, possa seguir em frente. Perceba os rancores que você está carregando, que estão te impedindo de viver relacionamentos saudáveis.

Leão



Uma reflexão para esse início de semana é: o que você não está mudando, você está escolhendo. Quando você se deixa levar pelo padrão de ficar apenas reclamando da sua rotina com frequência, você está manifestando apenas coisas negativas e acaba não fazendo nada para alterar efetivamente.

Peixes



Reflita sobre aquilo que está te deixando cansado(a) e sobrecarregado(a). A tendência de colocar as necessidades das outras pessoas acima das suas é algo que suga suas energias e faz com que você se sinta frustrado(a), principalmente se ficar esperando que façam o mesmo por você. É você mesmo quem precisa se priorizar.

Libra



A tendência de colocar as necessidades das outras pessoas acima das suas é algo que suga suas energias e faz com que você se sinta frustrado(a), principalmente se ficar esperando que façam o mesmo por você. Adquirir um curso de inteligência emocional ou marcar uma consulta com um psicólogo são opções para cuidar de si mesmo(a).

Gêmeos



Não espere chegar no ápice de incômodo para se expressar, porque isso faz com que você tenha atitudes desmedidas, que não serão compreendidas pela outra pessoa, que não fazia ideia do que estava se passando. Resgate o seu poder pessoal para lidar com as situações desafiadoras que você está passando, porque focar no problema não gera crescimento.

Sagitário



Você, sagitariano(a), precisa ter cuidado com a forma que escolhe expressar aquilo que está te incomodando, porque o aspecto tenso que a Lua está formando com Marte pode fazer com que você perca o tato e se estresse com mais facilidade. Não tente dialogar nos momentos em que você estiver com a cabeça quente.

Virgem



A intensidade emocional ocasionada pelo posicionamento da Lua em Escorpião faz com que você perceba com mais facilidade aquilo que está te estressando ou te magoando. Ficar apenas reclamando e apontando o erro do outro apenas cria uma atmosfera hostil. Esteja aberto para dialogar e conciliar essa situação.

Áries



Os desafios que você está vivendo em suas relações afetivas precisam ser acolhidos, para que você consiga aprender o que é necessário com essas situações e, finalmente, possa seguir em frente. Caso você tenha pagamentos para fazer hoje, ou precise fazer alguma compra importante, o indicado é fazer isso até às 13:30.

Touro



Perceba qual padrão de comportamento negativo você está mantendo em sua vida, mesmo que de forma inconsciente. Essas situações geralmente acontecem porque você está evitando algum tipo de confronto, seja consigo mesmo, com alguém que se relaciona afetivamente, com um colega de trabalho ou mesmo com o seu chefe.