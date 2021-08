Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira-feira (16/7)

Essa semana começa com um dos dias mais iluminados do mês (do ponto de vista astrológico), em que a Lua está transitando por Sagitário, logo após ter entrado na fase crescente no signo de Escorpião. Por isso, o indicado nesse momento é buscar expandir e dar o próximo passo em direção ao que você está tentando fazer dar certo em sua vida. Seja para resolver um problema no trabalho ou em sua vida afetiva, é preciso ser otimista e acreditar que você tem plena capacidade de construir uma realidade mais agradável para si mesmo(a). Lembre-se que você é o(a) protagonista da sua vida e que todas as suas atitudes e escolhas têm muitas importância para que você se torne a melhor versão de si mesmo(a). Além disso, Vênus - o planeta do amor - está ingressando em Libra hoje, onde permanece até o dia 10/09. Esse trânsito coloca em evidência a necessidade de ter mais diálogo e conciliação nos relacionamentos. É importante saber mensurar as expectativas que estão crescendo.

Câncer



Como o seu planeta regente está transitando por Sagitário, a palavra que representa esse momento astrológico é prosperidade. Por isso, esse é um bom momento para fazer planejamentos financeiros e até mesmo para começar a investir em algo novo. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto.

Aquário



Durante os próximos dias, você vai se sentir mais sensível e a opinião das pessoas será mais importante. As energias librianas despertam uma maior necessidade de harmonizar sua vida, suas relações e até mesmo a sua carreira. Em relação a vida profissional, tente buscar mais propósito em tudo o que for fazer.

Escorpião



Após a lunação que aconteceu no seu signo ontem, você precisa dar ouvido à sua intuição e às ideias que você tiver nesse momento, porque elas podem estar te guiando para novos projetos que serão muito bem sucedidos. Aproveite a energia de sagitário para começar o dia fazendo algum exercício.

Gêmeos



Uma dica interessante para hoje é buscar alguma forma de ascender profissionalmente, lembrando que cada pequeno passo é importante. Você pode fazer uma nova proposta para as pessoas que trabalham com você ou até mesmo marcar uma reunião com alguém que você considera seu mentor, para conversar sobre suas ideias.

Libra



A presença da Lua em Sagitário e a entrada de Vênus em Libra faz com que esse seja um ótimo dia para harmonizar sua vida e lidar com os problemas que você está enfrentando de forma mais otimista. Aproveite para fazer uma lista de pendências e começar a se movimentar em direção a resolvê-las.

Sagitário



Caso você esteja pensando em tirar férias ou fazer uma pequena viagem, hoje é um bom dia para fazer um planejamento e até mesmo para buscar descontos em passagens aéreas. As compras e planos, de modo geral, estão favorecidos hoje. Aproveite esse momento para investir em algo para o seu bem estar.

Peixes



A presença de Vênus em Libra te convida a dar mais atenção para você mesmo(a). Aproveite para tirar férias, focar no autocuidado, se mimar bastante e cuidar da sua saúde com mais carinho. Vênus fala de discernimento, boas escolhas e possibilidades que se abrem, além de te convidar a refletir sobre o quanto você tem se priorizado.

Capricórnio



Esse é um bom momento para buscar novos investimentos. Apesar de estar se sentindo mais eufórico(a), não é indicado seguir todas as ideias que vierem à mente de forma impulsiva. Em relação à sua vida afetiva, você pode estar baseando decisões importantes em sentimentos passageiros.

Virgem



Hoje e amanhã são dias muito bons para pensar em fazer investimentos ou até mesmo para buscar cursos e videoaulas sobre o tema, caso você ainda não tenha conhecimento. Além disso, também é muito interessante fazer um planejamento consciente dos seus gastos mensais, para que você consiga guardar uma quantia mensalmente, destinada à emergências.

Leão



Hoje você está se sentindo mais enérgico(a) e alegre e, por isso, é muito importante aproveitar esse momento para ter um olhar mais otimista em relação aos desafios que você está passando. Em vez de ficar apenas olhando para o problema, busque inspiração para resolvê-lo e tente olhar por novas perspectivas.

Touro



A presença da crescente Lua em Sagitário faz com que esse seja um momento cheio de oportunidades, principalmente em sua vida profissional. Porém, não fique esperando que elas venham ao seu encontro. Aproveite para despertar todo o seu potencial e dar o melhor de si em tudo o que for fazer.

Áries



Esse é um momento propício para começar a planejar algo que já está crescendo em seu coração há algum tempo. Você pode considerar que seus sonhos estão muito distantes de se realizar, mas pequenos passos são importantes. Reflita sobre as atitudes que você pode ter em seu dia a dia para alcançar o que deseja.