Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira-feira (12/6)

O posicionamento da Lua em Leão evidencia as vontades do ego e pode gerar um comportamento mais agressivo, porque queremos que tudo seja feito à nossa maneira. Isso se torna ainda mais delicado devido ao fato de que a Lua fica fora de curso a partir das 9:30 e permanece transitando dessa forma até amanhã (13).

Esse movimento lunar indica maior probabilidade de imprevistos ocorrerem e, por isso, é indicado sair pelo menos uma hora antes para todos os seus compromissos e conferir o que for preciso (como documentos, horário, local…) ao menos duas vezes. Além disso, a Lua fora de curso nos faz sentir um pouco 'aéreos', como se o pensamento lógico estivesse comprometido.

Por isso, a produtividade tende a cair e pode ser interpretada como procrastinação, mas, nesses momentos, é necessário nos lembrar (e também lembrar as pessoas à nossa volta, se for necessário) que não somos uma máquina. Sendo assim, é injusto cobrar de nós mesmos uma produtividade constante, porque isso é humanamente impossível.

Aquário



Com a influência da Lua em Leão, você tende a adotar uma postura mais agressiva no trabalho, mas pode acabar se perdendo devido aos efeitos da Lua fora de curso. É importante ter confiança nos seus parceiros (afetivos e profissionais), para não tentar ‘guiá-los’ a todo momento, porque isso é frustrante para ambos os lados.

Capricórnio



A presença da Lua em Leão pode fazer com que você tome decisões impulsivas, especialmente porque Vênus e Marte também se encontram neste signo. Além disso, Mercúrio está formando um trígono com Júpiter hoje, o que faz com que o seu pensamento fique um pouco nebuloso. Lembre-se de dar tempo a si mesmo e respeitar seu ritmo.

Escorpião



Os nativos de Escorpião são controladores natos e, por isso, tendem a ficar especialmente irritados com os efeitos da Lua fora de curso. Aproveite esse dia em que o âmbito racional estará ‘pausado’ de forma forçada para olhar para dentro de si mesmo, encontrar aquilo que te motiva e também o que te traz paz.

Gêmeos



Mercúrio - o planeta regente de Gêmeos - está formando um trígono com Júpiter hoje, o que faz com que o seu pensamento fique um pouco nebuloso. Isso acontece porque ambos os planetas estão posicionados em signos de água (Câncer e Peixes, respectivamente), que tem a natureza muito diferente da sua. Você percebe que o raciocínio lógico passa a ser afetado pelas emoções.

Libra



A presença da Lua em Leão representa um perigo para a estabilidade emocional dos nativos de Libra. É interessante manter-se reservado, porque tudo aquilo que acontece ao seu redor nesse momento você tende a levar para o lado pessoal. Além disso, os efeitos da Lua fora de curso podem ter pensamentos passageiros, mas tensos. Não tome nenhuma decisão com base neles.

Peixes



A presença da Lua em Leão te faz sentir mais animado, mas logo depois você é acometido(a) por uma confusão mental ocasionada pelos efeitos da Lua fora de curso. Lembre-se de não tomar nenhuma decisão importante hoje, porque ela será baseada em pensamentos passageiros e em julgamentos errôneos.

Câncer



A presença da Lua (seu planeta regente) em Leão faz com que você se sinta mais disposto e animado, mas essa motivação vai diminuindo ao longo do dia, porque a Lua fica fora de curso logo pela manhã. Respeite os seus próprios limites mentais, mas não se esqueça que isso é muito diferente de apelar para a vitimização.

Sagitário



Os sagitarianos se sentem mais animados com a Lua em Leão, mas isso não dura muito tempo, já que logo pela manhã ela fica fora de curso e você tende a sentir que sua energia não está mais a mesma. Saiba escutar o seu corpo e respeitar seus próprios limites, para que não se sinta sobrecarregado(a) posteriormente.

Touro



A proximidade entre Vênus (planeta regente de Touro) e Marte em Leão vem acontecendo desde a semana passada e pode estar gerando um clima tenso em suas relações afetivas. Lembre-se de não deixar que o orgulho te faça afastar as pessoas amadas. Nos momentos de maior estresse, mantenha-se reservado para não falar o que não deve.

Leão



A proximidade entre Vênus e Marte (planeta regente de Leão) no seu signo vem acontecendo desde a semana passada e pode estar gerando um clima tenso em suas relações afetivas. Como a Lua também está transitando por Leão, é preciso ter muita cautela com a impaciência e com a irritabilidade.

Áries



Os arianos se sentem mais animados com a Lua em Leão, mas isso não dura muito tempo, já que logo pela manhã ela fica fora de curso e você tende a sentir que sua energia não está mais a mesma. Saiba escutar o seu corpo e respeitar seus próprios limites, para que não se sinta sobrecarregado(a) posteriormente.

Virgem



A presença da Lua em Leão pode fazer com que você tome decisões impulsivas, especialmente porque Vênus e Marte também se encontram neste signo. Além disso, Mercúrio (planeta regente de Mercúrio) está formando um trígono com Júpiter hoje, o que faz com que o seu pensamento fique um pouco nebuloso.