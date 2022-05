Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (9/5)

Aquário

Nesta segunda-feira, a Lua (que entrou na fase crescente ontem) fica fora de curso, o que nos deixa mais confusos e improdutivos. Além disso, devemos ter muito cuidado com a irritabilidade perante a situações que saírem do controle, porque essas situações são mais comuns quando esse fenômeno lunar está acontecendo. No começo da noite, a Lua ingressa em Virgem, nos ajudando a recuperar o ânimo para começar a semana com força total, nos organizando e focando nas tarefas mais importantes. A estabilidade é uma necessidade despertada pela influência de Virgem, mas caso as energias deste signo não sejam bem integradas, podemos agir de forma arrogante e impaciente. Isso é especialmente problemático quando não conseguimos dialogar a respeito do que estamos sentindo e acabamos agindo de forma incompreensível para as outras pessoas - tenha cuidado com essa tendência hoje.Os aquarianos são mais motivados pela razão do que por suas emoções, o que é evidenciado pelo ingresso da Lua crescente em Virgem. Esse posicionamento te deixa mais ambicioso e egocêntrico, pensando no que pode ser feito para alcançar seu propósito. Tenha cuidado para não desconsiderar o sentimentos dos outros no processo.O ingresso da Lua crescente em Virgem configura um bom momento para você no trabalho, mas é necessário ter cuidado com aquelas propostas que parecem ‘boas demais para ser verdade’, porque a sua ambição é evidenciada pela quadratura que a Lua está fazendo com o Sol e você pode tomar atitudes das quais se arrependerá.Os nativos de Escorpião podem cobrar de si mesmos resultados de forma apressada quando a Lua crescente entra em Virgem. Isso acontece porque esse signo tem a ver com a disciplina e com a postura crítica, o que tende a ser traços dos escorpianos, que são controladores natos. Não seja injusto consigo mesmo e compreenda seus limites.A Lua crescente, que está aproximando-se de Virgem neste momento, te ajuda a mediar seus sentimentos com um pouco mais de razão, para que você reflita sobre os caminhos que está tomando para alcançar seus objetivos.Assim como Gêmeos, o planeta regente de Virgem também é Mercúrio. Sendo assim, ambos são considerados signos regidos pelo lado mental, em detrimento do emocional. Por isso, a entrada da Lua crescente em Virgem hoje pode te ajudar a racionalizar suas emoções para revisar se suas últimas decisões foram assertivas ou não.Os leoninos são convidados a desacelerar um pouco para analisar seus sentimentos com mais consciência e paciência. A entrada da Lua crescente em Virgem te ajuda a fazer isso e a organizar também a sua vida profissional, para que você tome decisões que te farão estar cada dia mais alinhado ao seu propósito.A indecisão é um dos maiores desafios para os librianos, que tendem a ponderar demais todos os cenários possíveis antes de tomar uma decisão e, ainda assim, tendem a tomá-la por impulso, baseada nos seus sentimentos. A Lua crescente Virgem te ajuda a mediar essa tendência, mas lembre-se de não cobrar demais de si mesmo.O ingresso da Lua crescente no seu signo te confere mais controle emocional, mas você deve ter cuidado para não ser insensível e arrogante. Como esse astro está formando uma oposição com Saturno, suas atitudes podem ser motivadas pela ambição, o que pode acabar gerando prejuízos (financeiros e emocionais) posteriormente.As energias virginianas podem ser tensas para os nativos de Áries, por despertar um posicionamento mais crítico, que pode acabar fazendo com que você se exceda com comentários desnecessários. Nesse momento, é mais interessante voltar seu olhar para suas próprias vivências, sem projetar suas inseguranças nos outros.Os nativos de Touro se sentem mais seguros quando a Lua se encontra em Virgem. Esse é um bom momento para se planejar, revisar e alterar os planos que foram atrapalhados por algum imprevisto. Tenha cuidado, porém, para não focar sua atenção apenas no trabalho e acabar deixando outras coisas importantes de lado.Os sagitarianos costumam ter dificuldade para se planejar e seguir verdadeiramente o que foi proposto. Por isso, a entrada da Lua crescente Virgem hoje configura um bom momento para que você analise suas metas e trace de forma detalhada um plano de longo prazo, com etapas bem definidas, que vão te encaminhar para seus objetivos.A entrada da Lua crescente em Virgem - signo oposto complementar de Peixes - está reforçando o convite para que você organize melhor sua vida, suas prioridades e a sua rotina. É um bom momento para estruturar um plano detalhado, considerando de forma racional as suas limitações e tentando contorná-las.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.