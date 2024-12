Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (9/12)

Marte retrógrado em Leão pede revisão. Antes de seguir em frente, olhe para sua história, recalcule a rota e faça os ajustes necessários. Este é um momento para perceber o que antes estava oculto e ajustar direções com mais clareza.



A segunda-feira começa com um aspecto positivo entre Lua e Júpiter, o que favorece as comunicações, encontros e ampliações de contatos. No período da tarde, esteja preparado para o inesperado: compromissos podem ser adiados ou surgir atrasos. Não se assuste, apenas mantenha a flexibilidade. À noite, Vênus chega trazendo harmonia, facilitando interações e deixando o clima mais leve para conversas e conexões.



Dicas para o dia:



Reflita sobre suas decisões e rotas de vida.

Ajustes agora serão fundamentais.

Aproveite a manhã para expandir seus contatos e se comunicar.

À tarde, pratique paciência e esteja aberto a mudanças de planos.

À noite, conecte-se com as pessoas e aproveite a energia de Vênus para fortalecer relacionamentos.

Áries

Hoje, pare para reavaliar suas escolhas antes de seguir em frente. Marte retrógrado pode trazer impaciência, mas use essa energia para refletir sobre suas metas. Um pouco de planejamento agora evitará frustrações no futuro.

Touro

Utilize a manhã para expandir seus contatos e buscar oportunidades. À tarde, seja flexível com mudanças nos planos. Lembre-se de que desacelerar também é uma forma de avançar com mais segurança.

Gêmeos

A comunicação está favorecida, então aproveite para expressar ideias e ouvir as dos outros. Durante a tarde, evite pressa para não gerar tensões. À noite, conexões importantes podem trazer harmonia.

Câncer

Este é um bom dia para refletir sobre suas decisões e rever caminhos. Aproveite as energias da manhã para estreitar laços com quem é importante. À noite, busque momentos de conforto e harmonia emocional.

Leão

Marte retrógrado pede que você reavalie seu caminho sem pressa. À tarde, imprevistos podem testar sua paciência, mas lembre-se: mudanças podem ser benéficas. À noite, abra espaço para interações afetuosas.

Virgem

A energia da manhã favorece contatos e planejamentos. Use esse momento para organizar as demandas da semana. À tarde, permita-se ser flexível, e à noite, busque harmonia nas relações mais próximas.

Libra

O dia pede equilíbrio entre ação e reflexão. Marte retrógrado pode trazer tensão, mas é um convite para revisar suas metas. À noite, a energia venusiana favorece momentos leves e encontros agradáveis.

Escorpião

Reavalie suas decisões sem medo de mudar o que não faz mais sentido. Imprevistos podem ocorrer à tarde, mas à noite, as interações tendem a ser fluidas e fortalecedoras. Fique aberto ao novo.

Sagitário

Capricórnio

Aquário

A manhã é excelente para ampliar contatos e buscar apoio em suas ideias. À tarde, mantenha a calma com mudanças inesperadas. Vênus em harmonia à noite trará boas energias para encontros leves e prazerosos.

Peixes

Reflita sobre o que deseja construir e faça ajustes necessários nas suas escolhas. À tarde, esteja preparado para lidar com imprevistos com serenidade. À noite, dedique-se a momentos de amor e bem-estar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.