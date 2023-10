Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (9/10)

Os dias parecem tensos, mas o Universo muito sábio, proporcionou para você uma boa noite de sono. Durante a madrugada, a Lua, que está no seu último estágio, ou seja, na sua fase balsâmica, restaurou e suavizou sua noite de sono. É como se a Lua em Leão (o signo do Eu) e o Sol em Libra (o signo do Outro) trabalhassem a madrugada inteira com a intenção de reorganizar suas últimas experiências. E pode ser que você tenha acordado mais maleável e disposto a fazer adaptação.

E tudo que você precisar resolver hoje, faça no período da manhã, pois no período da tarde os imprevistos podem acontecer e você vai ter que reconduzir os planos ou recalcular a rota. O segredo é só aceitar e seguir. Não force nenhuma situação. Armazene suas forças, afinal, você vai precisar de muita energia para atravessar os eclipse solar no signo de Libra que vai acontecer no dia 14/10.

Áries

Tudo que você precisa agora é assumir seus desejos e se deixar levar por eles. Você está iniciando uma nova fase na sua vida, mas nada de levar o passado com você. O aprendizado da semana é sobre seguir em frente. Nada de recair em velhos padrões, ariano (a)? Nem pensar!

Touro

A lua em Leão te deixa mais firme, seguro (a) e apaixonado (a) pela vida. Não negue seus impulsos, taurino (a). O aprendizado da semana é que um gesto fala mais alto que mil palavras. Suas decisões e atitudes práticas vão abrir muitos caminhos.

Gêmeos

Você está num período de sucesso na vida, e manter o sucesso é seguir em frente. Não se sinta culpado (a) pelas conquistas. Ainda que aos trancos e barrancos, retome as rédeas da sua rotina, geminiano (a)! O seu aprendizado da semana é: alguns passados não cabem mais no seu futuro. Seja firme e priorize você!

Câncer

Você aprendeu com seus erros, avaliou as suas limitações e adquiriu novas habilidades. Chegou a hora de avançar rumo ao futuro sem arrogância ou vaidade. Entre altos e baixos emocionais, essa semana é de reviravolta. E o seu aprendizado da semana é: quando a maré apertar, lembre-se, sua base é o lar e as pessoas que ama.

Leão

Você chegou a um ponto em que pode fazer valer suas crenças e tomar decisões baseadas no que você quer em vez de tomá-las com base no que os outros acham que é certo para você. O seu aprendizado da semana é transformar obstáculos em oportunidade. Mas para isso, cuide do seu lar, da sua base e de tudo que ajuda você a se manter firme com os dois pés no chão.

Virgem

Depois de muitas reflexões, você está pronto para lidar com seus problemas. E agora você pode ver através da neblina e resolver qualquer conflito. Não subestime a força do seu pensamento. O seu aprendizado da semana é baixar as expectativas, sem deixar de viver o amor e aproveitar as novidades!

Libra

O que quer que esteja acontecendo, uma nova fase em sua vida está começando agora, queira você ou não. Entre altos e baixos, o seu aprendizado da semana é sobre enxergar a realidade, valorizar-se e abraçar as mudanças, por isso, se jogue nas transformações com coragem e amor-próprio!

Escorpião

O universo pode estar fazendo barulho ao seu redor, mas o poder da sua voz interna é inigualável. Não permita que pequenos desentendimentos ofusquem a sua verdade. Aprofunde-se no que você sabe, defenda sua essência e lembre-se: você tem tudo o que precisa dentro de si.

Sagitário

Não esquenta, sagitariano (a). Daqui a pouco você entra numa fase de alegria e celebração. O momento é sobre transitar no meio de responsabilidades e conexões sem se perder de si mesmo (a).

Capricórnio

Entre os desejos de expansão e as demandas cotidianas, esta semana te convida a redescobrir a força da colaboração e a importância de reconhecer sua própria evolução. Se for para olhar para trás, que seja para ver o quanto já andou.

Aquário

Avalie o seu progresso, aquariano (a). Pense sobre seu trabalho, suas conquistas e faça um balanço dos resultados. Crie uma nova estratégia ou siga numa direção totalmente diferente. Do fundo do coração ao topo da carreira, a semana te desafia a se conhecer melhor e brilhar mais alto. E, olha, você está mais do que pronta para isso!

Peixes

Aceite suas limitações, pisciano (a). O momento é de prosseguir. Amores do passado cruzam seu caminho, os sonhos estão mais latentes do que nunca, enquanto transformações internas preparam seu renascimento.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.