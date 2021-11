Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (8/11)

Ontem, entre 11 e 22 horas, a Lua ficou fora de curso enquanto transitava pelos últimos graus de Sagitário. Por isso, é normal que o dia tenha sido um pouco mais lento, já que a confusão mental é um dos efeitos mais sentidos quando esse fenômeno lunar acontece.

Após esse horário, a Lua ingressou em Capricórnio, sendo um bom indicativo para o começo de uma nova semana. As energias capricornianas nos deixam mais disciplinados e dispostos a correr atrás de nossos objetivos.

Por isso, hoje é um bom dia para planejar sua semana, definir as prioridades e a forma como você vai cumprí-las.

Porém, para que a mente esteja verdadeiramente capacitada para que você consiga seguir seus planos, também é necessário que tenhamos momentos de autocuidado e de relaxamento.

O estresse excessivo tem sido uma das principais queixas durante o período de isolamento social, o que indica que precisamos desenvolver hábitos para cuidar de nossa saúde mental.

Aquário

O posicionamento da Lua em Capricórnio te auxilia a ter mais clareza mental para refletir sobre o que você está sentindo, mas, simultaneamente, você tende a bloquear as emoções mais desafiadoras. É importante se esforçar para não ceder a essa tendência e buscar formas de se expressar, como escrever uma carta para si mesmo ou até dar espaço às suas predisposições artísticas.

Capricórnio

O bem-estar e propiciado pela Lua em Capricórnio configura um bom momento para que você acenda sua autoconfiança e reflita sobre o que tem sentido nos últimos dias. Esse posicionamento traz clareza mental e, por isso, você deve estar atento à sua intuição, que te guia para conhecer melhor a si mesmo.

Escorpião

As energias capricornianas te ajudam a acalmar o fluxo de pensamentos que estava muito intenso nos últimos dias. É preciso acolher suas emoções, mas também aprender a dialogar consigo mesmo para entender o que realmente importa naquele momento, ou seja, para onde você deve direcionar a sua atenção.

Câncer

Como Capricórnio é o signo oposto ao Câncer, o posicionamento lunar atual desperta pontos positivos e pontos desafiadores. Como os cancerianos são conhecidos pela emotividade e capacidade de se doar, a influência capricorniana te ajuda a equilibrar melhor os sentimentos e a racionalidade. Porém, esse não é um processo fácil e pode te deixar mal-humorado.

Leão

A energia e disposição leonina, quando somada à influência de Capricórnio faz com que você consiga manter-se mais focado para realizar as atividades do dia a dia de forma prática e assertiva. Aproveite esse momento para buscar mais equilíbrio emocional, o que é facilitado por esse posicionamento lunar.

Gêmeos

Você pode aproveitar a influência de Capricórnio para cuidar do que está precisando ser organizado em sua vida. Essa necessidade pode ser interna ou externa, partindo da organização do seu lar até a reflexão sobre seus pensamentos e sentimentos. A filosofia de ‘deixar a vida levar’ trás mais insatisfações do que alegrias, já que você sabe o que quer, mas não está direcionando seus esforços para isso.

Libra

As energias capricornianas podem fazer com que você se sinta inseguro. Cobrar demais de si mesmo pode fazer com que você perca oportunidades por estar com medo demais de tentar. A presença do Sol em Escorpião indica que esse é um momento em que você precisa encarar suas sombras para as superar.

Peixes

A Lua em Capricórnio te ajuda a pensar de forma mais assertiva e a colocar as ideias em prática sem deixar que as suas inseguranças entrem no caminho. Esse é um bom momento para ter uma conversa delicada ou fazer aquilo que você vinha postergando, porque não estava se sentindo preparado.

Touro

A estabilidade e a racionalidade de Capricórnio beneficia os nativos de Touro, já que ambos são signos de Terra. Você se sente mais seguro nesse momento, mas é preciso ter cuidado para que essa segurança não venha acompanhada de um senso de superioridade. Como tudo em excesso faz mal, a influência de um signo de terra sobre o outro evidencia o seu pensamento inflexível e teimoso.

Virgem

A presença da Lua em Capricórnio indica que esse é um bom momento para que você coloque as pendências em dia e aumente a sua produtividade no trabalho. Esse posicionamento lunar aguça a sua capacidade mental no trabalho. Então, dê ouvidos à sua intuição e coloque no papel as ideias que vierem à tona nesse momento.

Sagitário

Hoje é um dia propício para que você analise as ações impulsivas que você cometeu, para identificar o que as motivou. Na maioria das vezes, quando reagimos de forma abrupta, é porque nos sentimos vulneráveis e, inconscientemente, reproduzimos comportamentos agressivos para nos proteger. Percebendo e tratando suas inseguranças você consegue ter mais controle emocional.

Áries

Apesar de ser benéfica para colocar a rotina em ordem e reestabelecer suas prioridades, a influência da Lua em Capricórnio também evidencia o seu senso crítico e pode fazer com que você projete nas pessoas ao seu redor as coisas que estão te incomodando em si mesmo. Aquilo que enxergamos no outro é um espelho do que temos por dentro.