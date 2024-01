Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (8/1)

A semana inicia sob um aspecto desafiador entre Mercúrio e Netuno. E até o dia 11/01 você vai se sentir mais confuso(a) e indeciso(a), ou seja, os pensamentos nebulosos tomam de conta, dificultando a comunicação e o entendimento entre as pessoas. Se possível, entre os dias 8 e 11/01, evite atividades intelectuais, discussões ou negociações, remarque reunião ou assinatura de contrato ou acordos. Mas se você for fazer alguma prova ou tiver que apresentar um trabalho, não se deixe paralisar pelos seus medos, revise o conteúdo e não desanime. Mas já adianto, a realidade não vai corresponder às suas fantasias ou expectativas. Para amenizar um pouco os mal-entendidos, a Lua em Sagitário se une a Vênus, deixando o clima mais leve. Ninguém vai resistir a um pedido feito com muito carinho e charme.

Áries

Hoje você vai se sentir um pouco confuso(a) e perdido(a) e não sabe como vai fazer para dar continuidade ou iniciar o que você deixou para depois. A semana inicia com muita coisa acumulada e você não vai dar conta de fazer tudo. Mas não se cobre tanto, priorize o que realmente importa.

Touro

Os seus pensamentos andam confusos. Pode ser que você se sinta meio perdido(a), especialmente ao refletir sobre seus projetos para o futuro. Sinto que você tem uma ideia muito boa, mas está sendo difícil tirar do papel. Mas não fique aflito(a), você tem até o dia 11/01 para refletir e decidir.

Gêmeos

Muito cuidado com tudo que você fala, escuta ou escreve, geminiano(a). Pode ser que você tenha que lidar com alguns mal-entendidos. A falta de clareza no diálogo pode ser decorrente de emoções confusas e sentimentos dispersos. Se possível, faça uma pausa, fale menos e escute mais.

Câncer

Mercúrio e Netuno vão te deixar meio perdido(a) e você pode ser engolido(a) pelas demandas do trabalho. Muitas tarefas, reuniões, demandas e no final do dia você pode sentir que foi uma perca de tempo, pois tentou e não resolveu ou finalizou nada. Faça uma lista das atividades mais importantes, pois você pode acabar esquecendo.

Leão

No início da semana você pode se sentir um pouco sozinho(a). Sabe aquela sensação de vazio e de que nada do que você faz é suficiente? Não force a barra, silencie um pouco e reflita mais sobre seus sonhos e desejos. O melhor a fazer é não socializar.

Virgem

Hoje pode ser um dia de mal-entendidos com seu par. Nem tudo que você pensa é a verdade absoluta. Muito cuidado para não ficar criando histórias ou imaginando coisas que não existem, pois pode acabar em conflitos. Evite desgastes nos seus relacionamentos.

Libra

Pode ser que você tenha que lidar com confusões nas comunicações cotidianas. Tente manter a calma, pois até o dia 11/01 você vai se sentir provocado por alguém do trabalho ou da família. Tudo que você precisa no momento é ter clareza das suas necessidades.

Escorpião

Evite gastos impulsivos, escorpiano(a). Um conflito entre Mercúrio e Netuno vai te deixar confuso(a) em relação as finanças. Você estava contando com um dinheiro, mas você se confundiu ou não calculou direito. No momento tudo está muito incerto, o melhor a fazer é segurar o cartão de crédito.

Sagitário

Hoje você pode se sentir provocado(a) por algum familiar ou pessoas que moram com você. Por mais que você tente ser sincero(a) e verdadeiro(a) nas palavras, o outro não vai compreender e pode acabar distorcendo tudo. Você pode finalizar o dia bem magoado(a). Organize as ideias antes de falar, pois os diálogos serão bem complicados.

Capricórnio

Muito cuidado para não se envolver em boatos, capricorniano(a). Hoje a sua comunicação está meio nebulosa. Tente não falar muito, fazer postagens ou passar informações adiante. Leia e releia tudo que você escreveu, não responda nenhuma provocação. O silencio vale ouro.

Aquário

Tá difícil de voltar a rotina né, aquariano(a)? Enquanto Mercúrio e Netuno estão no comando, tente agendar poucos compromissos e evite uma agenda social muito lotada. Até o dia 11/01 você está mais confuso do que nunca e algumas situações podem trazer algum tipo de prejuízo.

Peixes

A segunda-feira pede cautela, pisciano(a)! Pode ser que você se depare com algumas armadilhas, especialmente na vida profissional. Muito cuidado com equívocos, pois você pode não compreender bem a intenção dos outros.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.